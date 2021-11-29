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взрыв (1857) Волынь (468) Нацполиция (8561) школа (1234)

На территории школы на Волыни взорвалась котельная. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства взрыва котельной на Ратновщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Котельная размещалась на территории школы села Проход. Никто из детей, учителей и персонала не пострадал, они были эвакуированы.

На месте работают работники отделения №2 (поселка Ратное) районного управления Ковеля полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все причины взрыва выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бурштынской ТЭС произошел выброс пара, станция работает в штатном режиме, - пресс-служба станции

На территории школы на Волыни взорвалась котельная 01
На территории школы на Волыни взорвалась котельная 02
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии
+10
Це тому що завтра на Волинь їде Зеленський.
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29.11.2021 14:58
+8
Зеля со своей зеленой властью отобрал деньги у тергромад, вот поэтому он и виновен.
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29.11.2021 15:12
+4
Я работал на предприятии, которое владело котельной 1.8МВт, дизель, мазут.
Лучшие операторы котельной были женщины. Всегда трезвые, нет аварийных ситуаций, не крадут ГСМ.
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29.11.2021 15:16
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хоч не показуйте кацапам...
бо вони скажуть, що в нас всі котельні- такі , а це не так !
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29.11.2021 14:54 Ответить
А в чем вопрос-то? Сельская школа, громада построила небольшую котельную в отдельном здании. Да, ЧП, но никто не погиб. Да, не было денег на котлы немецких брэндов, поставили что-то самое дешевое, причем очень может быть что как раз производства рф. И еще надо выяснить не было ли там штирлица со взрывчаткой.
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29.11.2021 15:09 Ответить
в тебе аквафреш ...
стірчить, з під фуфайки
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29.11.2021 15:11 Ответить
Краще щоб в тебе хоть десь розум був. Або хоч якись досвід про роботу з подібним обладнанням.
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29.11.2021 15:21 Ответить
працював я на котельні,
був котел - на дизелі ,
в третю - тьолки приходили -
всі дрова поп. сдили ...
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29.11.2021 15:28 Ответить
я тебе по секрету скажу - водогрейный котел даже самопальный взорвать может только кочегар, сами они не взрываются....
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29.11.2021 15:25 Ответить
а отсутствие кочегара гораздо быстрее
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29.11.2021 17:30 Ответить
Баширов?
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29.11.2021 15:49 Ответить
посрать на кассабов.
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29.11.2021 15:46 Ответить
Це тому що завтра на Волинь їде Зеленський.
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29.11.2021 14:58 Ответить
Що б не сталося,винен зеля!його труси висіли??))
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29.11.2021 15:05 Ответить
Зеля со своей зеленой властью отобрал деньги у тергромад, вот поэтому он и виновен.
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29.11.2021 15:12 Ответить
особисто прийшов до села і все відібрав)))
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29.11.2021 15:20 Ответить
Зелені не розуміють, що це робиться через закони які напечатали на турбопрінтері у ВР. Тому зелені, особливо україномовні, приречені жити бідно.
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29.11.2021 15:23 Ответить
А Паюбій з компанією просто в рай нас вели,законів наприймали,"мінських угод" напідписували так?))
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29.11.2021 16:23 Ответить
Ти ідіот по життю чи по службі?
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29.11.2021 15:26 Ответить
Гай ти чи гей-то до лікаря питання,а ідіот-це твоє друге ім'я,а я рятівник з 20-ручним стажем,і зараз працюю на енергетичному підприємстві,а ти дебіл по життю схоже!)
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29.11.2021 16:21 Ответить
Про ручний стаж міг і не писати, воно й так зрозуміло...
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29.11.2021 17:20 Ответить
Як поперло зелене бювотиння!!!
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30.11.2021 10:06 Ответить
Може в тебе і зелене,а я на відміну від тебе не нажираюся горілки щоб блювати-порохобидло)
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30.11.2021 10:14 Ответить
практически полность вдребезги,хорошо что рядом никого небыло .Что там раследовать, либо оборудование/запчасти гомно не меняли (виновно лицо которое допустило эксплуатацию), либо ответственный накосячил ( а так как это село, то вероятность что там специалист крайне низка, бабанюра которая между дойками забегает глянуть).
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29.11.2021 15:11 Ответить
Я работал на предприятии, которое владело котельной 1.8МВт, дизель, мазут.
Лучшие операторы котельной были женщины. Всегда трезвые, нет аварийных ситуаций, не крадут ГСМ.
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29.11.2021 15:16 Ответить
Стареньке обладнання, вирубана автоматика, бо не працює, п`яний кочегар... От і результат. Тут одно тішить - всі живі та здорові. До речі, якщо кочегар не постраждав, то його там і не було, він тим часом по пляшку, напевно бігав. А воно візьми і рвани...
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29.11.2021 15:32 Ответить
Це все ще з дохлого срср тягнеться. Десь два тижні тому спілкувався з електриком, десь років 55 йому, тобто на 10 років старший за мене. Він полагодив мережу та попросив перевірити. Я увімкнув електро чайник, світло та перевірив напругу на своєму щиті. Пішов йому сказати що все гаразд та напруга у нормі. А він такий мене під'ябує, що я залишив електрочайник без догляду. Довелось йому розказати правду, про те що термопот з Nippon не потребує нагляду.
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29.11.2021 16:16 Ответить
100% Nippon?
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30.11.2021 11:54 Ответить
https://www.dsnews.ua/society/v-harkove-zaminirovali-shest-shkol-vseh-uchenikov-evakuirovali-video-29112021-444166

В Харькове "заминировали" шесть школ: всех учеников эвакуировали

В Харькове правоохранители проверяют данные о минировании шести школ
Дети школ находятся на улице.
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29.11.2021 15:17 Ответить
Думаю, превышение давления в котле.
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29.11.2021 15:21 Ответить
а також в венах, кочегара
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29.11.2021 15:30 Ответить
У нас в части кочегар (гражданский) был всегда под давлением паров..и заглушил подрывной клапан...пар подавался в котлы приготовления пищи столовой....Короче случилось то что должно было случиться....
солдаты которые ему помагали прятались в самый дальний угол котельной...но и это им не помогло получили обширные ожоги ...кочегар наповал...котельна осталисся только каркас из бетонных свай, кирпичные стены и перегородки вылетели все ....а зампотылу хорошо попили крови в прокуратуре
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29.11.2021 23:35 Ответить
только два варианта -или холодная вода в раскаленный пустой котел или учитывая что никто не погиб - в котельной никого не было - полная топка, кочегар свалил, свет моргнул -циркуляционный насос стал... пар и взрыв..при оаботающем циркуляционнике рвет в слабом месте систему а не котел
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29.11.2021 15:36 Ответить
завичай системи опалення "обв'язані" так щоб при вимкненні електрики вода циркулювала минаючи циркуляційні насоси.
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29.11.2021 15:50 Ответить
При раскаленным пустом котле должна расплавится специальная вставка.При превышении давления пара сработать клапан. Кто то что то заблокировал.
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29.11.2021 16:37 Ответить
Семиклассники подкрутили тот клапан. И не пожалели.
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29.11.2021 17:21 Ответить
его часто заглушают, чтобы меньше топить...
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29.11.2021 23:37 Ответить
по любому мордва в взрыве виновата.
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29.11.2021 16:11 Ответить
А это (что на фото), это точно котельная?
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29.11.2021 16:26 Ответить
лего для взрослых, собери котельню снова
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29.11.2021 17:08 Ответить
Що неясно - це велике будівництво президента.
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30.11.2021 10:00 Ответить
Ученики провели лабораторную работу по химии.
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29.11.2021 17:19 Ответить
Обратите внимание на полицейского, который возле березки замаскировался на фоне кирпичей. Белый такой. Мохнатый. С ухами. Взгляд на фотографа внимательный такой - А не ты ли это, мил человек, сделал?
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29.11.2021 17:48 Ответить
если твердотоп, то неудивительно: там автоматика безопасности должна стоить как сам котел:-четырехходовой подмешивающий клапан Калефи , бесперебойник и аккумулятор для насоса и повышающего давление запиточного насоса.
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29.11.2021 17:58 Ответить
кочегар перднул отходами спирта возле котла ? )))))
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29.11.2021 18:38 Ответить
И вот шо странно. В один день - фото Бутусова у пушки и взрыв школьной котельной... Совпадение?
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29.11.2021 22:50 Ответить
У кирпичей писец сидит?
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30.11.2021 12:20 Ответить
 
 