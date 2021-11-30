Двое неизвестных взорвали банкомат в Киеве, похитили кассеты с деньгами и скрылись, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полицейские Киева устанавливают обстоятельства кражи денежных средств из банкомата в Дарницком районе. Для задержания причастных в столице введена специальная полицейская операция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сегодня в полицию Киева поступило сообщение о повреждении банкомата в Дарницком районе. На место немедленно отправились полицейские и другие профильные службы.
По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.
Усилия правоохранителей направлены на установление лиц злоумышленников и задержание. В столице введена специальная полицейская операция.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Пофигисты-футболисты....
Пофигисты-моряки!
И....что особенно отрадно!пофигисты-взрывники!
Нет у Вас профессиональных служб, дипломы куплены как и должности в мусорне, так что платите налоги 73% на содержание ваших недоумков
А вот то, что банкомат говно мамонта без "ловушки" на такие случаи, потому и не показали.
Качество и надежность банкомата - имидж банка!
Полностью характеризует работу "полиции".
Теперь ребята купят себе ковид-сертификаты, маски и заживут.