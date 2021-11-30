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Фото Киевские новости
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акция (1042) Киев (11120) МВД (3236) Нацполиция (9693) Богачук Олег (839)

У здания МВД прошла акция "Мы обвиняем полицию!" из-за нападения на бар "Хвильовий". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

У здания Министерства внутренних дел в Киеве прошел митинг в знак протеста против "бездействия полиции". Акция связана с нападением на бар "Хвильовий" 26 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Поводом для проведения акции протеста стало бездействие подольского отделения полиции во время нападений неизвестных лиц на заведения Подола. В ноябре эти люди неоднократно блокировали работу бара "Хвильовий" и клубов на Кирилловской и Closer. Последней каплей стало нападение на "Хвильовий" в пятницу 26 ноября", - заявили организаторы мероприятия.

Участники акции потребовали уволить начальника подольского управления полиции Павла Василенко, подозреваемого в "крышевании" нападающих, и публично отчитаться о состоянии расследования этих нападений.

У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 01
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 02
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 03

У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 04
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 05
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 06
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 07

С другой стороны митинга собрались представители "правых" организаций, скандировавших "Наркотики – это смерть!".

У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 08
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 09
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 10

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У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 11
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 12
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 13
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 14
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 15
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 16
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 17

У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 18
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 19
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 20

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У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 21
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 22

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии
+18
Я так понимаю, наркоманы решили бороться за свои права
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29.11.2021 20:18
+18
Наскільки мені пояснив товариш (киянин), що працював у правоохоронних органах, "радикалів" натравили на бар, в якому іде активно торгівля наркотою Правда, сказав, що ще не вияснили - це "правильні" радикали , які проти наркоти виступають , чи просто "розборки" з конкурентами, на які одне з угрупувань найняло "батраків"
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29.11.2021 20:35
+13
Посмотрел фото. Вывод: ребята правых взглядов разворошили гнездо, где тусили радужные. Вот они и повыползали. Вся эта извращенческая тусовка.
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29.11.2021 20:31
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Я так понимаю, наркоманы решили бороться за свои права
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29.11.2021 20:18 Ответить
Мент?
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29.11.2021 20:24 Ответить
не наркоман
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29.11.2021 20:28 Ответить
Наркотики это этим… гейропейцам оставьте. Это они там у себя разрешают траву курить, грибы жрать, права женщин и геев отстаивают. Фу блин, мёрзлость. Наш путь духовный, вместе с великой Россиюшкой нога в ногу. Отработал день, вечером водочки хряпнул, жене в морду врезали ай да телек смотреть (лучше всего сериалы про ментов) - красота, вот это нормальная жизнь православного пацана.
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29.11.2021 21:37 Ответить
Обколяься этой своей марихуаной а потом в ж..у друг друга .С. и в интернетах всякую хрень пишут
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29.11.2021 22:12 Ответить
Прям в жопу? А чем? Шваброй? Бутылкой? Дезоморфин знает толк в извращениях)))
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30.11.2021 02:07 Ответить
czy to zamieszki kijowskich pedalow?
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29.11.2021 20:22 Ответить
Шо то они сильно напирают на «нацики»,им часом плакатики не на 60 минут малевали? хотя один понравился «пора тусить додому» - север, северо-восток
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29.11.2021 20:25 Ответить
Так и есть. Где можно увидеть акцию во время карантина не против него самого, а против "нациков"? Тупину нужен был силовой разгон этой дефекакции. С антиваксерами не прошло, так теперь нужны ролики с украинцами, которые протестуют потому что им не дают побухать.
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29.11.2021 21:10 Ответить
Можна припустити, що менти кришують наркопритони, а праві намагаються ці притони придушити(? )А торчки прийшлі до кришувальників вимагати більш дієвої охорони(?). Звісно можу помилятись.
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29.11.2021 20:26 Ответить
Так хоть поясните, чего хотят эти чуваки и чувихи с плакатами? Они кто вообще?
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29.11.2021 20:26 Ответить
Наскільки мені пояснив товариш (киянин), що працював у правоохоронних органах, "радикалів" натравили на бар, в якому іде активно торгівля наркотою Правда, сказав, що ще не вияснили - це "правильні" радикали , які проти наркоти виступають , чи просто "розборки" з конкурентами, на які одне з угрупувань найняло "батраків"
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29.11.2021 20:35 Ответить
насправді все просто. бар хвильовий прекрасне місце для неспішних посиденьк з пивом, друзями,в цікавій атмосфері. а ще дуже відома деталь бар хвильовий під час так званого локдауну не раз мав наїздів від ментів (їх відділок там же на контрактовій), і вперто не бажав платити за кришу.от і знайшли вплив. причому то давно не перший раз. усі ці ваши радикали як правило на пдсосі в мвс чи сбу. а щодо наркоти- то доказів жодних, зрештою її продавати нині можна всюди, найбезпечніше в тирнеті
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29.11.2021 21:11 Ответить
Ціну "радикалам" я прекрасно знаю - "хто платить - той і замовляє музику!" А щодо причин - я лише виклав те що мені пояснили!
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29.11.2021 21:18 Ответить
Яр в такой же форме как ваше первое сообщение - помню говорили менты по Взрыву Шеремета - дескать там Такие доказательства что укачаетесь...и всё серьёзно...из каждого утюга так говорили...чёт мне кажется полиция у нас давно не тем занимается. Никогда неумела работать с населением и уже не научится...они любят говорить не все коррумпированные, но чёт чем дольше живу тем чаще убеждаюсь что все - не Полиция коррумпированная а Коррупция полицированная...
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30.11.2021 03:45 Ответить
Якщо комусь не подобається "форма" - хай уважніше вчитається у вміст коментаря "Конкурентним угрупуванням" можуть буть і поліцаї Але ж не буде мені про це колишній "мєнт" казать про це напряму? Колись (в часи створення ще перших гуртків соціал-демократів кимсь із революціонерів було сказано : "НЕ зрозуміло - де починається "охранка" і закінчуються революціонери і де починаються революціонери і закінчується "охранка" А корупція в поліції була у всі часи - ще з часів її виникнення І існує вона в будь-якій поліції - просто в різних формах Той самий мій товариш колись жартував: "Чим відрізняються "мєнти" від бандитів"? Наявністю погонів і посадового окладу!"
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30.11.2021 04:30 Ответить
total agree...понимаю и согласен с вашим утверждениями....где-то с 70 Криминал начал сливаться с Правоохранительными органами...не только на корыстной основе но и на культурной в результате близкого соприкосновения...и в 90-ые случилась Дифузия...слияние структур и обмен кадрами...а мы ни разу не чистили эту клоаку нормально...в итоге в бочку с квашеными огурцами кладём свежие и потом удивляемся как же они стали квашеным...реформы и только реформы...быстро и много...и как только 1 заканчивается об очищению сразу начинать новую волну очищения...
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02.12.2021 00:35 Ответить
Ну і що це за хрєнь????))))
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29.11.2021 20:27 Ответить
Посмотрел фото. Вывод: ребята правых взглядов разворошили гнездо, где тусили радужные. Вот они и повыползали. Вся эта извращенческая тусовка.
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29.11.2021 20:31 Ответить
Я от, дивлячись на більшість коментарів, не вважаю конструктивним полілог, який тут ведеться.
Мало конструктиву.

Проте ваш коментар ********* мене на думку, що вам важко живеться зараз. Чи не так?

Знаєте, як називають двоногих, які роблять висновки про явище навіть не намагаючись зрозуміти його сутність?
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30.11.2021 01:51 Ответить
це наше "недоторканне" ЛГБТ проти нациків... а от за "нациків" можна і треба по прищавій пиці отримати
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29.11.2021 20:31 Ответить
Знову бубочка не поспіває на всі виклики...
Після знущання (марафону пардон) з / над журналістами, мабуть взяв півкіла нагрудь (чого? домислюйте самі..)))
Тому і таки новини😭
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29.11.2021 20:39 Ответить
Вони можуть зеле перекрити постачання!
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29.11.2021 20:59 Ответить
У зели поставки с МИДа кацапского , там особой очистки , качественнее чем " депутатский"
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29.11.2021 22:25 Ответить
1-го грудня виходьте до ОП. Від гаранта вимагайте дотримання законів. Мусора всі під ним.
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29.11.2021 20:56 Ответить
Πιταρы и нαρκομαны бастуют у полиции. Говорят треба почути кожного.
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29.11.2021 20:58 Ответить
Судя по плакатам правильно вломили..похоже шо в баре заднеприводные
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29.11.2021 21:23 Ответить
Подскажите, это уже переворот??!
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29.11.2021 21:26 Ответить
Блин, я путч от Пороха жду с осени 2019 года =( Богуцкая ты же обещала нам … зараза…
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29.11.2021 21:46 Ответить
На фото обычная молодежь студенческая. Не знаю особо про эти бары и клубы, в Клозере действительно продавали колеса, как во многих клубах мира, но уже было куча рейдов туда и писали тут на Цензоре про это. Сами подумайте зачем полиции посылать в клуб праворадикалов, если там продают вещества, надо рейд делать кого то садить, с кого то сбивать, как обычно, но праворадикалы здесь при чем? Это месть напоминает больше всего, наверно действительно не платили ментам, или другая причина, но похожи эти погромы на наказание, а не полицейское мероприятие
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29.11.2021 22:00 Ответить
Та какая такая месть . Лозунги - нацики- это однозначно заднеприводные или закацапы ,что в принципе одно и тоже
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29.11.2021 22:21 Ответить
Я не вижу на фото не заднеприводных не закацпаов а вижу моллдежь из наших универов. Может вы специалист по заднеприводным и аидите своих, то так и скпжите))
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30.11.2021 19:02 Ответить
Ещё раз для одаренных , лозунги - нацики- пишут только ЛГБТ и ОПЗЖники . Кацапы ещё обязательно бп
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30.11.2021 19:41 Ответить
Бандеровцев добавляют
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30.11.2021 19:42 Ответить
У ментов уже отобрали один бизнес- игровые автоматы. Вот они и решили недостачу общака покрыть из других источников- крышеванием заведений. Норм там место, был там с девушкой на концерте, и с коллегами на мини корпораче пару лет назад. Наркотиков не видели там. Обычный хипстерско-молодежный клуб каких много, только еще проводит мини концерты
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29.11.2021 22:50 Ответить
Петушары обdолбанные , мало получили !!
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30.11.2021 00:17 Ответить
Перефразируя известный анекдот:

? Бэрримор! Что там за шум на улице?
? Это нарко-шабаш, сэр.
? И чего же они хотят, Бэрримор?
? Употреблять наркотики, сэр.
? Им разве кто-то запрещает?
? Нет, сэр.
? Так почему же все-таки они так шумят?
? Пид@расы, сэр.

По хорошему этот шабаш левацко-наркоманского биомусора нужно было разгонять, так как карантинные ограничения никто не отменял. Ну и в целом было бы замечательно провести расследования относительно собственников данных заведений относительно продажи наркоты в этих гадюшниках, так как эти мрази(собственники) отлично знают, что там происходит и наживаться на жизнях наркозависимых
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30.11.2021 01:15 Ответить
Окрім усієї іншої дурні, що бурхливим потоком ллється з ваших ганглій, та на які я не буду реагувати, зазначу, що ліві - це комуністи.

Остальноє дадумайті самі, як казав ваш (можливо) духовний лідер
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30.11.2021 02:03 Ответить
Потім, коли продажні суди позакривають цих "націоналістів", ти будеш скулити, що щімлять патріотів?
Вже одні такі патріоти бігали з популізмом за геями, коли реально потрібно корупцію душити, та потім позакривали їх не геї, а корумповані суди. Подумай, що тут не так.
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30.11.2021 06:16 Ответить
Клізьму кожному!
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30.11.2021 04:52 Ответить
А скільки такі "націоналісти" беруть грошей, щоб наприклад погромити суди з суддями? Або за прокуратури? Чи є скиди на гутові замовлення?
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30.11.2021 06:13 Ответить
Я так понимаю, ЛГБТ вылши на протест.
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30.11.2021 10:54 Ответить
 
 