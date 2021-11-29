Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева на Софийской площади начали устанавливать новогоднюю елку.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "Типичный Киев", сообщает Цензор.НЕТ.

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На площадь привезли часть металлических конструкций елки. Рабочие разгрузили конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти еще часть елочных конструкций.

"Основные работы по установке главной елки страны начнутся во вторник. На Софийскую площадь привезли противовес для елки. Это бетонные блоки весом 100 тонн", – цитирует организаторов новогоднего праздника "Сегодня".

Устанавливать и украшать елку будут 10 дней. Это больше обычного, поскольку главное новогоднее дерево в этом году будет шире в объеме. На нее нужно больше гирлянд.

В Киев также привезли фуру украшений для елки.

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"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета и 25% – золотого", – рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.









