"Слуги народа" обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: "Миллиард – это 40 "носорогов" Сенцова". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады нардепы "Слуги народа" обсуждали во фракционном чате поправки в проект Госбюджета. В частности, вопросы финансирования зарплат судей и работников аппарата судов.
Соответствующая переписка на телефоне члена комитета по бюджету, "слуги народа" Николая Задорожного попала в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Короче цифр нет! На ЗП судьям будет! Остался аппарат суда", - пишут "слуги народа" в чате.
"Так аппарат суда - у меня была правка на 2,4 млрд, тогда можно было бы выйти на ЗП в 11-13 тыс.", - ответил Тарас Тарасенко ("СН").
"Вопрос у кого забрать", - поинтересовались "слуги народа".
"У кино) Миллиард на кино, это 40 "носорогов" Сенцова", - предложил Бужанский.
"Можно и у "Суспільного", - добавили "слуги народа".
Далее парламентарии обсуждают заполнение вакантных должностей судей, в ходе чего возникает вопрос: "Тогда цифрами. Сейчас предусмотренный бюджет позволяет ежемесячно удерживать реально работающие +15% судей?".
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3 грудня незрячі виходять на акцію протесту під ОП та оголошують голодування.
Сиатуція така що УТОС (Українське товариство сліпих) повністю позбавили фінансування.
По суті "слуги" вбивають будь яку можливість соціально-медичної реабілітації сліпих, можливість займатися спортом, видавати нові книжки та проводити інші заходи.
30 000 сліпих УТОС такі як "Третякова та ко" викинули на призволяще.
Дії та бездіяльність влади фактично знищує інфраструктуру Товариства сліпих, позбавляючи незрячих громадян України будь-яких можливостей для соціально-медичної реабілітації, сліпі кричуть про допомогу ми вже не перший рік, а зміни на краще не відбуваються, навпаки - невідворотно відбувається критичне погіршення ситуації.
"Слуги" довели незрячих громадян до стану розпачу і відчаю, коли нам уже нема чого втрачати.
Ніхто з них не захотів зустрітися з нами, почути наше болюче питання та наші аргументи.
По суті, саме існування Всеукраїнського товариства сліпих, яке об'єднує понад 30 тисяч осіб з інвалідністю в усіх регіонах України, сьогодні віддано на відкуп голові профільного комітету Верховної Ради України - Галині Третьяковій, яка бачить сенс своєї роботи у всіляких "реформах", але не в змозі побачити за цими реформами проблеми великої соціальної групи незрячих громадян нашої держави.