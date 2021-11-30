С 6 декабря Кабмин ужесточает карантин для невакцинированных граждан, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Здоровье
С 6 декабря в Украине вводятся новые карантинные правила.
Об этом заявил сегодня на брифинге глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, изменения в основном касаются регионов, находящихся в "желтой" зоне. Ляшко назвал это "карантином для невакцинированных".
"Наибольшее изменение в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности", - отметил он.
По его словам, с 6 декабря представители бизнеса в "желтой" зоне будут обязаны проверять документы о вакцинации или негативном тесте.
"Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников. Усиление правил для невакцинированных требуется, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", – заявил Ляшко.
Министр подчеркнул, что локдаун для невакцинированных уже действует в Чехии, Словакии и Австрии.
Также, по его словам, срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Ляшко напомнил, что минимально возможные интервалы между дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.
Пожалуйста, подождите...
По-друге - держава має права встановлювати правила для представників бізнесу, а вони у свою чергу - мають право встановлювати правила для доступу громадян на свою приватну територію.
Звісно, що "представник бізнесу" не може підійти до вас на вулиці, щоб перевірити ваші документи, але якщо ви прийшли у ресторан, чи ТРЦ, чи кинотеатр, що належить представникові бізнесу, він має право вас на свою територію не допустити.ю якщо ви не виконаете вимог по допуску на територію.
чем нарушет кучу норм законодательства, так ведь было до всего ковидобесия , правда ведь?? Нормы изменились? отньть, какабыла так и есть от и выходит - закон как дышло,кто его вертит тому и вышло
Например - в театр вас без билета и раньше не пускали - какое законодательство это нарушало? А никакого. Сейчас к билету добавился ковид-сертификат.
Проверять/требовать дукументы может только полиция согласно закону о плиции (и там справок/медицины/кукодов нет), во всех остальных случаях нарушение закона -превышение должносных полномочий. Это первое за что можно зацепить, а дальше больше.
Вы хоть нигде не говорите свою чушь,а то люди еще поверят.
Раньше только родные знали что вы необразованы и безнадежно глупы, теперь весь интернет
"Раньше только родные знали что вы необразованы и безнадежно глупы, теперь весь интернет"
Спрошу прямо - нормой КАКОГО ЗАКОНА руководствуются те кто (по сути своей вообще не делегирован в рамках своих полномочий) проверяет кукоды?
пысы - постанова кму - не является нормой как коап 44.3. Это отсылочные нормативы
Давай упоротый ваксер,пошустри гугл, он тебя разочарует
А почему меня должно с ним расклинивать, если тебе, дурачек, абсолютно НЕЧЕГО возразить на этот аргумент и аргумент с билетами разбивает вдребезги все твои манипулятивные конструкции, выставляя тебя полным идиотом?
"постанова кму - не является нормой"
Законы Украины, как и указы Президента и постановления Кабмина являются нормативно-правовыми актами. Тем более, что постановление Кабмина выдано в обеспечение закона Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
ПЫСЫ - мусора (те кто постарше в званиях) в отличии от тебя олуха, законы знают ,и на мой вопрос на какую норму закона о полиции ссылаются при требовании у меня справки или кукода - уходят в осадок и желают хорошего дня Но тебе, я разрешаю приседать и делать ку перед всяким кто скажет что ты гибон без кукода
Повторюсь - нормой КАКОГО ЗАКОНА разрешено, все что напишешь без ссылки на ЗАКОН - это твой личный бред упоротого.
По поводу билетов я так понял, тебе нечего возразить? То есть такой документ, как билет от тебя все-таки требовать имеют право и все, что ты написал выше - таки 100% чушь, черно?
И да, как раз полицейские у нас законов, к сожалению, не знают - неоднократно с этим сталкивался на практике.
Хто ще не читав що це таке, почитайте на якому принципі вона збудована...
Колись був інший вірус SARS в 2002 і почитайте що сталось через попередню вакцину... вже це все проходили...
Что на самом деле: Как пояснили в Центре общественного здоровья Минздрава в комментарии для StopFake - это лишь особенность использования терминов, ведь в нормативно-правовых актах используется не термин "эпидемия", а "медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера государственного уровня". Поэтому на запрос о предоставлении списка эпидемий с устанавливающими их документами был дан именно такой ответ.
Миф: Более 75 спортсменов внезапно умерли или серьезно заболели после вакцинации от COVID-19
Распространяется информация, что за последние 5 месяцев более 75 спортсменов внезапно умерли или серьезно заболели из-за "генной вакцинации" от коронавируса. И в данном утверждении ссылаются на статью немецкого новостного агентства Report 24. К публикации добавляется список спортсменов, якобы доказывающий, что в последнее время среди них участились случаи остановки сердца.
Что на самом деле: Нет доказательств того, что все те спортсмены были вакцинированы от COVID-19. Список из 75 спортсменов был составлен произвольно и включает как сердечные приступы у пожилых тренеров, так и случаи внезапной остановки сердца у младших спортсменов (в том числе и из-за наследственных причин). Несмотря на распространенные утверждения, рост количества сердечных приступов в спорте за "последние 5 месяцев" не был зарегистрирован.
Наказую демонським силам припинити безчинства,повернути Землі все награбоване,почистити отруту і сміття після себе і покинути планету Земля негайно!
Наказ виконувати негайно!
Святий Бог є мені свідок!
Моє слово тверде як камінь
Амінь
Оспа тоже мутировала. ВСЕ мутируют. Даже ты.
Человек с мутацией не перестает быть человеком.
Коронавирус с мутацией не перестает быть коронавирусом.
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От цьому якраз вірю.
Чергові "заганятєлі в стойло" . Так і є.
Принцип той же, тільки засоби різні, - щоб позбавити людей свободи, їх треба спочатку залякати.
Міри боротьби з цією чумою драконовські. Вони і зараз не змінилися.
Ще розповаідалося про одного хворого антівакцинатора який лежачи в
лікарні розповсюджував всіляку херню про вакцину. Яке ви думаєте ,що
з ним зробили? Його просто розстріляли! В них зараз такий порядок: не
бажаєш отримати штрикалку- до стінки! Без церемоній!
Демонстрація злоби і тупості антівакцинаторів безмежна! Елементарний прояв
ліності і безвідповідальності.Це ж так просто зробити щеплення і отримати
через "Дію" документи підтверджуючи що в тебе все нормально. Так ні.
Кричать про Конституцію яку не читали,про утискі свободи яку порушують
на кожному кроці відносно свого сусіда,бо він ніби то не має на неї право.
Невакцинованих не треба лікувати безкоштовно. Хай оплачує грошима!
правда,не від вакцинації..
по этому ты готов мне оплатить лечение от последствий вакцины, чтоб я повторно вакцинировался и потом опять лечился от последствий?
Так що все в нас буде ОК.
Но судя по нацисткой Германии, только на Нюрнбергском процессе Вас выслушают.
"вакцинация противопоказана"
Кем противопоказана?