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Голодомор (319) память (819) Богачук Олег (804)

Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Сегодня, 27 ноября, тысячи украинцев пришли к Мемориалу жертв Голодомора в Киеве с цветами, колосьями и лампадками, чтобы почтить память миллионов погибших.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Вместе с тысячами людей свечи к мемориалу принесли и представители политического истеблишмента страны.

Как известно, День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

Смотрите также: Памяти украинцев-жертв Голодомора. ВИДЕО

Смотрите также: Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой. ФОТОрепортаж

Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 01
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 02
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 03
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 04
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 05
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 06
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 07
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 08
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 09
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 10
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 11
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 12
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 13
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 14

Фото и видео - Олег Богачук

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Топ комментарии
+28
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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27.11.2021 18:44
+21
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27.11.2021 18:56
+18
Свічка і зброя - краще, ніж лише свічка.
Ніколи знов.
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27.11.2021 19:06
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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27.11.2021 18:44 Ответить
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27.11.2021 18:45 Ответить
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27.11.2021 18:47 Ответить
Голодомор 1932-33. Списки.
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27.11.2021 18:48 Ответить
А там вірусу нема ?
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27.11.2021 20:01 Ответить
Нi, це офiцiйний сайт.
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27.11.2021 20:08 Ответить
Мене спочатку пропустило, а потім почало вимагати авторизацію.
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27.11.2021 20:09 Ответить
Угу, я тоже только шо так же попал....Странно, с утра работало, вчера тоже.
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27.11.2021 20:13 Ответить
Я відкрила сайт. Набрала у пошуку прізвище загиблого від голоду родича. Мені висвітлилось ім'я. Але не те. Тобто, списки далеко не повні. Потім вже почало просити авторизацію. То я вже почала хвилюватись чи не вірус там бува..
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27.11.2021 20:17 Ответить
Я по названию населенного пункта искал, нашего родового села на Черкасщине...8 человек, из них 3 детей. Неудивительно, шо мой дед в 16 лет вступил в УПА...
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27.11.2021 20:25 Ответить
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27.11.2021 18:51 Ответить
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27.11.2021 18:56 Ответить
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27.11.2021 18:58 Ответить
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27.11.2021 18:59 Ответить
Свічка і зброя - краще, ніж лише свічка.
Ніколи знов.
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27.11.2021 19:06 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НЕВИННО УБИЕННЫМ МИЛЛИОНАМ УКРАИНЦЕВ ПОГИБШИХ СТРАШНОЙ МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТЬЮ.

ВЕЧНОЕ ПРОКЛЯТИЕ ПАЛАЧАМ-САДИСТАМ ИЗ КРЕМЛЯ И ИХ ИДЕЙНЫМ ПОТОМКАМ! ГОРИТЕ ВСЕ В АДУ!
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27.11.2021 19:08 Ответить
Дніпро
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27.11.2021 19:23 Ответить
До голодомора в УКРАИНЕ БЫЛО 81 МИЛЛИОН УКРАИНЦЕВ !
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27.11.2021 19:54 Ответить
MOTANKA - Verba (Official Video) | Napalm Records
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27.11.2021 20:14 Ответить
Плач Еремii Там, під Львівським замком Тарас Чубай
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27.11.2021 20:31 Ответить
Скорик-Мелодія
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27.11.2021 20:39 Ответить
Я прошу, люди добрі, дочитайте до кінця те, що я напишу. Мій батько 31 року народження народився у Одеській області у Любашівського районі. Зараз це колишній райцентр Врадіївка (та сама Врадіївка, яка знесла райвідділ міліції після жорстокого згвалтування місцевої мешканки, зараз її приєднали до Первомайського району). Моя баба Таня (мати батька) прожила досить довго, коли вона пішла на той світ мені було більше 20 років. Колись, почувши про Голодомор на Радіо Свобода, яке ми слухали уночі, оминаючи "радіоглушилки" радянської влади, я спитав у бабусі про це лихо. Вона довго плакала, а потім наче здеревеніла і почала розповідати. Тоді настала черга мені, курсанту військового вчилища, плакати. Вона, дивлячись у куток, розповідала як замотувала померлих дітей у ткані дорожки і чекала, коли по вулиці проїде гарба з волами. На гарбі були померлі та четверо чоловіків. Двоє місцевих мешканців, які працювали за пайку, виносили померлих, а двоє були військовими, які охороняли волів, щоб їх не з'їли. Нікого не ховали у трунах, усіх закопували у рові. Так сталось, що, пізніше, мої батьки побудували хату геть на другому краю селища, біля сирівського жд переїзду. А на вулиці в кінці городу було велике і старе кладовище, на якому була велика площа, заросла бузком, там нікого не ховали. Хлопці нашого кутка вирубали той бузок і зробили там футбольне поле. Ми ж не знали, що так закопані померлі під час Голодомору. Це ж як треба було залякати людей, що літні люди мовчали про те, що там закопані, саме закопані, а не поховані, їхні родичи. За незалежної України там встановили пам'ятник на братській могилі невинних, вбитих радянською владою. Виявляється, там лежить третина моїх родичів. У бабусі не залишилось живих дітей, одні вмерли від дістрофії, інші від хвороб, які нищили ослаблені дитячі організми. Батько вижив, бо бабуся викормила його відходами від кухні райкому компартії, до якої були приписані партійні керівники та радянські держслужбовці. Там же отоварювались їхні родини. Кухаркам та офіціанткам охорона дозволяла забрати відходи від приготування страв. На кухні працювала тітка Наташа Сидоренко, ліпша подруга моєї бабусі, яка кожен вечір, йдучи додому ділилась цими відходами з бабусею. Бабуся товкла у ступі лушпайки картоплі, буряку, моркви та качинці від яблук та груш, потім це усе замотувала у марлю і давала моєму батькові смоктати, так він і вижив. Через багато років чоловіку баби Наталі і моїм батькам надали ділянки під будівництво приватного житла і ми стали сусідами з Сидоренками. Мій тато розповів мені, яку роль зіграла ця родина у його виживанні. Старих Сидоренків давно нема на цьому світі, у їхній хаті живе молода сім'я, на шворках вивішані дитячі речі, але я кожен раз, коли проходю повз їхнє подв'іря, хрестюся та згадую їх. І ще я звинувачую комуністичну владу у свідомому вбивстві українців, бо чув свідчення про це від, ще живих на той час, своїх родичів. Українці, вшануємо усіх загиблих від Голодомору, світла їм пам'ять та царство небесне. Не забувайте та переказуйте це своїм дітям та онукам.
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27.11.2021 20:41 Ответить
Прошу вибачення за помилки, я був дуже схвильований.
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27.11.2021 20:45 Ответить
Не можу ставити "лайк" .
До сліз...
У бабусі дружини майже половина сім'ї померла мученицькою смертю на Хмельниччині... Пам'ятаємо...
НІКОЛИ ЗНОВУ !
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27.11.2021 22:28 Ответить
Мой дедушка в 1932 жил в Днепропетровске, работал на заводе. А старшая сестра с мужем - в селе области. Осенью пришло из села письмо, написанное соседкой, что сестра "сильно болеет" и если не заберете - умрет. Про голод писать было запрещено. Дедушка договорился про телегу с лошадью и поехал забирать сестру.
В городах знали, что в селах - голод, но в городах давали хоть какой-то паек, чтобы не умирали и могли работать. А когда приехал из села - он был в ужасе от того, что там увидел. Половина села умерла от голода, а остальная половина лежала по хатам и тихонько умирала.
Бабушка вспоминала, что сестру вносили в дом на руках - она уже не могла ходить, у нее были страшные сильно опухшие ноги. Боялись, что она не выживет.
Дедушкин паек рабочего делили на 4-х людей. Сдали в торгсин свои золотые обручальные кольца в обмен хоть на какую-то еду, чтобы выжить. И им удалось пережить эту страшную зиму 1932-1933 годов.
А как в марте пригрело солнышко, сошел снег сестра дедушки, хоть была еще и слабенькая, засобиралась домой в село - надо садить огород.
А через 4 года НКВД моего дедушку расстреляло, как врага народа.
А бабушка даже в сытые брежневские времена хранила всегда мешочек с сухариками - отголосок пережитых двух голодоморов.
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28.11.2021 00:01 Ответить
Вы знаете , вся центральная Украина была в этой беде. Кировоградская обл... Бабушка , царство iй небесне, рассказала, что тогда в ее селе люди вычислили людоеда, который варил в казане хлопчика-попрошайку милостыни из далекого села, родители которого по следу вышли на село бабушки, бо долго их дитя не возвращалось домой и след обрывался на селе бабушки... Бабушка рассказала , как эти родители с расспросами обратились к ней и она направила по шляху, куда после того, как бабушка дала скудную милостыню, пошел пропавший мальчик(шлях - раньше так называли и улицы в деревне, бо они тогда не были асфальтированы. Я так думая, что шлях это любая груновая дорога в обиходе раньше)... Родители обратились к громаде села, расспрашивали И всей громадой вычислили то ночью, по запаху варенного мяса. Ведь в деревне априори никто не мог готовить мясных страв - все коты собаки , ховрашки округи, ракушки в реке были винищенi. Им оказался кацап, который пристал к селу во времена гражданской войны... Когда озвереышие люди его допрашивали на майдане, ожидая прибытия милиции(глупой ночью)... А что люди увидели в хате людоеда: пiд припiчком ботинки, с обрубками в них ног мальчика, и в казане варились останки мальчика, напомню это была глупая ночь, как говорила бабушка. Быстрее всего за двенадцать ночит, когда наверняка все спали, чтобы слышать запах варившгегося мяса... Тобто из этого я делаю вывод, шо запах человечьего мяса особо ничем не отличался от запаха другого мяса, иначе бабушка это бы обрисовала очень подробно... Так вот, на майдане, а это большая площадь возле лавки (магазин хозмаг, он же и продуктовый магазин), рядом был вигiн на пашу для коров, людоед сознался , что он впервые попробовал человечину во времена голода, в гражданскую войну... Мало того , он сказал, что не жалеет о содеянном. Люди вчинили самосуд до приiзду мiлiцii. Положили людоеда на вiковий здоровенний камiнь, который был заподлицо с землей и в несколько человек поднимали тяжелый камень и бросали на грудную клетку людоеда. Тот пол часа хрипел, пока сдох... Один бабушкин сын умер от голода(первiстка). Бабушка по маме.
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28.11.2021 07:12 Ответить
В мене дід та бабуся по батьківській лінії з тих країв.... Дякую, що поділилися.
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28.11.2021 11:34 Ответить
Важливо, щоб нові покоління українців, яким не відоме відчуття хронічного голоду і безвиході, знали і памятали, що нас вбивали за те, що ми нація, яка і за триста років рабства не скорилася і залишилася волелюбною.
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27.11.2021 21:10 Ответить
Вічна пам'ять невинним жертвам фашисткої мацкаляндіі
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27.11.2021 21:19 Ответить
Запаліть свічки, дивлюсь на сусідній будинок, лише у декількох горить, а будинок не малий..
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27.11.2021 21:46 Ответить
Ну от як після цього знаходяться в Україні люди які вітають "руський мир"?
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27.11.2021 22:28 Ответить
А була б у мене сестра -
Я б їй розказала, і мені би полегшало.
А був би у мене муж -
Впала б йому на груди заридавши, і він би втішив.
Але сестру мою вбито ще в маминій утробі,
А муж і не зачався, бо вбито його діда -
Молоденьким, чи то на полі бою,
А чи пострілом в потилицю у чекістському підвалі.
Тільки я дісталась на Берег Життя.
Товчусь тепер тут, похитуючись од вітру,
Ловлюся руками за випадкові плечі,
Зазираю в обличчя: сестра? муж?..
Не сестра, і не муж, не той і не та -
Той і та чекають на тому березі,
Як сільські родичі з тридцять третього,
Що стяглися з останнього, цілим родом,
Аби вирядити одного до міста по хліб.
І тепер чекають, аж принесу їм міх жита,
І Всесвіт повниться їхнім чеканням.
А мій мішок все ніяк не наповниться -
І нема кому розказати, який він тяжкий,
Коли
Порожній.

Оксана Забужко
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28.11.2021 00:08 Ответить
При долинi - кущ малини, бiля - дика роза.
Трохи далi - груша-диичка й стара абрикоса.
Десь- колись, в ось цiй краiнi село розквiтало,
Тiльки нинi пiсля нього лишилось розвалля.

Де ж подiлись люди звiдси, чому полишили
Рiдний дiм, п*янку леваду, батькiв у могилi?
Адже в тi часи далекi, в роки тридцять третi,
Ниви б мали колоситись, а в небi - лелеки... .

При долинi - кущ малини, бiля - дика роза.
Трохи далi, одиноко, - журавль при дорозi.
Лиш криниця - повна сили: вона не зкорилась.
Рада тим , хто е в дорозi - зичить свою силу.
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28.11.2021 07:24 Ответить
на фото ниодного украинца
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28.11.2021 09:05 Ответить
і жодної Людини...
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28.11.2021 16:07 Ответить
Цікаво.Якби не Ющенко,чи згадували б ми Голодомор..?
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28.11.2021 09:25 Ответить
В моей семье об этом всегда помнили, помнят и будут помнить независимо от правителей. Заслуга Ющенко, в том, что он сказал об нашей трагедии на весь Мир... Хотя мне кажется Мир и без него знал об этом. В 1933 году, когда в США узнали о голоде в СССР, США предложили продуктовую помощь, но кремлядь отказалась от нее.
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28.11.2021 12:33 Ответить
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28.11.2021 09:27 Ответить
Всі мають знати, що в кожному місті, в кожному селі, була достатня кількість людей присланих з Московії для проведення колективізації. Вони називались 25-тисячниками. То єсть 25 тис людей, в першу чергу з Москви і Ленінграду, яких називали передовими робочими. Ото вони всім і управляли на місцях.
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28.11.2021 12:08 Ответить
При СССР всі в школах вчили роман Шолохова Піднята цілина, про події на Дону. Мало хто замітив смисл даних автором романа прізвищ людей (з натяком), які проводили там колективізацію.

Присланий в село - Давидов.
Місцеві - Нагульнов, Размьотнов.
Якщо хтось зразу не зрозумів, то подумайте.

Ці прізвища багато про що говорять. Дивуюсь, що цензура не заставила автора змінити прізвища.
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28.11.2021 12:13 Ответить
еленский, ермак, демченко и толстый какой то.
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28.11.2021 13:30 Ответить
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28.11.2021 15:36 Ответить
У ті роки (32-33) Західна Україна знаходилася під польською окупацією і там голоду не було. Ч-з станцію Коломия, Станіслав (Ів.-Франківськ) проходили ешелони з СРСР до Європи з продуктами і збіжжям. Під час зупинки з товарних вагонів лунали дитячі крики і плач: Родичі дітей з центральної України якось умудрялися вкидати дітей до вагонів, щоб вони не померли з голоду. Польські жандарі тому не противилися і люди розбирали дітей у свої сім"ї. На деяких були записки з іменами і адресами, на деяких не було нічого. Деякі були не живі... Після війни і т.з. "асвабаждєнія" люди пробували відшукати родичів тиз діточок, але кацапська влада і запроданці тому противилися, та й шукати уже було ніког.. Московські виродки і запроданці будьте прокляті у віках!
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28.11.2021 15:44 Ответить


Дмитро Корчинський

1 год ·



Від голоду вмерли ті українці, які припинили війну, або не почали війну, або батьки яких припинили, або не почали війну з московитами.

Якби вони продовжували воювати, їх загинуло б разів у п'ять менше.

Коли ми маємо справу з москвою, припинення війни призводить до більших жертв, ніж продовження війни.

Тому припинення війни - більш небезпечне, ніж продовження війни.
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28.11.2021 17:34 Ответить
Голодомор в Украине породил страшное явление, которое сейчас многие называют стёртой памятью - от десятков вымерших от голода деревень не осталось буквально ничего и никого, ни одного человека. Никто не знает, что именно происходило там - не осталось никого, кто мог бы рассказать об этом. Может быть, там творились даже более страшные вещи, чем те, о которых сейчас могут поведать выжившие в "более лояльных" условиях. После снятия блокады опухшие от голода трупы просто вывезли, а в деревни заселили новых людей, приехавших из далёких областей СССР. Тем, кто не видел эти ужасы воочию, строить Коммунизм было как-то проще.
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28.11.2021 17:45 Ответить
 
 