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Фото Происшествия
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НКВД (32) памятник (788)

Памятный знак полку НКВД снесли в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В пгт Калиновка в Броварском районе Киевской области снесли памятный знак 227-му полку НКВД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал активист Сергей Филимонов.

"В день памяти жертв Голодомора мы и другие неравнодушные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", – отметил он.

Памятный знак полку НКВД снесли в Киевской области 01
Памятный знак полку НКВД снесли в Киевской области 02

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Топ комментарии
+44
Чому він досі там стояв? Тим більше, там Биківня ж недалеко...
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27.11.2021 14:41
+39
Молодцы! А то старички-палачи НКВД-КГБ до сих пор получают огромную пенсию за убийства и пытки украинцев и медальками и орденами своими трясут.
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27.11.2021 14:50
+27
Якої тільки муйні в Україні від кацапів не залишилося
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27.11.2021 14:56
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Чому він досі там стояв? Тим більше, там Биківня ж недалеко...
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27.11.2021 14:41 Ответить
Тому то там і стояв-"нагадування" про "тяжку і героїчну" роботу цих катів.
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27.11.2021 14:54 Ответить
Тому чому в селах та смт, навколо Києва існують вулиці Леніна, Жукова тощо.
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27.11.2021 18:17 Ответить
Молодцы! А то старички-палачи НКВД-КГБ до сих пор получают огромную пенсию за убийства и пытки украинцев и медальками и орденами своими трясут.
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27.11.2021 14:50 Ответить
Проблема в тому, що їх численні нащадки і зараз у владних кабінетах та топах скоробагатьок.
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27.11.2021 15:16 Ответить
Дійсно, не місце на нашої землі пам'ятникам заградотрядам.
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27.11.2021 16:47 Ответить
Какой-то каменный х..й стоит. А чего его раньше на щебень не покрошили?
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27.11.2021 14:51 Ответить
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ну дурное дело не хитрое...свалили камень,и пошли дальше...
ну я бы понял,если бы пригнали кран,убрали камень,и на этом месте поставили бы памятник жертавм НКВД. а просто насрать и быть счастливым,это я не понимаю.

и второй вопрос,а почему никто из этих кретинов,не пошёл в мэрию,не подал запрос по этому поводу и не добился законным путём снесения этого камня?
а потому что мозгов то нет,кроме желания стадом ***** наворотить!
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27.11.2021 14:54 Ответить
потому что все ждали когда ты это сделаешь
- не дождались
- пришлось вот так вот
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27.11.2021 14:56 Ответить
Пам'ятник неподалік Калинівки, присвячений 227-му полку НКВС, потрібно демонтувати. Закон не передбачає винятків. Про це йдеться у відповіді Українського інституту національної пам'яті. У той же час із листа Інституту історії України НАН відомо, що полк депортовував людей із українських земель і охороняв тюрми.
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27.11.2021 15:27 Ответить
Порушено закон про декомунізацію, а мер й досі не сидить. Це ще раз доводить що влада не українська, і виконувати закони України не збирається.
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27.11.2021 14:55 Ответить
Оце більш зрозуміліше,пане Начинка. Іноді думаєш про цих всіх президентів і патріотів і тих,що служать кацапам,а відповідь на поверхні...Памятник же встановили в 2019? Після виборів? Ні?Значно раніше? Чому ж його не знесла сама патріотична влада великого сивочолого? І хто тепер служить і кому? І як влада вс таки українська?Іколи вона була???
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28.11.2021 06:53 Ответить
З чого Ви вирішили, що влада порошенка найпатріотичніша? Вона патріотична тільки на словах.
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29.11.2021 17:05 Ответить
Якої тільки муйні в Україні від кацапів не залишилося
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27.11.2021 14:56 Ответить
Странно, что памятник вертухаям там до сих пор стоял...
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27.11.2021 14:58 Ответить
зараз нащадки катів будуть волать=холокост =там кати всі були іудєї
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27.11.2021 15:01 Ответить
Неаправда, серед цієї наволочі було дуже багато і українців і кацапів, не переводьте все на ваш особистий антисемітизм.
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27.11.2021 15:03 Ответить
Іудеї були в керівництві і як ідеологи-не ховайтесь.
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27.11.2021 15:16 Ответить
Іудей членін, чи іудей сралін, чи іудей хрущов, чи іудей брєжнєв, кого саме ви маєте на увазі?
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27.11.2021 15:54 Ответить
Перші двоє - євреі, перший по матері, другий - по батькові
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27.11.2021 16:26 Ответить
Добре, тоді птання таке, а хто написав мільйони доносів на сусідів, братів, друзів, теж іудеі це строчили?
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27.11.2021 18:48 Ответить
а хто по твоєму? вони ж типу самі освідчені були
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27.11.2021 21:07 Ответить
Ага - і той мільйон допоміг ульянаву - бланку революцію влаштувати, та сворити чк. А синові грузинського чоботаря - єврея, - Голодомор, бо усі - самогубці, хотіли лише голодної смерті і їсти своїх дітей
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29.11.2021 14:59 Ответить
Щя ********** загарлапанит, что мы не помним подвихов ихних дидовваевалей.
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27.11.2021 15:03 Ответить
Эти не воевали, это мрази, которые были чем то вроде опричнины. То есть стояли в заградотрядах, стреляли в спину тем, кто шел в атаку, чтобы не дай Бог не подумали отступить.
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27.11.2021 15:06 Ответить
Ага. Также ихние дидваевале крысятничали в тылах, отбирая у детей и стариков последнюю корку хлеба.

И эти уйопки и по сей день гордятся своими "подвигами"
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28.11.2021 14:12 Ответить
Зара запоредриком хлопавки почнуться.
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27.11.2021 15:06 Ответить
Чі бавовни?
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27.11.2021 15:07 Ответить
Лишь бы на банковой у косовороточников с гэбнявыми погонами не полыхнул
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27.11.2021 15:36 Ответить
у скабеевой к вечеру - газы
подгорают края пердаков -
ждут хлопков ...
и бегут .идоразы
на праграмму
"чётамухахлов"
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27.11.2021 15:15 Ответить
Краще пізно ніж ніколи.
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27.11.2021 15:17 Ответить
Скоро баканов со своими чертоловами всех причастных повяжет. Скажет, что это памятник героям ВОВ
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27.11.2021 15:35 Ответить
М О Л О Д Ц І !!!
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27.11.2021 16:12 Ответить
Какие памятники могут быть палачам, извращенцам и убийцам????
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27.11.2021 16:12 Ответить
Люди, ви уявляєте наскільки у нас ще не Україна, якщо ми до сих пір вирішуємо, що робити з наволоччю, яка нищила Україну і українців.
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27.11.2021 16:30 Ответить
поки думали що робити зi старою наволоччю нова виросла i у владу попала
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27.11.2021 16:33 Ответить
Довольнi!
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27.11.2021 16:32 Ответить
Молодці!
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27.11.2021 16:38 Ответить
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НКВД это была военная разведка. Даже дед Ксении там служил. А эти малолетние алкаши-тунеядцы кромы мамкиных трусов ничего в жизни не нюхали.
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27.11.2021 16:53 Ответить
Что ты несешь? Военная развезка это ГРУ было, а разведка НКВД это то что потом стало ПГУ.
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27.11.2021 17:13 Ответить
заград загони ще з них були - не треба забувати
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27.11.2021 21:08 Ответить
...спасибо вам ребята, за гарну справу...
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27.11.2021 17:20 Ответить
Гарна справа -- прыйти свалить Памятник
А что построил этот гарный хлопчик
Хоть одну памятную доску повесил нынешним воинам
От этого было бы пользы в десять раз больше
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27.11.2021 17:59 Ответить
Куди поспішили? Тепер скажуть - Зеленський завалив. Трохи підождали б і Порох прийшов. Тоді б і валили
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27.11.2021 18:06 Ответить
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27.11.2021 18:26 Ответить
та про памятник просто забули. його спорудили скоріш за все у 1965 році, і ніхто епітафії не читав. А цей полк виходив останнім з Києва бо підривав мости, а вермахт в цей час розсікав Київський котел ударом з Півночі, від Окуніново, там і полягли вертухаї. Нарком НКВД Сергієнко пішки йшов від Києва аж до Воронежа, навіть заходив до себе у Харків на квартиру відпочивати, але архіви таки евакуювали в першу чергу, щоб не повторилась історія в Мінську, коли абвер захопив архів НКВД аж з 20 року і потім всю ВОВ ловили агентів НКВД по Європі.
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27.11.2021 18:28 Ответить
Це сміття і йому подібне слід було знищити одразу після проголошення Незалежності, а також розсекретити усі документи та притягнути до кримінальної відповідальності усіх співробітників НКВС, КДБ і т.п. катів які працювали на окупаційний режим.
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27.11.2021 19:07 Ответить
хоч щось позитивне
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27.11.2021 19:50 Ответить
молодцы!!!!
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27.11.2021 21:38 Ответить
Это полк котрый полностью лег при обороне Киева, прикрывая отход армейцев? Правильно, нечего Киев оборонять ... пусть все знают
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30.11.2021 09:47 Ответить
 
 