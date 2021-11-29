Масштабная схема вымогательства денег у граждан разоблачена в одном из райсоветов Киевщины: посредник чиновников задержан на взятке в $45 тыс. - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила в одном из районных советов Киевской области масштабную схему вымогательства денег у граждан за решение земельных вопросов. На взятке в 45 тыс. дол. задержан посредник чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

За эти деньги он "гарантировал" местному жителю за содействие изменению целевого назначения земельного участка под частную застройку.

По предварительным данным следствия, к организации преступной схемы причастны несколько чиновников райсовета. К противоправной деятельности они привлекли посредника. Им оказался житель Вышгорода.

Установлено, что он подыскивал граждан, нуждающихся в решении правовых вопросов с собственными земельными участками, в том числе по их целевому назначению. За неправомерную выгоду посредник обещал свою "помощь".

Стоимость "услуг" зависела от площади землевладения человека. Источник: https://censor.net/ru/p3302237

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По материалам СБУ, задержанному сообщено подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к организации схемы.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры.