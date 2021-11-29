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аммиак (18) Винницкая область (454) Нацполиция (9693)

Утечка аммиака в Винницкой области: полиция начала уголовное производство. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

29 ноября на территории химскладов одного из немировских предприятий на железнодорожном пути произошла разгерметизация клапана вагона-цистерны с аммиаком.

Об этом около 9.20 полиции сообщил диспетчер Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Подразделения ГСЧС провели осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Сотрудники полиции ограничили движение транспорта и доступ к опасной территории и вместе со спасателями эвакуировали людей с территории предприятия и близлежащих домов.

Утечка аммиака в Винницкой области: полиция начала уголовное производство 01
Утечка аммиака в Винницкой области: полиция начала уголовное производство 02

По факту загрязнения атмосферного воздуха следственным подразделением возбуждено уголовное производство по ч.1. ст. 241 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины утечки опасного газа. За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

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Ситуация контролируемая, пострадавших нет.

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Кто-то решил себе в бидончик отлить?
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29.11.2021 17:43 Ответить
Ликвидаторов нужно поощрить как минимум, "удовольствие" у них ниже среднего мягко говоря.
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29.11.2021 17:50 Ответить
Винницкий облсовет просит запретить аммиак
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29.11.2021 18:03 Ответить
 
 