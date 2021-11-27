Один мужчина умер, один госпитализирован вследствие столкновения четырех грузовиков на Николаевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Около двух часов дня 27 ноября на трассе под Николаевом произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области, столкнулись грузовые автомобили Renault Premium (38-летний водитель), Volvo FN (45-летний водитель) и DAF (49-летний водитель).

После столкновения DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN LE, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

Вследствие ДТП скончался 39-летний пассажир MAN, водителя этого грузовика госпитализировали с телесными повреждениями.

Читайте также: Автомобиль сбил четырех человек в Днепропетровской области - погибло двое

"По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.







Смотрите также: Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж