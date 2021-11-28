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Чехия (1463) Земан (88)

Больной COVID-19 Земан назначил Фиалу новым премьером Чехии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает Чешское радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Церемония состоялась в президентском замке Ланы с соблюдением строгих мер безопасности, поскольку у Земана на этой неделе был обнаружен коронавирус COVID-19, пространство в зале было разделено стеклом.

"Когда именно будет назначен весь Кабинет Министров, пока неясно", - отмечает радио. Фиала уже представил его предварительный состав.

Фиала заявил, что его кабинет министров готов взять на себя ответственность и начать бороться с проблемами Чехии: энергетическим кризисом, инфляцией и распространением коронавируса COVID-19.

Больной COVID-19 Земан назначил Фиалу новым премьером Чехии 01
Больной COVID-19 Земан назначил Фиалу новым премьером Чехии 02

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Земана на этой неделе выписали из больницы после длительной госпитализации, однако вскоре снова госпитализировали в связи с положительным тестом на коронавирус COVID-19.
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Топ комментарии
+7
А кто этот мощный старик на каталке? Спившийся Земан? Кого он может назначить кроме собственного душеприказчика?
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28.11.2021 14:08
+4
Ви пишете такі дурниці через незнання чи на замовлення?
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28.11.2021 14:36
+3
не знаю,хто його донька,но він точно кацапорилий сучий син.
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28.11.2021 14:26
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Фурса , которьій частенько пописьівает на "Цезоре" , может наливать и праздновать . Его работодавец стал цельім премьером Чехии !
Теперь и в Украине бизнес Томаша получит новьіе возможности , барьіги - люди практичньіе ...
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28.11.2021 13:50 Ответить
Це зовсім інша людина.
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28.11.2021 14:35 Ответить
Ви пишете такі дурниці через незнання чи на замовлення?
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28.11.2021 14:36 Ответить
Через дурниці.
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28.11.2021 14:44 Ответить
Да это серлещ собственной персоной))
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28.11.2021 14:49 Ответить
Мдя) Вы задаете вопросы, вам подсказали КОМУ вы его задаете, чтобы вы поняли какой из ваших вопросов верный, а вы еще и обижаетесь)))
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28.11.2021 15:17 Ответить
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28.11.2021 13:52 Ответить
Пусть с бабами своими сначала разберётся, перпетуум кобиле.
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28.11.2021 14:33 Ответить
А кто этот мощный старик на каталке? Спившийся Земан? Кого он может назначить кроме собственного душеприказчика?
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28.11.2021 14:08 Ответить
боюсь, не доживет до должности в газпроме этот гигант мысли и бессребреник духа
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28.11.2021 14:12 Ответить
в Чехії йшло до конституційної кризи. важкохворого Земана визнали були недієздатним виконувати повноваження президента. призначити нового прем'єра після виграних виборів небуло кому. що було в інтересах попереднього прем'єра Бабіша, якому шиють кримінал за використання безпроцентних європозик на свій бізнес. без "старика на каталки" розрулити склавшуся ситуацію, непорушивши норми конституції, було неможливо.
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28.11.2021 15:41 Ответить
Вероніка Земанова його донька ?
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28.11.2021 14:17 Ответить
не знаю,хто його донька,но він точно кацапорилий сучий син.
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28.11.2021 14:26 Ответить
В инвалидном кресле, в камере одиночке этот калека мало напоминает властителя, скорее-заключённого.
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28.11.2021 14:36 Ответить
такi сьогоднi рeалi
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28.11.2021 14:39 Ответить
Какого властителя? В Европе один человек не является таким. А уж в Чехии, где главный премьер - так точно.
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28.11.2021 16:02 Ответить
А можна більше не випускати старого комуняку земана з тієї клітки.
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28.11.2021 14:38 Ответить
так нe "попeрeднiй склад" а склад кабмiну попeрeдньо! пoпeрeднiй склад - цe той що був.
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28.11.2021 14:38 Ответить
Ханурік сидячий на колесах.
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28.11.2021 14:45 Ответить
Хоч про когось з багатьох, про кого хочется так спитати (не наражаючись на обвинувачення у оціночних судженнях), можна сказати: Який хворий його призначив?
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28.11.2021 15:02 Ответить
Заголовок статьи в стиле бульварного листка, а не солидного издания
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28.11.2021 19:01 Ответить
 
 