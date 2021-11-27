Зеленский - единственный человек, провоцирующий так называемый госпереворот, - Яценюк
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Своими действиями и заявлениями президент Украины Владимир Зеленский провоцирует государственный переворот.
Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" накануне вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Яценюка.
"Единственный человек, который провоцирует так называемый государственный переворот, о котором 26 ноября говорил президент, – это сам Владимир Зеленский", – отметил Яценюк.
"Господин президент, не договаривайтесь, не пытайтесь договориться с россиянами, как вы хотели пускать воду в Крым. Как вы хотели в свое время, чтобы были совместные инспекции украинских Вооруженных Сил с Россией. Как вы хотели проводить выборы в Донецке и Луганске в угоду России. Господин президент, не провоцируйте Украину к тому, чтобы было внутреннее противостояние", - пишет он.
Пожалуйста, подождите...
Это бестолковая Стена и несколько миллионов бюджетных денег в трубу.
Дєрьмак потужна людина, шаурма потужна людина - це... я навіть не маю слів. І це менше процента від загального об'єму потоку підсвідомості.
Я за такий переворот.
Обговорюємо, радимо, закликаємо, сваримо.
Воно завжди у фокусі. Всі ЗМІ телеканали -тільки про Кловуна.
Схоже на серіал в якому всі живуть. З такими ж не реальними історіями та подіями...
Можливо, ми спимо і це нам тільки сниться?
Україна є Республікою.Носієм Суверинітету і Єдиним Джерелом влади Є Народ.Народ здійснює владу беспосередньо...
Где вы здесь прочитали имена фамилии Порошенко Зеленского или Индюковича с Кучмой ?
когда ж уже ямки начнут копать под мульярд деревьев ?
Пан Подоляк, а можна ПРИМЕРЫ - где и когда ишачок "хотел навел порядок"?
Где он хоть попытался навести порядок?
Ибо кроме видосиков-гундосиков за 2,5 года не было вообще ничего.
Вообще.
Ну, не считая 2-3- кратного роста цен, смертности, падения производства, безумного воровства и т.п. счастья.
https://www.youtube.com/watch?v=_2y508C50vo&t=2s
slomali_ruku_i_cheljust_pomoschniki_nardepa_iz_opzzh_ustroili_draku_v_gorsovete_selidovo_video.html
Хотя и он не без недостатков.
Тем более и Гордон далеко не самое большое зло в Украине.
Каждый из миллиардеров несравнимо большее зло чем Гордон. Они все довели до того, что в украинцев самый низкий уровень жизни в Европе. Это притом, что природные ресурсы одни из самых больших. В том числе и тот миллиардер, который один из создателей партии регионов.
но гдЭ дЭнги за забор против ракет ? а сЭньо