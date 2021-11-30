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дороги (2498) Сумская область (1836) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

Ремонт трассы Н-12 завершился в Сумской области, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Сумской области завершился ремонт автодороги Н-12 Сумы - Полтава.

Как сообщает в Facebook Укравтодор, речь идет о участке дороги от с. Верхняя Сыроватка до г. Ахтырка (км 12+09 - км 67+120). В целом же на трассе Н-12 на протяжении 2020-2021 годов ремонтируются почти 60 км, информирует Цензор.НЕТ.

"Трасса Н-12, протяженностью 193,7 км, является важным транспортным коридором, соединяющим Сумы и Полтаву, а также крупные районные центры двух областей", - говорится в сообщении.

В рамках президентской программы "Большая Стройка" подрядная организация демонтировала старое покрытие, усилила основу дорожной одежды, уложила нижний и верхний слои покрытия, нанесла разметку, устроила новые автопавильоны и посадочные площадки, смонтировала освещение, барьерное ограждение и дорожные знаки.

Планы реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусматривают до конца 2024 года сделать 24 тыс. км дорог по всей Украине.

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Ремонт трассы Н-12 завершился в Сумской области, - Укравтодор 01
Ремонт трассы Н-12 завершился в Сумской области, - Укравтодор 02

Автор: Наталя Джума
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що, знову?! було ж повідомлення минулого місяця...
це ж та сама траса, чи то вони просто тренувалися
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30.11.2021 11:16 Ответить
Как всегда, главное отрапортовать, а по факту ремонт ещё не закончен. До сих пор проводятся работы, нет отбойников, отливов, разметки ... На большинстве участков, особенно в Полтавской области работы даже не начинались.
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30.11.2021 12:44 Ответить
А Тростянец?А участок Тростянец климентово?,так и останутся сделанными на бумагах?Кто-то здесь п...ит.
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30.11.2021 13:48 Ответить
 
 