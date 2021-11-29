Утечка аммиака в Винницкой области: полиция начала уголовное производство. ФОТО

29 ноября на территории химскладов одного из немировских предприятий на железнодорожном пути произошла разгерметизация клапана вагона-цистерны с аммиаком.

Об этом около 9.20 полиции сообщил диспетчер Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Подразделения ГСЧС провели осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Сотрудники полиции ограничили движение транспорта и доступ к опасной территории и вместе со спасателями эвакуировали людей с территории предприятия и близлежащих домов.





По факту загрязнения атмосферного воздуха следственным подразделением возбуждено уголовное производство по ч.1. ст. 241 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины утечки опасного газа. За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

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Ситуация контролируемая, пострадавших нет.