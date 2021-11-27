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Фото Происшествия
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ДТП (3721) Николаевская область (628) Нацполиция (9693) правоохранительные органы (2482) смерть (4822)

Один мужчина умер, один госпитализирован вследствие столкновения четырех грузовиков на Николаевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Около двух часов дня 27 ноября на трассе под Николаевом произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области, столкнулись грузовые автомобили Renault Premium (38-летний водитель), Volvo FN (45-летний водитель) и DAF (49-летний водитель).

После столкновения DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN LE, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

Вследствие ДТП скончался 39-летний пассажир MAN, водителя этого грузовика госпитализировали с телесными повреждениями.

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"По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

Один мужчина умер, один госпитализирован вследствие столкновения четырех грузовиков на Николаевщине, - полиция 01
Один мужчина умер, один госпитализирован вследствие столкновения четырех грузовиков на Николаевщине, - полиция 02
Один мужчина умер, один госпитализирован вследствие столкновения четырех грузовиков на Николаевщине, - полиция 03

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Сейчас что, новолуние?
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27.11.2021 19:37 Ответить
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для 73%
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27.11.2021 19:42 Ответить
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Типо, для 73% сремонтировали дорогу. ЗЫ Херсон-Николаев - ватогорода.
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27.11.2021 19:40 Ответить
Чую что мусора и слуги народа хотят вернуть техосмотр, штрафы на месте, наделить бескрайней властью мусоров на дороге и дать полномочия расстреливать водителей на мете без суда и следствия.
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27.11.2021 21:08 Ответить
Конченые зерновозы - убийцы людей и наших дорог!
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27.11.2021 22:08 Ответить
І усі зерновози... Жах. Нормальні та адекватні водії, або на дальнобоях їздять, або по Європі, Америці. А у нас зерно возять одні конюхи.
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28.11.2021 09:03 Ответить
 
 