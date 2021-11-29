Масштабная схема вымогательства денег у граждан разоблачена в одном из райсоветов Киевщины: посредник чиновников задержан на взятке в $45 тыс. - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
СБУ разоблачила в одном из районных советов Киевской области масштабную схему вымогательства денег у граждан за решение земельных вопросов. На взятке в 45 тыс. дол. задержан посредник чиновников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
За эти деньги он "гарантировал" местному жителю за содействие изменению целевого назначения земельного участка под частную застройку.
По предварительным данным следствия, к организации преступной схемы причастны несколько чиновников райсовета. К противоправной деятельности они привлекли посредника. Им оказался житель Вышгорода.
Установлено, что он подыскивал граждан, нуждающихся в решении правовых вопросов с собственными земельными участками, в том числе по их целевому назначению. За неправомерную выгоду посредник обещал свою "помощь".
Стоимость "услуг" зависела от площади землевладения человека. Источник: https://censor.net/ru/p3302237
По материалам СБУ, задержанному сообщено подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к организации схемы.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры.
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Прямая речь Корниенко: "К нашим функциям относится заслушивание ежегодного послания президента Украины. Хотелось бы напомнить, что есть определенная статья в регламенте, отвечающая за это, этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов.
Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае регламент, а также высокий уровень правовой культуры.
И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей".
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Арестович: Балбеса давно пора спасать
Фото: Алексей Арестович / Facebook
Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 29 ноября в Facebook заявил, что попросит предоставить журналисту Юрию Бутусову государственную охрану.
"Когда-то я очень симпатизировал Юре Бутусову - за то, что он один из первых начал писать летопись этой войны. Потом, когда начала проступать его роль в Иловайской трагедии и особенно - в создании черной легенды о Вооруженных силах с целью отмазать [экс-главу МВД Украины Арсена] Авакова и [бывшего секретаря СНБО Александра] Турчинова, отношение начало меняться. Сегодня это уже скорее сочувствие. Больше года назад я его по-человечески предупреждал: Юра тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственной важности одновременно. Это плохо кончится", - утверждает Арестович.
Он назвал Бутусова "пропагандистом с признаками распада личности".
"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой, он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго… "Военный эксперт", ни дня не служивший в армии, который не отличает "главнокомандующего" и "верховного главнокомандующего" и не знает, что у подразделений ТРО вообще нет на вооружении артиллерийских орудий, кроме минометов, не успевающий проверить информацию, но шесть раз исправляющий собственный пост постфактум", - отметил советник главы ОП.
По его словам, из Бутусова хотят сделать "сакральную жертву".
"Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты - политический кризис - атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", - резюмировал Арестович.
https://gordonua.com/news/politics/ego-likvidiruyut-schet-poshel-na-dni-arestovich-zayavil-chto-poprosit-predostavit-butusovu-gosudarstvennuyu-ohranu-1583697.html
Там только по Крыму работы море!!! Наверное работы хватает!!!
https://gordonua.com/news/politics/aslund-avtor-knigi-amerikanskaya-kleptokratiya-otmechaet-chto-kolomoyskiy-byl-glavnym-sponsorom-zelenskogo-eto-obyasnyaet-pochemu-do-stih-por-net-ugolovnogo-dela-1583700.html
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