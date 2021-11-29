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Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Основываясь на результатах длительных научных исследований, направленных на изучение химического состава лекарственных растений и исследование их фармакологического действия, группа исследователей Национального университета "Львовская политехника" разработала новый тип дезинфицирующего средства на основе природных компонентов. Его рабочее название – Phlosil.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального университета "Львовская политехника".

Над производством и исследованием нового дезинфицирующего средства в рамках проекта Всемирной Ассоциации университетов Франкофонии (AUF) работала группа молодых исследователей во главе со студентом группы ФРМ-11 специальности 226 "Фармация, промышленная фармация" Егором Базавлуком под руководством доцентов кафедры технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии Роксоланы Конечной и Елены Федоровой.

"Инновационное дезинфекционное средство, которое было разработано, состоит из экстракта Phlomis pungens и наночастиц серебра. Антимикробная и антигрибковая активность серебра в форме наночастиц в сочетании с противовоспалительным, антиоксидантным и ранозаживляющим действием растительного экстракта создают мощную базу для разработки антисептического средства с незаурядным противовирусным потенциалом", – отмечает исследовательница Роксолана Конечная.

Исследования проводились в рамках AUF-проекта "Безвирусная образовательная среда", который реализует в Национальном университете "Львовская политехника" кафедра электронных вычислительных машин (доцент Анатолий Игнатович, аспирант Остап Очерклевич, магистр Павел Назаркевич) и кафедра технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии с участием Коллегии студентов Университета, Научного общества студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых Львовской политехники, Всеукраинской молодежной общественной организации "Национальный студенческий союз" при поддержке Всемирной Ассоциации университетов Франкофонии.

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Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19 01
Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19 02
Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19 03
Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19 04
Фото: сайт Национального университета "Львовская политехника"

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Топ комментарии
+8
А закуска?
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29.11.2021 11:49
+7
У мене прабабка цей "антисептик" ще в 60-ті синтезувала !
Два відра цукрових буряків почистить, помить, натерти на крупну тертку і запарить кип"ятком Охолодить до кімнатної температури Додать півкілограма хлібних дріжжів Залишить для ферментації на тиждень у теплому місці Перегнать на дистляційному апараті
"Антисептик" з запахом мексіканської "Текіли"
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29.11.2021 12:35
+6
И все это на основе НАТУРАЛЬНОГОукраинского самогона 😀😀😀 хоть горло полоскать не вредно и руки протирать
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29.11.2021 11:53
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А закуска?
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29.11.2021 11:49 Ответить
Насчёт закуски не знаю, но бруньковая за кадром в центрифуге на 5000 оборотах приобретает необходимую для этого святого дела кристальную чистоту и органолептические характеристики.
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29.11.2021 12:02 Ответить
шкодую що ви не пробували мої бахусо- " продукти"....
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29.11.2021 12:17 Ответить
На фотографии- блендер для взбития пенки в капучино и весы с Aliexpress)
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29.11.2021 11:50 Ответить
Это классическое "а если бы у рыб была шерсть, то в ней были бы блохи", часто сопутствующее научной работе низкого качества (когда надо мучительно вытягивать мотивацию и придумывать зачем мы страдали этой фигнёй). Кто в здравом уме будет делать дезинфектор на основе каких-то экстрактов и наночастиц серебра, если отлично работает обычный спирт с глицерином как загустителем?
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29.11.2021 12:10 Ответить
И все это на основе НАТУРАЛЬНОГОукраинского самогона 😀😀😀 хоть горло полоскать не вредно и руки протирать
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29.11.2021 11:53 Ответить
Дайте вгадаю, $30 з АліЕкспрес?
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29.11.2021 11:56 Ответить
Вижу кремливського агенда! Апшипаеся, тащ поручик, не 30 баксов, а 18.99! только что прочекал
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29.11.2021 12:04 Ответить
Напалм?
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29.11.2021 12:01 Ответить
В мене антисептик спирт+срібло уже 5 місяць у використані))))) невдахи
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29.11.2021 12:04 Ответить
А серебро зачем? Чтоб покуппать закусь?
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29.11.2021 12:38 Ответить
запізнились.... ВОЗ запускае вже черговий Штамм....., а на черзі вже дюжина інших....- і всі ці ваші "антисептики " не вписуються в їхню программу ...
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29.11.2021 12:14 Ответить
Очередной фуфломицин. Антигрибковое и антибактериальные свойства, логично применять против грибков и бактерий. Но при чем тут вирус? Как антисептик - да, но не как антивирусный препарат.
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29.11.2021 12:15 Ответить
Многие антисептики действуют на вирусы, например мирамистин, декасан. Просто вирус через рот или нос залетает в большинстве случаев. Хотя конечно через руки тоже.
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29.11.2021 14:35 Ответить
У мене прабабка цей "антисептик" ще в 60-ті синтезувала !
Два відра цукрових буряків почистить, помить, натерти на крупну тертку і запарить кип"ятком Охолодить до кімнатної температури Додать півкілограма хлібних дріжжів Залишить для ферментації на тиждень у теплому місці Перегнать на дистляційному апараті
"Антисептик" з запахом мексіканської "Текіли"
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29.11.2021 12:35 Ответить
то ти не куштував малясовки,яку бабі на продаж готували...там не то що ковід,там ***** не виживе.
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29.11.2021 12:43 Ответить
Антисептик не куштують! (А твоя "малясівка" - це те саме Бо готується з відходів виробництва цукру з цукрового буряка!)
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29.11.2021 12:47 Ответить
та ні...такої смердючої мерзоти як малясовка на продаж,я в житті не зустричав...а бурячиха нормально так.
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29.11.2021 12:57 Ответить
Бо на продаж її настоювали на курячому посліді (а бувало ефір медичний додавали)
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29.11.2021 13:09 Ответить
дехто додавав карбіду.)
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29.11.2021 13:40 Ответить
Украинское село 90х, на кои пришлось мое отрчество и юность Ноябрь, вечерний сумрак, дорога, грязь, льет дождь. а мы с пацанвой причащаемся посреди дороги, из тары только крышечки полторашки, накидаемся той крышечкой и заливаемся из другой баклашки парным молоком отёт есть что вспомнить.. не то что эти зуммеры хреновы
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29.11.2021 12:49 Ответить
Кущі чим були винні? (самогонка з молоком - сильне проносне для основної маси людей!)
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29.11.2021 12:56 Ответить
С запахом отрыжки гички
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29.11.2021 14:03 Ответить
Нічого ти не розумієш! Це "благородний запах "Текіли"!!! Товаришів дражнив на рибалці - у пляшку з-під текіли наливав "бурячиху" фільтровану Так ні один не здогадався (у ті часи пляшка текіли коштувала 80 гр а "бурячиха" у селі - П"ЯТЬ!!!
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29.11.2021 14:20 Ответить
та ну вас. в Украине уже который год такой пероральный антисептик изготавливают.
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29.11.2021 12:35 Ответить
а такой, так вааще...
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29.11.2021 12:36 Ответить
Ото він і є!
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29.11.2021 12:48 Ответить
Шож ты тгавишь душу
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29.11.2021 12:50 Ответить
а вам, гази, нэкошэгнае мона?
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29.11.2021 14:04 Ответить
Как мухи теперь будем выздоравливать,это действительно новое слово в науке и технике, тьфу на зеленую соплю еще раз
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29.11.2021 12:38 Ответить
в ковид-лаборатории и без средств защиты...а давящие лыбу хохотальники прямо говорят,что это *********!
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29.11.2021 12:41 Ответить
нит. это легальное производство высокоградусного безакцизного продукта для потребления.
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29.11.2021 12:44 Ответить
.... да и Ковид одобряет
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29.11.2021 13:04 Ответить
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29.11.2021 12:49 Ответить
Зараз антисептик і вакцину варити не дуже вигідно, ковідні довідки - золоте дно.
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29.11.2021 12:53 Ответить
дОценты бабки распилили, теперь прикрываются студентами - взяли траву, немного серебра, нафоткали весы, миксер и коробки с английскими буквами, все - борьба с короновирусом кипит. Впрочем, после прессухи найвеличнишого - нарід схавает за науку.
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29.11.2021 13:04 Ответить
Вообще-то дОценты ниже по рангу пРофессоров!
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29.11.2021 13:33 Ответить
Львов - научная Мекка Украины. Сколько уже львовских открытий в различных областях в мире приносят пользы. Эти прекрасные шнобатые лица львивських панянок
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29.11.2021 13:20 Ответить
Головне - це добавити туди більше Оксалінової Мазі!
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29.11.2021 13:31 Ответить
хм я так розумiю там лишe останнє фото вiдноситься до винадeного продукту
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29.11.2021 13:51 Ответить
На основе гусиного жира нужно было делать) что бы не смывался долго
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29.11.2021 14:19 Ответить
Phlomis pungens - Зопник колючий.

Корни употребляли в пищу, надземную часть применяли в народной медицине при анемии, гипоацидном гастрите, пневмонии, бронхите, туберкулёзе легких, малярии, геморрое, отёках, гипертонической болезни. Установлено, что настой надземной части повышает свёртываемость крови, оказывает гипотензивное действие.
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29.11.2021 19:41 Ответить
 
 