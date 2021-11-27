Зеленский - единственный человек, провоцирующий так называемый госпереворот, - Яценюк

Своими действиями и заявлениями президент Украины Владимир Зеленский провоцирует государственный переворот.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" накануне вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Яценюка.

"Единственный человек, который провоцирует так называемый государственный переворот, о котором 26 ноября говорил президент, – это сам Владимир Зеленский", – отметил Яценюк.

"Господин президент, не договаривайтесь, не пытайтесь договориться с россиянами, как вы хотели пускать воду в Крым. Как вы хотели в свое время, чтобы были совместные инспекции украинских Вооруженных Сил с Россией. Как вы хотели проводить выборы в Донецке и Луганске в угоду России. Господин президент, не провоцируйте Украину к тому, чтобы было внутреннее противостояние", - пишет он.

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