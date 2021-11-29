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Киев (11120) Новый год (390) елка (98)

Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В центре Киева на Софийской площади начали устанавливать новогоднюю елку.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "Типичный Киев", сообщает Цензор.НЕТ.

На площадь привезли часть металлических конструкций елки. Рабочие разгрузили конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти еще часть елочных конструкций.

"Основные работы по установке главной елки страны начнутся во вторник. На Софийскую площадь привезли противовес для елки. Это бетонные блоки весом 100 тонн", – цитирует организаторов новогоднего праздника "Сегодня".

Устанавливать и украшать елку будут 10 дней. Это больше обычного, поскольку главное новогоднее дерево в этом году будет шире в объеме. На нее нужно больше гирлянд.

В Киев также привезли фуру украшений для елки.

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"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета и 25% – золотого", – рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади 01
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади 02
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади 03
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади 04
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади 05

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Топ комментарии
+31
чогось вона нагадує "йолку" Віті
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29.11.2021 17:49
+17
Файне місце для путча. Прошлого разу з йолки все почалося.)
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29.11.2021 17:49
+16
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29.11.2021 17:52
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чогось вона нагадує "йолку" Віті
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29.11.2021 17:49 Ответить
Перше, що згадалось.
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29.11.2021 17:53 Ответить
Безграмотное лаптеногое чмо
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29.11.2021 18:46 Ответить
комментарий отмечен как спам
сам кацап трусливый. Я два майдана прошёл. Так что восвояси уберайся
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29.11.2021 18:49 Ответить
УбЕрайся, на долбаце последню школу закрыли
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29.11.2021 19:25 Ответить
два раза мимо прошел?
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29.11.2021 21:31 Ответить
Файне місце для путча. Прошлого разу з йолки все почалося.)
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29.11.2021 17:49 Ответить
Оце йолка, а хде проФФесор?
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29.11.2021 18:47 Ответить
Вместо проффессора, на Йолке будет Клоун.
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29.11.2021 18:49 Ответить
Похоже на то что верхушкой на этой зеленой "йолке" будет не "проФФесор", а веселый зеленый клован с выпученными обкуренными глазенками навыкат.
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29.11.2021 19:06 Ответить
А чого так рано ? Ще зима не почалась.
Ялинкова хвороба януковича ?
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29.11.2021 17:50 Ответить
У Києві завжди так рано. До 19 грудня треба встигнути нарядити, бо Святий Миколай принесе подарунки. І стоїть до 19 січня, до Водохреща.
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29.11.2021 18:42 Ответить
Нє, ну який ваві обрізаному Святий Миколай?! Яке Водохреща?! МАЙДАН йому на всю тупорилу сіпану харю! І шоб ми цього поца тут більше не бачили разом з фсбешним д,'єрьмаком!
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29.11.2021 18:55 Ответить
Ялинка на Софійській площі, МАЙДАН на Майдані Незалежності.
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29.11.2021 19:17 Ответить
Ну і шо, вавє дибільному какая разніца?!
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29.11.2021 19:20 Ответить
Щоб це знати, треба бути українцем.
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29.11.2021 19:56 Ответить
вжe учора був пeрший адвeнт. так що нiчого нe рано.
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29.11.2021 19:31 Ответить
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29.11.2021 17:52 Ответить
а де КАМАЗи?
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29.11.2021 17:53 Ответить
Щось не ревлістично.
1. Не на сцені.
2. Штани не спущені.
3. Грають руками.
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29.11.2021 19:31 Ответить
Ви не зрозуміли.
Вони міняються місцями.
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29.11.2021 19:48 Ответить
Не розгледів.
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29.11.2021 20:33 Ответить
Сьогодні, 19 грудня 2012 р. , о 17:00 на Майдані Незалежності в Києві запалить свої вогні головна новорічна ялинка країни.
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29.11.2021 17:52 Ответить
Кожного року 19 грудня, на День святого Миколая, у Києві запалює свої вогні новорічна ялинка. Тим кому в дитинстві св. Миколай приносив гостинці (а хто був не слухняний то різочку) добре знають чого саме 19 грудня. Раніше ставили ялинку на Майдані, а після Революції Гідності на Софійській площі. Як на мене, то Софійська площа більш вдале місце.
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29.11.2021 18:48 Ответить
так тож вогнi запалила а нe лишe встановили
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29.11.2021 19:32 Ответить
ага
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29.11.2021 17:52 Ответить
Ялинка в Київі 1 грудня.
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29.11.2021 17:53 Ответить
"любим РУССКИХ" - все ще любите?
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29.11.2021 17:59 Ответить
Я би такий плакат ніколи не написала )
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29.11.2021 18:03 Ответить
Тогда еще не знали всю суть русских
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29.11.2021 18:05 Ответить
Хто не знав ?
Може ви не в курсі української історії ?
Я то давно знаю хто століттями нищив українців.
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29.11.2021 18:17 Ответить
там мелким шрифтом дописано ""Любим русских ...младэнцев в трусиках распинать.""
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29.11.2021 18:14 Ответить
Сама файна.
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29.11.2021 18:02 Ответить
"Любим русских"? Никогда еще Штирлиц Ахметов не был так близко к провалу.
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29.11.2021 19:11 Ответить
Здається дежавю?
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29.11.2021 17:54 Ответить
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29.11.2021 17:57 Ответить
)
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29.11.2021 18:36 Ответить
"Робочі(???) розвантажили конструкції...", далі буде замість українець - український?
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29.11.2021 17:58 Ответить
вата дістала, лнр, днр, упцмп, бєрєгєвоє, Ровно((( чому не візьмуть українця редактором
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29.11.2021 18:22 Ответить
..як мінімум одну гілку Йолки треба зробити так, аби та витримала вагу піанінИ разом з однопальцевим виконавцем...., бо жлоби так наголосували...
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29.11.2021 18:00 Ответить
-
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29.11.2021 18:03 Ответить
Не лякайте Бубочку, бо ще впісяється.
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29.11.2021 18:50 Ответить
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29.11.2021 18:15 Ответить
Йолкан+Зелкан= Ростов
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29.11.2021 18:42 Ответить
Хоть что-то положительное делается в этой стране! Я полон оптимизма!
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29.11.2021 18:23 Ответить
Оптимізація є, а песимізації нема...
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29.11.2021 18:39 Ответить
Єщьо нє вєчєр...
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29.11.2021 18:59 Ответить
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29.11.2021 18:24 Ответить
Какой нехороший знак для власти! Собирайте чемоданы, клоуны!
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29.11.2021 18:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2ZLdh9mJgxw
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29.11.2021 18:44 Ответить
- батя...йолку устанавливают))))
- угу...радости полные бронештаны...

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29.11.2021 18:35 Ответить
адін весьолий другой шебутной
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29.11.2021 18:39 Ответить
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29.11.2021 19:07 Ответить
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29.11.2021 19:21 Ответить
Ёлочка гори ёпта !!! Хороводы будем гулять на майдане - новый год встречать ! Хлопушки-петарды у всех в запасе братва ?
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29.11.2021 19:50 Ответить
За оманские договорняки с Патрушевым на той йолке должны висеть другие игрушки.
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29.11.2021 19:56 Ответить
А це цікаво. З любої події можна зробити зраду.
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29.11.2021 20:12 Ответить
Как люди без ковид-сертификатов будут туда добираться ?
Или встанут в очереди за тестами по 800-1000 грн. ?
С диктатурой Новый год не радует.
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29.11.2021 21:37 Ответить
А билеты в кассах на Ростов для слуг уже начали продавать?
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29.11.2021 21:57 Ответить
Йолка...
Ностальжи...
Это знак !
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29.11.2021 23:06 Ответить
если бы в 2013 власти поставили бы ёлку даже не на Софии, а на противоположной стороне Крещатика в 100 метрах, то и студентов бы разгонять не пришлось.
все бы замёрзли и разъехались до весны.
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30.11.2021 05:28 Ответить
А якби у бабусі було те шо у діда то бабуся не була б уже бабусею.
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30.11.2021 08:14 Ответить
как остроумно.
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30.11.2021 11:19 Ответить
Так ось шо мав на увазі переляканий Кловун, Йолку.
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30.11.2021 08:12 Ответить
 
 