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Завершен капитальный ремонт 30 км трассы М-14 от Мелитополя в сторону Херсонщины, - Служба автодорог Запорожской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Запорожской области на дороге международного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск завершился капитальный ремонт 30-километрового участка от Мелитополя в сторону Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

На участке общей протяженностью 29,8 км подрядчик уже полностью уложил финишный слой дорожного покрытия. Дорожникам осталось провести работы по устройству и укреплению обочин, нанести дорожную разметку, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и завершить устройство съездов с главной дороги. Одновременно на дороге М-14, служащей важным национальным и туристическим маршрутом, в Бердянском районе было восстановлено дорожное покрытие еще на двух участках общей протяженностью 24,1 км.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года планируется завершить восстановление всех дорог национального значения общей протяженностью 24 000 км.

Завершен капитальный ремонт 30 км трассы М-14 от Мелитополя в сторону Херсонщины, - Служба автодорог Запорожской области 01
Завершен капитальный ремонт 30 км трассы М-14 от Мелитополя в сторону Херсонщины, - Служба автодорог Запорожской области 02
Завершен капитальный ремонт 30 км трассы М-14 от Мелитополя в сторону Херсонщины, - Служба автодорог Запорожской области 03
Завершен капитальный ремонт 30 км трассы М-14 от Мелитополя в сторону Херсонщины, - Служба автодорог Запорожской области 04

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Ну да, создаем пути наступления. Только вот для кого стараемся? А армии горючку закупить для обороны страны не дано? Это типа не важно?

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29.11.2021 13:28 Ответить
Если бы деньги не крали, то хватало бы на все.
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29.11.2021 13:53 Ответить
У нас бешенное недофинсирование армии и оборонки уже 2 года. Все вопросы нариду, избравшему зеленых барыг.
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29.11.2021 14:27 Ответить
цікаво скільки вклали грошей в ці км, чому не говорять.....
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29.11.2021 14:37 Ответить
Так там отрезок в не 30 км, а 110 убитый. Была большая надежда, что они все 110 км будут делать. Это огромное разочарование
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29.11.2021 14:43 Ответить
А слабо было хотя бы подлатать ямы в сторону Н.Мелитополя там пару километров той дороги , которая не ремонтировалась капитально со дня её укладки
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30.11.2021 16:17 Ответить
 
 