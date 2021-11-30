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Фото Происшествия
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Киев (11120) Нацполиция (9693) хищение (344) банкомат (69)

Двое неизвестных взорвали банкомат в Киеве, похитили кассеты с деньгами и скрылись, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства кражи денежных средств из банкомата в Дарницком районе. Для задержания причастных в столице введена специальная полицейская операция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня в полицию Киева поступило сообщение о повреждении банкомата в Дарницком районе. На место немедленно отправились полицейские и другие профильные службы.

По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.

Усилия правоохранителей направлены на установление лиц злоумышленников и задержание. В столице введена специальная полицейская операция.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Двое неизвестных взорвали банкомат в Киеве, похитили кассеты с деньгами и скрылись, - полиция 01
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии
+11
Полюбому Ахметов з Порохом...перша стадія "пєрєварота"
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30.11.2021 09:13
+6
Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення про пошкодження банкомату у Дарницькому районі. На місце негайно виїхали поліцейські та інші профільні служби.

Нет у Вас профессиональных служб, дипломы куплены как и должности в мусорне, так что платите налоги 73% на содержание ваших недоумков
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30.11.2021 09:14
+6
Коли банки грабують людей, то це нормально, а коли люди грабують банк - це злочин
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30.11.2021 09:14
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30.11.2021 09:06 Ответить
Бони и Клайд Дарницкого разлива
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30.11.2021 09:08 Ответить
это были курьеры из оманских офшоров ваЗЕлина и калОмойского... пополнили офшорный баланс...
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30.11.2021 09:34 Ответить
СЛАВА РОБІНГУДАМ !
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30.11.2021 09:12 Ответить
Есть таксисты-пофигисты...
Пофигисты-футболисты....
Пофигисты-моряки!
И....что особенно отрадно!пофигисты-взрывники!
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30.11.2021 10:14 Ответить
Полюбому Ахметов з Порохом...перша стадія "пєрєварота"
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30.11.2021 09:13 Ответить
Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення про пошкодження банкомату у Дарницькому районі. На місце негайно виїхали поліцейські та інші профільні служби.

Нет у Вас профессиональных служб, дипломы куплены как и должности в мусорне, так что платите налоги 73% на содержание ваших недоумков
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30.11.2021 09:14 Ответить
а где там написано о профессионалах ? там написано профильные то есть что то типа криминалистов , собака с милицией (кинологи ).......
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30.11.2021 09:22 Ответить
А ти з Марсу пишеш? Чи твої податки не йдуть на їх утримання?
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30.11.2021 09:46 Ответить
Коли банки грабують людей, то це нормально, а коли люди грабують банк - це злочин
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30.11.2021 09:14 Ответить
Коли банки будуть грабувати людей із вибухівкою це теж буде злочином
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30.11.2021 09:26 Ответить
Не какой банк тебя силой не заставляет брать кредит или хранить деньги у них. Надо просто понимать , что деньги они как навоз , могут приносить пользу , а могут .......
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30.11.2021 09:31 Ответить
Даже бояться фото банкомата раскуроченного показывать, чтобы не дай бог люди не увидели, что так можно!
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30.11.2021 09:19 Ответить
Да чего там показывать , этих двух тупорылых лохозавров вычислят через час , два максимум , в касетах ДЖИПИЕС маяки стоят .
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30.11.2021 09:34 Ответить
Не проблема соорудить "коробку" откуда ни один сигнал не пробъется.
А вот то, что банкомат говно мамонта без "ловушки" на такие случаи, потому и не показали.
Качество и надежность банкомата - имидж банка!
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30.11.2021 09:43 Ответить
у нас на районе машиной вырывали я так понял что так и не нашли
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30.11.2021 09:19 Ответить
Ну, то, что похитили, пол беды, а вот, что скрылись, это беда. Как они могли позволить, ищи теперь.
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30.11.2021 09:19 Ответить
На фото те самые "двое неизвестных"?
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30.11.2021 09:19 Ответить
Молодцы, так держать!
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30.11.2021 09:23 Ответить
Теперь на дно. Надо иметь выдержку и не попалиться на мелочах типа бухача в кабаке со сказками о своём героизме.))
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30.11.2021 09:27 Ответить
Фото зачетное!
Полностью характеризует работу "полиции".
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30.11.2021 09:29 Ответить
"Нада перестать взрывать банкоматы".
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30.11.2021 09:32 Ответить
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30.11.2021 09:32 Ответить
украсть у воров - это не украсть а взять своё
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30.11.2021 09:37 Ответить
Сумма хоч достатня для фінансування "перевороту", бо рижий може тільки в гудок гудіти?
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30.11.2021 10:00 Ответить
Куда закладывать взрывчатку ? По фото не понятно.
Теперь ребята купят себе ковид-сертификаты, маски и заживут.
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30.11.2021 13:22 Ответить
люблю вас смелые герои ..а ты нищий...вы славные парни как у скорсезе..эх..
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30.11.2021 20:44 Ответить
 
 