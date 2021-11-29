На территории школы на Волыни взорвалась котельная. ФОТОрепортаж

Полиция выясняет обстоятельства взрыва котельной на Ратновщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Котельная размещалась на территории школы села Проход. Никто из детей, учителей и персонала не пострадал, они были эвакуированы.

На месте работают работники отделения №2 (поселка Ратное) районного управления Ковеля полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все причины взрыва выясняются.

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Фото: сайт полиции