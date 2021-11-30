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Пьяный работник автомойки в Киеве угнал Tesla клиента и устроил на ней ДТП, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Авто

Подвыпивший злоумышленник решил прокатиться на чужой "Тесле", взяв ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам заведения. В конце концов, мужчина не справился с управлением и попал в ДТП. Теперь ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что он оставил свой автомобиль на улице Радужная на автомойке и отошел на несколько минут. По словам мужчины, когда он вернулся, то не смог найти свое транспортное средство. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, а ориентировку автомобиля получили все экипажи патрульной полиции Киева", - сообщили в полиции.

Отмечается, что почти одновременно полицейские получили информацию о ДТП на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль "Тесла" и мужчину, находившегося за рулем.

Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме – прибор Драгер показал 2.36 промилле. Правоохранители составили на мужчину административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный работник автомойки в Киеве угнал Tesla клиента и устроил на ней ДТП, - полиция 01

Следственно-оперативная группа изъяла транспортное средство для проведения необходимых экспертиз, а злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1985 года рождения, объяснивший свои действия тем, что хотел прокатиться по городу.

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Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Пьяный работник автомойки в Киеве угнал Tesla клиента и устроил на ней ДТП, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Украв теслу - 12 років, а сьогодні була новина, що якась скотина сєпарська, яка добивала наших воїнів за свої злочини отримала 6 років. Дивне правосуддя.
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30.11.2021 12:06
+19
это не избиратель, это уже готовый зе-депутат!

1 работал в сфере услуг

2 судимость есть

3 тесла есть

4 долбо#б.
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30.11.2021 12:37
+13
более того, "крутой чувак" из Харькова так же украл авто (у своей матери) и разогнавшись до 150+ км/ч - убил другого водителя..

максимум что ему грозит - 8 лет... а по факту - 3-4 в лучшем случаи.
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30.11.2021 12:08
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зе-избиратели они такие.
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30.11.2021 12:03 Ответить
это не избиратель, это уже готовый зе-депутат!

1 работал в сфере услуг

2 судимость есть

3 тесла есть

4 долбо#б.
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30.11.2021 12:37 Ответить
Украв теслу - 12 років, а сьогодні була новина, що якась скотина сєпарська, яка добивала наших воїнів за свої злочини отримала 6 років. Дивне правосуддя.
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30.11.2021 12:06 Ответить
более того, "крутой чувак" из Харькова так же украл авто (у своей матери) и разогнавшись до 150+ км/ч - убил другого водителя..

максимум что ему грозит - 8 лет... а по факту - 3-4 в лучшем случаи.
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30.11.2021 12:08 Ответить
Я вже теж про це написав, за вбивства наших поранених бійців 6 років а за авто 12 !!!!!!!! То яка ціна життю??????????????????
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30.11.2021 12:10 Ответить
такий у нас "цікавий" Кримінальний кодекс.
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30.11.2021 12:37 Ответить
Правосуддя обраних - у них усе навиворіт.
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30.11.2021 14:11 Ответить
всю жизнь будет мойщиком.... рабом - индивидуальним ))))
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30.11.2021 12:09 Ответить
Не факт, мудрый нарид может избрать его депутатом, более того будет верить что он изменит их жизнь в лучшую сторону! А потом скажут - он нас обманул!
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30.11.2021 12:52 Ответить
+1 раб.
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30.11.2021 12:10 Ответить
Джекпот!
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30.11.2021 12:10 Ответить
12 лет за кусок бу битка?) и 10 лет зайцевой за 4 погибших человека...
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30.11.2021 12:10 Ответить
спасибо что не убил 4-х??
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30.11.2021 12:15 Ответить
Интересно за кого голосовал местный житель, который отдал ключи от своей машины пьяному мойщику и ушел....
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30.11.2021 12:11 Ответить
Я думаю он "вне палитики"
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30.11.2021 12:15 Ответить
вы никогда не были на мойке? Отдают не пьяному мойщику, а администратору
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30.11.2021 12:16 Ответить
Каждые выходные посещаю мойку и никогда не то что не отдаю никому машину а еще и наблюдаю за процессом мойки...
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30.11.2021 12:18 Ответить
есть разные мойки. Есть где нужно ждать очередь, и чтобы не стоять не ждать, у тебя берут ключи чтобы загнать машину в бокс а потом выгнать.
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30.11.2021 12:19 Ответить
Вот у меня и возник вопрос - за кого голосовали подобные люди. Можно еще что бы не ждать, позвонить и записаться на определенное время. А можно отдать ключи и стать героем подобных новостей. Просто в очередной раз, когда будете отдавать ключи человеку у которого скорее всего нет ни денег не какой либо собственности, задумайтесь кто Вам будет компенсировать, если с Вашей машиной что то случится? Думаете мойка?
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30.11.2021 12:25 Ответить
взагалі-то саме мойка і повинна компенсувати
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30.11.2021 13:04 Ответить
А Вы никогда не видели на мойке объявлений что за сохранность вещей в машине они ответственности не несут. Думаете в таком случае они полностью несут ответственность за Ваше авто? Ну а если с юридической точки зрения, то что Вы предоставите в суде как подтверждение того, что Вы заказали какую то услугу у мойки а не тупо приехали и ДОБРОВОЛЬНО отдали кому-то ключи, кто, как потом выяснится, даже не является сотрудником мойки!!!
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30.11.2021 13:11 Ответить
ну я описав ідеальний варіант. Звісно в реальності все куди складніше. Ще треба буде ментам на лапу дать, щоб вони хоча б пішли та відео витребували.
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30.11.2021 13:24 Ответить
Ну на видео будет видно что Вы приехали и отдали кому то ключи от авто. А у этого кого то, минимальная ЗП и живет он с мамой и максимум на что Вы можете рассчитывать это на ежемесячные отчисления от его минимальной ЗП а если его еще и посадят, как в этом случае, то возникает вопрос на что можно рассчитывать?!
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30.11.2021 13:27 Ответить
я никогда ключи не отдаю, сам завожу, сам вывожу. Вопрос не по адресу. Именно потому что не доверяю мойщикам
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30.11.2021 14:54 Ответить
Как тебе такое Илон Маск?
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30.11.2021 12:13 Ответить
№95
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30.11.2021 12:17 Ответить
Осталось пьяному быдлу угнать и ушатать Falcon 9.))
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30.11.2021 12:29 Ответить
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30.11.2021 12:24 Ответить
Ха, лошара.))
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30.11.2021 12:27 Ответить
Проверьте вначале за какой доход куплено авто и все ли налоги уплачены. Хотя о чем я говорю, все эти упыри указывают в декларациях, что купили за три копейки.
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30.11.2021 12:33 Ответить
В Украине нет официальной Теслы, как правило, это американские машины после ДТП и за них таки все налоги и сборы выплачиваются...
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30.11.2021 12:48 Ответить
Ключи от машины -- чужому человеку???
Только номер моего телефона -- закончил? позвони, пожалуйста, я подойду...
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30.11.2021 12:35 Ответить
Ужас. 12 лет светит за консервную банку (и это правильно, я считаю). Но сепару 6 лет за убийства и пытки - это катастрофично мало. У нас в стране металлолом оценивают дороже человеческой жизни...
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30.11.2021 12:35 Ответить
15 років?
Нагадайте, а скільки Зайцева отримала за масове вбивство?
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30.11.2021 12:40 Ответить
Только полный придурок может оставить ключи на мойке. Да и вообще отойти от машины. Приехал мыть - контролируй.
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30.11.2021 12:48 Ответить
На мойках работает самое конченное быдло из алкашных семей
которое не имеет специальности и не может найти работу.
Они и барсетку стырят, и к противоугонке присмотрятся - сервис !
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30.11.2021 14:36 Ответить
И 6 лет за убийство раненых, прикольно, чья тесла
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30.11.2021 13:29 Ответить
Наемник РФ, который в 2014 году убивал раненых украинских воинов, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ Источник: https://censor.net/ru/n3302419
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30.11.2021 13:30 Ответить
так, начало переворота не совсем удачное...
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30.11.2021 13:56 Ответить
Автопилот "Теслы" не справился с идиотизмом бухого дебила.
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30.11.2021 14:17 Ответить
Это у некоторых работников сто и моек спинном мозгу прошито.
Бухнул, угнал, в столб.
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01.12.2021 02:01 Ответить
От шо буває, як не закусити чоколядкою. А закусив правильною чоколядкою - тесла їде сама, і просто на Мальдіви, уквітчана калиною.
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12.01.2022 03:48 Ответить
 
 