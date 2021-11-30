У здания МВД прошла акция "Мы обвиняем полицию!" из-за нападения на бар "Хвильовий". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
У здания Министерства внутренних дел в Киеве прошел митинг в знак протеста против "бездействия полиции". Акция связана с нападением на бар "Хвильовий" 26 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Поводом для проведения акции протеста стало бездействие подольского отделения полиции во время нападений неизвестных лиц на заведения Подола. В ноябре эти люди неоднократно блокировали работу бара "Хвильовий" и клубов на Кирилловской и Closer. Последней каплей стало нападение на "Хвильовий" в пятницу 26 ноября", - заявили организаторы мероприятия.
Участники акции потребовали уволить начальника подольского управления полиции Павла Василенко, подозреваемого в "крышевании" нападающих, и публично отчитаться о состоянии расследования этих нападений.
С другой стороны митинга собрались представители "правых" организаций, скандировавших "Наркотики – это смерть!".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Мало конструктиву.
Проте ваш коментар ********* мене на думку, що вам важко живеться зараз. Чи не так?
Знаєте, як називають двоногих, які роблять висновки про явище навіть не намагаючись зрозуміти його сутність?
Після знущання (марафону пардон) з / над журналістами, мабуть взяв півкіла нагрудь (чого? домислюйте самі..)))
Тому і таки новини😭
? Бэрримор! Что там за шум на улице?
? Это нарко-шабаш, сэр.
? И чего же они хотят, Бэрримор?
? Употреблять наркотики, сэр.
? Им разве кто-то запрещает?
? Нет, сэр.
? Так почему же все-таки они так шумят?
? Пид@расы, сэр.
По хорошему этот шабаш левацко-наркоманского биомусора нужно было разгонять, так как карантинные ограничения никто не отменял. Ну и в целом было бы замечательно провести расследования относительно собственников данных заведений относительно продажи наркоты в этих гадюшниках, так как эти мрази(собственники) отлично знают, что там происходит и наживаться на жизнях наркозависимых
Остальноє дадумайті самі, як казав ваш (можливо) духовний лідер
Вже одні такі патріоти бігали з популізмом за геями, коли реально потрібно корупцію душити, та потім позакривали їх не геї, а корумповані суди. Подумай, що тут не так.