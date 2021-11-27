РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44796 посетителей онлайн
Фото Фоторепортаж
3287 40
война (6519) Голодомор (319)

Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В блиндажах, окопах и траншеях, на суше и на море, в воздухе – 27 ноября украинские военные, как и вся страна, чтят память жертв Голодомора. В 16:00 бойцы на передовой в Луганской и Донецкой областях зажгли свечи памяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, частью снимков военные из механизированных бригад, морской пехоты и групп спецназа поделились с проектом Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии.

"Помним Голодомор. И не только Голодомор. И не только помним", - так снимок подписал боец ​​одной из механизированных бригад.

Накануне главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к армейцам с призывом принять участие в акции "Зажги свечу". В своем онлайн-обращении он подчеркнул, что "увековечение памяти жертв Голодомора – это дело чести всех украинцев: и гражданских, и тех, кто несет военную службу на суше, в небе и на море, защищая государство от российского агрессора".

Читайте также: Сегодня в Украине День памяти жертв Голодоморов

Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 01
Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 02
Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 03
Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 04
Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 05

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+29
Там де діяла УПА ніяких голодоморів не було. Сталін не наважився робити штучний голодомор на заході України, де місцеве населення підтримувало загони УПА, які чинили військовий опір радянським окупантам.
Штучний голодомор в Україні 1946-47 років був по всій Україні, крім західних областей, де була УПА.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:47
+23
показать весь комментарий
27.11.2021 17:36
+23
Наші найкращі хлопчики!!! Міцного Вам здоров"я!!! Бороніть нашу Україну, що б такого більше ніколи не було. Сили та наснаги.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.11.2021 17:36 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 17:36 Ответить
Наші найкращі хлопчики!!! Міцного Вам здоров"я!!! Бороніть нашу Україну, що б такого більше ніколи не було. Сили та наснаги.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:44 Ответить
Там де діяла УПА ніяких голодоморів не було. Сталін не наважився робити штучний голодомор на заході України, де місцеве населення підтримувало загони УПА, які чинили військовий опір радянським окупантам.
Штучний голодомор в Україні 1946-47 років був по всій Україні, крім західних областей, де була УПА.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:47 Ответить
В дома я також запалив.Але це мало хто робить.Більшості,какая разніца.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:54 Ответить
+1
показать весь комментарий
27.11.2021 18:12 Ответить
Вечная память ! 🕯+
показать весь комментарий
27.11.2021 18:19 Ответить
+1
показать весь комментарий
27.11.2021 18:31 Ответить
У мене горить. В будинках навпроти теж у багатьох горить. Київ. Оболонь.
показать весь комментарий
27.11.2021 18:59 Ответить
Не будьте провокатором ! Мало українців служили проклятій імперії ! мало десидентів євреїв сиділи в таборах !
показать весь комментарий
27.11.2021 18:59 Ответить
да, были случаи.. но это были случаи в % соотношении приравнены к статистической ошибке..
показать весь комментарий
27.11.2021 19:03 Ответить
за роки СССР- україна була кормушкою комунякозапроданців для *********** , про що Ви!
показать весь комментарий
27.11.2021 19:42 Ответить
это понятно, но посмотрите кто проводил голодомор из руководства кпсс - все ж-2 !!!
показать весь комментарий
27.11.2021 19:45 Ответить
провокатор мокшанский. Иди, читай, Євреї в УПА
показать весь комментарий
27.11.2021 19:49 Ответить
В.Ш.Давидович вилікував понад 200 українських повстанців, він отримав від радянських «органів» 20 років заслання



Галина Коханська у своїх спогадах писала:

«Варма був добрим лікарем, котрий у бункерних умовах робив складні операції. Він чудово грав на скрипці, з якою ніколи не розлучався. Він і псевдо отримав «Скрипаль». Коли траплялася вільна хвилина, повстанці збиралися на лісовій галявині, запрошували Варму, котрий грав для них. Його всі любили та берегли».

До речі, дружина «Скрипаля» Естер була при ньому медсестрою.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:53 Ответить
Як євреї знаходили порятунок в лавах УПА
показать весь комментарий
27.11.2021 19:54 Ответить
я не хочу мірятись національностями !Де армії Тягнибоківських партійців у нього за спиною ? а вони є,справжні , тільки от Тягнибок з душком - А ТАКИЙ БУВ ЛІДЕР!!!
ПРОДАЖНІ ІСТОТИ Є СЕРЕД УСІХ НАРОДІВ
показать весь комментарий
27.11.2021 19:50 Ответить
шановні журналісти !!! ютубери й просто впізнавані шановні громадські діячі !

ПРОШУ ВАС ЗАВЕСТИ ТАКИЙ ФЛЕШМОБ ЧИ ЩОСЬ ТАКЕ... на тему - СОЦІОЛОГИ НЕ ПРОДАВАЙТЕСЯ!
Бо саме на продажній соціології ще нестиме Україна на своїх плечах цю біду !
показать весь комментарий
27.11.2021 18:01 Ответить
вибачаюсь , що не втему цієї сторінки на Цензорі!
Дуже вірю, як й усі українці в війскових - недаремно їх так боїяться істоти!
показать весь комментарий
27.11.2021 18:03 Ответить
Звичайно ж додам - хіба НЕ КРАСНОМОВНО , що ПАМ"ЯТНІ ДНІ ГОЛОДОМОРУ стали межею між учарашніми вчинками того ж Бутусова перед оскалами кремлівських убивць в обличчі влади сьогодні й датою 1 ГРУДНЯ?!!!

Ну хіба це не буде зрадництвом усіх невиннозагиблих померлих , якщо не буде пермоги громадян України сьогодні! САМЕ У ЦІ ТРАГІЧНІ ГЕРОЇЧНІ ІСТОРИЧНІ ДНІ!!!
показать весь комментарий
27.11.2021 18:14 Ответить
На начало 1931 года в Украине проживало 87 млн. человек...

Вечная Память...
показать весь комментарий
27.11.2021 18:03 Ответить
Галина Плачинда :

"Мого прадіда - діда мого батька - з'їли в 33-му, їх знайшли - двох молодих дівчат - вже прямо під Єлисаветградом, куди батьків дід пішов у пошуках шматка хліба. Вони смажили його печінку на вогнищі. Мій дід,батько мого батька, мусив також йти у Катеринослав - на упізнання тіла свого з'їденого тата. Ледь дійшов додому, напівживим…

Моя мама, встувивши в університет Шевченка вже після війни, важила 46 кілограм, - ніяк не могла поправитися після Голоду. А хліб ховала під матрац усе студентське життя - нічого не могла з собою вдіяти. У мене лежать аудіофайли з її спогадами, записані на диктофон - вже кілька років після смерті мами минуло , а я все ще не можу їх слухати.

Мій батько був єдиною дитиною, котра лишилась в живих на їхньому хуторі і жінки, котрі вже похоронили своїх дітей, влаштовували чергування під вікнами його дому - від людоїдів, бо його мати мусила щодня іти в колгосп.

А останні діти померли у колгоспній їдальні, наївшись звареної з молодої кропиви баланди. Мій тато чомусь не схотів її їсти…. Коли тато згадував, як вони кричали - ті маленькі діти, умираючи в муках від пошматованих кропивою нутрощів, його руки тряслися, а сльози збігали по глибоких його зморшках на лиці, як перші струмки тієї страшної весни 33.

Тому я не прощу ніколи. моя ненависть абсолютна і чиста , як гірський кришталь. я готова мстити у будь-який спосіб, бо помста - єдине, чого прагнуть мільйони безневинно убієнних. А ще вони потребують нашої пам'яті. Вічної, безнастанної і повсякчасної
Онукам, і правнукам, і пра-правнукам розповідатиму - скільки буду жити - про найстрашніший в історії людства геноцид. Донці вже розповідать не треба - це свічка у її вікні."
показать весь комментарий
27.11.2021 18:03 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 18:04 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 18:06 Ответить
А чорнявинька з матчевим стволом то хто?
показать весь комментарий
27.11.2021 18:29 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 18:14 Ответить
А що с ХВИЛИНОЙ МОВЧАННЯ ? Раніше була .
показать весь комментарий
27.11.2021 18:22 Ответить
Вибачте,але Ви пропустили,о 16 год.була. Потім я свічечку запалив і так роблю кожен рік. Вічна пам'ять всім замордованим голодом українцям. І моєму прадіду -ось інформація про нього:

Зелена Діброва

Район
Городищенський

ПІБ
Козак Сава

Інформація
селянин, 1933 р., причина смерті - голод.

Область
Черкаська
показать весь комментарий
27.11.2021 18:54 Ответить
Дякую . Я у Словаччини , а тут інфи нема.
показать весь комментарий
27.11.2021 18:56 Ответить
У мене дід до війни вчителював у Товсті (це поряд кілька кілометрів) Але я його не застав - він помер молодим
показать весь комментарий
27.11.2021 20:01 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 18:28 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 18:33 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 18:33 Ответить
Днепр... Горсовет... сегодня... (уже не первый год такая традиция....печально памятная)

показать весь комментарий
27.11.2021 18:47 Ответить
Вічна пам'ять безневинно убієнним кацапськими скотами
показать весь комментарий
27.11.2021 18:58 Ответить
Якби в пам'ять жертв голодомору запалили позиції рашистських окупантів це було б чудово і наші воїни могли б це організувати. Але зелена шмаркля (воно ж називає себе верховним головнокомандувачем) таке не дозволить.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:20 Ответить
 
 