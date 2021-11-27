Мемориальную доску в честь украинского воина Евгения Сафонова открыли в Павлограде. ФОТОрепортаж

25 ноября в городе Павлоград Днепропетровской области на фасаде общеобразовательной школы №8 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Евгения Николаевича Сафонова (позывной Сафон).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на официальном сайте Павлоградского городского совета.

Евгений Сафонов, 25.11.1988 года рождения, солдат, номер обслуги противотанкового артиллерийского дивизиона 93-й отдельной механизированной бригады, погибшего 21.05.2020 года около 04.00 в районе села Крымское Новойдарского района Луганской области от смертельных ранений, полученных в результате попадания 120-мм мины в грузовик "Урал-375".

Ранения разной степени тяжести получили еще пятеро военнослужащих.

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"У центрального входа общеобразовательной школы № 8 отныне размещена мемориальная доска погибшему в зоне АТО защитнику Украины Евгению Сафонову. Ее официальное открытие прошло сегодня, 25 ноября, с участием представителей руководства города и школы, родителей погибшего бойца, депутатов городского совета, бывших военных и ученриков школы. Присутствовавшие на церемонии открытия почтили память Евгения Сафонова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Евгений Сафонов воевал в составе батальона "Айдар" и проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Погиб он 21 мая 2020 года утром вблизи села Крымское во время выполнения боевого задания," – указывается в сообщении.

Указом Президента Украины № 290/2020 от 24 июля 2020 года, "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", Евгений Сафонов награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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