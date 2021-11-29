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На территории школы на Волыни взорвалась котельная. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства взрыва котельной на Ратновщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.
Котельная размещалась на территории школы села Проход. Никто из детей, учителей и персонала не пострадал, они были эвакуированы.
На месте работают работники отделения №2 (поселка Ратное) районного управления Ковеля полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все причины взрыва выясняются.
Топ комментарии
+10 Ksenia VB
показать весь комментарий29.11.2021 14:58
+8 Igor Butenko 2bccf522
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+4 Igor Butenko 2bccf522
показать весь комментарий29.11.2021 15:16
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бо вони скажуть, що в нас всі котельні- такі , а це не так !
стірчить, з під фуфайки
був котел - на дизелі ,
в третю - тьолки приходили -
всі дрова поп. сдили ...
Лучшие операторы котельной были женщины. Всегда трезвые, нет аварийных ситуаций, не крадут ГСМ.
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Дети школ находятся на улице.
солдаты которые ему помагали прятались в самый дальний угол котельной...но и это им не помогло получили обширные ожоги ...кочегар наповал...котельна осталисся только каркас из бетонных свай, кирпичные стены и перегородки вылетели все ....а зампотылу хорошо попили крови в прокуратуре