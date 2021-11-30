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допрос (1368) Зеленский (16498) ГБР (2540) Лерос Гео (377)

"С#ки из ГБР вызывают меня на допрос 1 декабря, чтобы я не присутствовал на послании Зеленского", - Лерос. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственное бюро расследований 1 декабря вызывает на допрос народного депутата Гео Лероса. Как известно, именно в этот день президент Владимир Зеленский выступит с посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом Лерос сказал корреспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах ВР и опубликовал фото повестки о вызове на своей странице в соцсети ""Фейсбук".

"С#ки из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского! Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в это время другие суды. Они попросили перенести допрос, на что получили в ответ угрозы", - написал Лерос.

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Нардеп добавил, что видит в таких действиях "препятствие депутатской деятельности!". "Следователь мог меня вызвать в любой другой день или хотя бы во второй половине дня. Репрессии Зеленского продолжаются. Владимир Зеленский, ты - трусливое чмо", - резюмировал депутат.

С#ки из ГБР вызывают меня на допрос 1 декабря, чтобы я не присутствовал на послании Зеленского, - Лерос 01

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Смотрите также: Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Ну так принеси ім довідку що був на засідані ВР.. і це поважна причина..і все!
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30.11.2021 12:26
+14
Не переживай Лєрос, в Раді є кому напихати тому ЧМОШНИКУ .....уйов!!!!!!!!
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30.11.2021 12:13
+10
Кто покажет кловану средний палец вместо Лероса?
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30.11.2021 12:38
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не нравится мне этот представитель титульной нации , но он прав...
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30.11.2021 12:12 Ответить
а послать на уху кушать леросу слабо с@к из ДБР??? типа у меня же свидангие с найвеличайшим придурком
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30.11.2021 12:46 Ответить
Не переживай Лєрос, в Раді є кому напихати тому ЧМОШНИКУ .....уйов!!!!!!!!
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30.11.2021 12:13 Ответить
Потрібно було шмарклі хер показати, за це нічого не було б, все-таки преЗедент таким на піаніно грає.
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30.11.2021 12:22 Ответить
Може Лерос і бажає так зробити 1-го грудня?
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30.11.2021 15:18 Ответить
Ну так принеси ім довідку що був на засідані ВР.. і це поважна причина..і все!
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30.11.2021 12:26 Ответить
Заранее предупредить, что такое смешное шоу как выступление #уеграя в Раде он пропустить не может.
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30.11.2021 12:33 Ответить
Ну могут и не посчитать а вот явиться и отказаться от показаний без адвоката может . Не будут держать - посидеть должен на стуле 2 часа
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30.11.2021 13:05 Ответить
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30.11.2021 12:30 Ответить
так не ходи...
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30.11.2021 12:33 Ответить
вот да
Лерос же не трусливое ЧМО как зеля - пускай не идет, тем более есть уважительная причина заседание ВР..
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30.11.2021 12:35 Ответить
Кто покажет кловану средний палец вместо Лероса?
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30.11.2021 12:38 Ответить
Мож Соха?
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30.11.2021 12:41 Ответить
Гео "Голдфингер".
Надеюсь-придет время,и ты ему этот палец в ноздрю засунеш....По локоть.
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30.11.2021 12:39 Ответить
Тю, то не ходи. Ты ж депутат. Кто тебя может заставить?
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30.11.2021 12:53 Ответить
Так же ж депутатську недоторканність для того і відмінили.
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30.11.2021 13:56 Ответить
О, я как-то пропустил это событие...
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30.11.2021 14:56 Ответить
А я бы написал письмо , что в связи с важным событием (выступлением президента) необходимо присутствие на работе ( в зале ВР) и приперся бы в ДБР после заседания !
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30.11.2021 12:56 Ответить
А этот всё кукарекует. Причём, смотрел его саежее нытьё в ютубе, так он, вдумайтесь( ), обвиняет Зе, что тот переходит на личности))) Т.е. Ланос, который начал оскорблять президента, сразу после того, как его вышвырнули из "СН" за то, что взорвал собственную машины, дабы имитировать нападение на себя и обмануть таким образом народ, обвиняет что его оскорбили? Караул!)))
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30.11.2021 12:59 Ответить
Господи, чому зебіли поголовно неграмотні такі?
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30.11.2021 13:13 Ответить
Не знаю, почему ты решил, что я твой Господь. Но подыграю тебе в этом. Скажу вполне по-библейски: "Встань и иди!" ....и иди сам знаешь куда.
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30.11.2021 13:20 Ответить
Москалику, чому ховаєшся за німецьким прапором?
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30.11.2021 13:58 Ответить
поплачь мокшанин вместе с муркель
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30.11.2021 13:20 Ответить
Як поступати в таких випадках подав приклад Шустер...Запиши звернення і нехай його прочитає у Раді будь який колєга...
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30.11.2021 13:02 Ответить
Питання, відповіді, звернення скасували. Ще раз Зеленський такого не витримає, та й виходити на "дозу" з зали не вийде.
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30.11.2021 13:12 Ответить
Є колона якою користався Добкін молодший))
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30.11.2021 17:36 Ответить
Та тож йому далеко бігти. А часом та колона не там, де Порошенко сидить?
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01.12.2021 01:36 Ответить
Зеленський відмовився вислухати запитання нардепів і дати на них відповіді у Парламенті. Якщо Президент ігнорує представників народу, то вони мають повне моральне право ігнорувати такого президента. Тобто нардепам варто такого президента у Парламенті зустріти тупотом і вийти із зали під час його виступу. І нехай собі говорить...
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30.11.2021 13:19 Ответить
Не понял: зелю первого числа собираются куда то послать?
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30.11.2021 13:42 Ответить
Це вже стало звичною справою.
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30.11.2021 13:51 Ответить
Так не йди. Заяви, що прийдеш після роботи, щоб прогула не було.
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30.11.2021 13:50 Ответить
Кому треба то послання шмарклі ?
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30.11.2021 15:14 Ответить
Жду не дождусь, когде зеленый побежит к вертолету, а тот собьют, шоб не долетел падла. Совсем чуть чуть осталось!
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30.11.2021 15:49 Ответить
Лерос повинен делегувати комусь іншому своє право показати ВАЗеліну середній палець.
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30.11.2021 16:10 Ответить
А ЧЕГО МВД ЛЮДЕЙ ВЫЗЫВАЕТ, А МОЗ НЕ ВЫЗЫВАЕТ !!!???
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30.11.2021 16:30 Ответить
ой, на дадут интеллектуалу завтра снова дули-пальцы потыкать.
маховик политычных рэпрессий набирает обороты.
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01.12.2021 03:28 Ответить
 
 