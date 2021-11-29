С экс-мером Омельченко простились в Киеве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве простились с бывшим мэром столицы, почетным гражданином Киева, депутатом Киевсовета Александром Омельченко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Церемония прощания прошла в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.
Участие в церемонии принял мэр Киева Виталий Кличко. "Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне – уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я помню Сан Саныча. Светлая память", – сказал Кличко во время церемонии прощания.
Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище.
Напомним, Омельченко скончался 25 ноября от осложнений после COVID-19. В последний месяц он находился в больнице.
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Тому винити лише мера в цьому - верх невігластва
Нічого не нагадує із останніх подій тут?
Земля ему пухом...
Черновецкий?
Я так думаю, что Омельченко был мэром в весьма сложное время, но это был хороший мэр.
Куда лучше всевозможных Черновецких и Поповых.
Кличко тоже ничего: его конечно есть за что критиковать, но я себе представляю какое бешеное противодействие ему оказывает нынешняя государственная власть.
А я пью водичку из Бювета, которые только Омельченко сподобился сделать для киевлян, и говорю ему Спасибо!
а про паркинги забыть.
Кличко - достойный продолжатель твоих трудов по разрушению Киева.