Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В блиндажах, окопах и траншеях, на суше и на море, в воздухе – 27 ноября украинские военные, как и вся страна, чтят память жертв Голодомора. В 16:00 бойцы на передовой в Луганской и Донецкой областях зажгли свечи памяти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, частью снимков военные из механизированных бригад, морской пехоты и групп спецназа поделились с проектом Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии.
"Помним Голодомор. И не только Голодомор. И не только помним", - так снимок подписал боец одной из механизированных бригад.
Накануне главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к армейцам с призывом принять участие в акции "Зажги свечу". В своем онлайн-обращении он подчеркнул, что "увековечение памяти жертв Голодомора – это дело чести всех украинцев: и гражданских, и тех, кто несет военную службу на суше, в небе и на море, защищая государство от российского агрессора".
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Штучний голодомор в Україні 1946-47 років був по всій Україні, крім західних областей, де була УПА.
Галина Коханська у своїх спогадах писала:
«Варма був добрим лікарем, котрий у бункерних умовах робив складні операції. Він чудово грав на скрипці, з якою ніколи не розлучався. Він і псевдо отримав «Скрипаль». Коли траплялася вільна хвилина, повстанці збиралися на лісовій галявині, запрошували Варму, котрий грав для них. Його всі любили та берегли».
До речі, дружина «Скрипаля» Естер була при ньому медсестрою.
ПРОДАЖНІ ІСТОТИ Є СЕРЕД УСІХ НАРОДІВ
ПРОШУ ВАС ЗАВЕСТИ ТАКИЙ ФЛЕШМОБ ЧИ ЩОСЬ ТАКЕ... на тему - СОЦІОЛОГИ НЕ ПРОДАВАЙТЕСЯ!
Бо саме на продажній соціології ще нестиме Україна на своїх плечах цю біду !
Дуже вірю, як й усі українці в війскових - недаремно їх так боїяться істоти!
Ну хіба це не буде зрадництвом усіх невиннозагиблих померлих , якщо не буде пермоги громадян України сьогодні! САМЕ У ЦІ ТРАГІЧНІ ГЕРОЇЧНІ ІСТОРИЧНІ ДНІ!!!
Вечная Память...
"Мого прадіда - діда мого батька - з'їли в 33-му, їх знайшли - двох молодих дівчат - вже прямо під Єлисаветградом, куди батьків дід пішов у пошуках шматка хліба. Вони смажили його печінку на вогнищі. Мій дід,батько мого батька, мусив також йти у Катеринослав - на упізнання тіла свого з'їденого тата. Ледь дійшов додому, напівживим…
Моя мама, встувивши в університет Шевченка вже після війни, важила 46 кілограм, - ніяк не могла поправитися після Голоду. А хліб ховала під матрац усе студентське життя - нічого не могла з собою вдіяти. У мене лежать аудіофайли з її спогадами, записані на диктофон - вже кілька років після смерті мами минуло , а я все ще не можу їх слухати.
Мій батько був єдиною дитиною, котра лишилась в живих на їхньому хуторі і жінки, котрі вже похоронили своїх дітей, влаштовували чергування під вікнами його дому - від людоїдів, бо його мати мусила щодня іти в колгосп.
А останні діти померли у колгоспній їдальні, наївшись звареної з молодої кропиви баланди. Мій тато чомусь не схотів її їсти…. Коли тато згадував, як вони кричали - ті маленькі діти, умираючи в муках від пошматованих кропивою нутрощів, його руки тряслися, а сльози збігали по глибоких його зморшках на лиці, як перші струмки тієї страшної весни 33.
Тому я не прощу ніколи. моя ненависть абсолютна і чиста , як гірський кришталь. я готова мстити у будь-який спосіб, бо помста - єдине, чого прагнуть мільйони безневинно убієнних. А ще вони потребують нашої пам'яті. Вічної, безнастанної і повсякчасної
Онукам, і правнукам, і пра-правнукам розповідатиму - скільки буду жити - про найстрашніший в історії людства геноцид. Донці вже розповідать не треба - це свічка у її вікні."
Зелена Діброва
Район
Городищенський
ПІБ
Козак Сава
Інформація
селянин, 1933 р., причина смерті - голод.
Область
Черкаська