Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой. ФОТОрепортаж

В блиндажах, окопах и траншеях, на суше и на море, в воздухе – 27 ноября украинские военные, как и вся страна, чтят память жертв Голодомора. В 16:00 бойцы на передовой в Луганской и Донецкой областях зажгли свечи памяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, частью снимков военные из механизированных бригад, морской пехоты и групп спецназа поделились с проектом Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии.

"Помним Голодомор. И не только Голодомор. И не только помним", - так снимок подписал боец ​​одной из механизированных бригад.

Накануне главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к армейцам с призывом принять участие в акции "Зажги свечу". В своем онлайн-обращении он подчеркнул, что "увековечение памяти жертв Голодомора – это дело чести всех украинцев: и гражданских, и тех, кто несет военную службу на суше, в небе и на море, защищая государство от российского агрессора".

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