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Киев (11120) Кличко (2477) Омельченко (36) смерть (4822)

С экс-мером Омельченко простились в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве простились с бывшим мэром столицы, почетным гражданином Киева, депутатом Киевсовета Александром Омельченко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Церемония прощания прошла в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Участие в церемонии принял мэр Киева Виталий Кличко. "Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне – уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я помню Сан Саныча. Светлая память", – сказал Кличко во время церемонии прощания.

Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище.

Напомним, Омельченко скончался 25 ноября от осложнений после COVID-19. В последний месяц он находился в больнице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прощание с Александром Омельченко состоится 29 ноября в Колонном зале КГГА.

С экс-мером Омельченко простились в Киеве 01
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 02
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 03
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 04
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 05
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 06
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 07
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 08
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 09
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 10
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 11

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Топ комментарии
+9
.... любил Киев .... смотрел не так давно передачу, где раскрывались причины банкротства завода "Большевик" на Шулявке, где Сан Саныч сыграл ведущую роль ... вспоминаю своё общение в 90-х с водилами троллейбусов, когда с городским транспортом становилось всё хреновее и хреновее, но начали появляться "маршрутки", и водилы популярно с матами про городскую власть обьяснили сложившуюся тогда ситуацию .... так что конечно он "человек-легенда", только похоже из того же отряда, что и Гепа Харьковский
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29.11.2021 21:44
+8
ви не повірите - скільки плакало за Аль-Капоне ......
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29.11.2021 21:29
+5
Ну то шо он убийца , це таке здох и Слава Богу
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29.11.2021 22:55
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ви не повірите - скільки плакало за Аль-Капоне ......
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29.11.2021 21:29 Ответить
.... любил Киев .... смотрел не так давно передачу, где раскрывались причины банкротства завода "Большевик" на Шулявке, где Сан Саныч сыграл ведущую роль ... вспоминаю своё общение в 90-х с водилами троллейбусов, когда с городским транспортом становилось всё хреновее и хреновее, но начали появляться "маршрутки", и водилы популярно с матами про городскую власть обьяснили сложившуюся тогда ситуацию .... так что конечно он "человек-легенда", только похоже из того же отряда, что и Гепа Харьковский
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29.11.2021 21:44 Ответить
А хто, по твоєму, був найкращим мером Києва?
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29.11.2021 21:51 Ответить
найкращим в чём ?
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29.11.2021 22:12 Ответить
у 90-ті масово не сплачували за проїзд, також у водіїв були маленькі зарплати через які багато звільнялися + було мало рухомого складу. Той склад, що ще залишався від перенавантажень ломався ще частіше.
Тому винити лише мера в цьому - верх невігластва
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30.11.2021 08:24 Ответить
90-е разные были. В 1993, например, зарплата водителя автобуса в Киеве была в 3 раза выше средней по городу.
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30.11.2021 10:36 Ответить
Ну так до приходу Кучми московіти нам всіляко створювали хаос, а потім раптом все стало добре.
Нічого не нагадує із останніх подій тут?
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30.11.2021 12:38 Ответить
Чтоб там кто не говорил - а Омельченко был лучшим мером Киева.
Земля ему пухом...
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29.11.2021 22:31 Ответить
Вы видимо не киевлянин, да и Омельченко им ребят,пришлые рулят
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29.11.2021 22:58 Ответить
Попов?
Черновецкий?
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29.11.2021 23:08 Ответить
Думаю Кличко, Омельченко, Косаковский. У всех были и есть плюсы и минусы.
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29.11.2021 23:19 Ответить
Сами видите, как все сверху четко и категорично: киевляне ненавидят, мэр-убийца, все разрушил.
Я так думаю, что Омельченко был мэром в весьма сложное время, но это был хороший мэр.
Куда лучше всевозможных Черновецких и Поповых.
Кличко тоже ничего: его конечно есть за что критиковать, но я себе представляю какое бешеное противодействие ему оказывает нынешняя государственная власть.
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29.11.2021 23:25 Ответить
Киевлянин с рождения, поэтому и могу сравнивать
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29.11.2021 23:29 Ответить
тоді я теж не киянин раз також згадую часи Омельченка як найкращі
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30.11.2021 08:46 Ответить
Ну то шо он убийца , це таке здох и Слава Богу
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29.11.2021 22:55 Ответить
Когда ты, извиняюсь, здохнешь, о тебе точно скажут здох и Слава Богу.
А я пью водичку из Бювета, которые только Омельченко сподобился сделать для киевлян, и говорю ему Спасибо!
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29.11.2021 23:33 Ответить
Запомнился своими бегающими глазками). В жизни не видел ничего подобного.....)
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30.11.2021 00:38 Ответить
"Элита -центр" - вот что запомнилось.
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30.11.2021 03:12 Ответить
хто ж винен, що ви несли свої кошти російським шахрайським фірмам по видуріванію коштів?
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30.11.2021 08:49 Ответить
Надо было умудриться перерыть Крещатик ради торговых центров,
а про паркинги забыть.
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30.11.2021 03:09 Ответить
Троих людей насмерть задавил. Уважаемый человек.
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30.11.2021 05:36 Ответить
вже троїх? Ви точно всіх порахували? Може п'ятьох чи там десяток?
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30.11.2021 08:51 Ответить
вики говорит о троих. рахуйте точней, если данные есть.
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30.11.2021 11:18 Ответить
рускоізикоє вікі? Я не здивований
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30.11.2021 12:14 Ответить
Спи спокойно, Сан Саныч!
Кличко - достойный продолжатель твоих трудов по разрушению Киева.
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30.11.2021 05:53 Ответить
Стадо баранів сплатило і оренду приміщення, і військовий ескорт... Давайте разом: БЕ-Е-Е!
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30.11.2021 07:17 Ответить
ви вже зробили разом БЕ-Е-Е у 2019
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30.11.2021 08:52 Ответить
 
 