Памятный знак полку НКВД снесли в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пгт Калиновка в Броварском районе Киевской области снесли памятный знак 227-му полку НКВД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал активист Сергей Филимонов.

"В день памяти жертв Голодомора мы и другие неравнодушные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", – отметил он.



