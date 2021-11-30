"Слуги народа" обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: "Миллиард – это 40 "носорогов" Сенцова". ФОТОрепортаж

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады нардепы "Слуги народа" обсуждали во фракционном чате поправки в проект Госбюджета. В частности, вопросы финансирования зарплат судей и работников аппарата судов.

Соответствующая переписка на телефоне члена комитета по бюджету, "слуги народа" Николая Задорожного попала в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Короче цифр нет! На ЗП судьям будет! Остался аппарат суда", - пишут "слуги народа" в чате.

"Так аппарат суда - у меня была правка на 2,4 млрд, тогда можно было бы выйти на ЗП в 11-13 тыс.", - ответил Тарас Тарасенко ("СН").

"Вопрос у кого забрать", - поинтересовались "слуги народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит Госбюджет-2022 во втором чтении в этот четверг, - "слуга народа" Мошенец

"У кино) Миллиард на кино, это 40 "носорогов" Сенцова", - предложил Бужанский.

"Можно и у "Суспільного", - добавили "слуги народа".

Далее парламентарии обсуждают заполнение вакантных должностей судей, в ходе чего возникает вопрос: "Тогда цифрами. Сейчас предусмотренный бюджет позволяет ежемесячно удерживать реально работающие +15% судей?".





