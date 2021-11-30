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ВР (28721) госбюджет (1155) Слуга народа (2547) Бужанский (102) Тарасенко Тарас (3) Задорожний Николай (4)

"Слуги народа" обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: "Миллиард – это 40 "носорогов" Сенцова". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады нардепы "Слуги народа" обсуждали во фракционном чате поправки в проект Госбюджета. В частности, вопросы финансирования зарплат судей и работников аппарата судов.

Соответствующая переписка на телефоне члена комитета по бюджету, "слуги народа" Николая Задорожного попала в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Короче цифр нет! На ЗП судьям будет! Остался аппарат суда", - пишут "слуги народа" в чате.

"Так аппарат суда - у меня была правка на 2,4 млрд, тогда можно было бы выйти на ЗП в 11-13 тыс.", - ответил Тарас Тарасенко ("СН").

"Вопрос у кого забрать", - поинтересовались "слуги народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит Госбюджет-2022 во втором чтении в этот четверг, - "слуга народа" Мошенец

"У кино) Миллиард на кино, это 40 "носорогов" Сенцова", - предложил Бужанский.

"Можно и у "Суспільного", - добавили "слуги народа".

Далее парламентарии обсуждают заполнение вакантных должностей судей, в ходе чего возникает вопрос: "Тогда цифрами. Сейчас предусмотренный бюджет позволяет ежемесячно удерживать реально работающие +15% судей?".

Слуги народа обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: Миллиард – это 40 носорогов Сенцова 01
Слуги народа обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: Миллиард – это 40 носорогов Сенцова 02
Слуги народа обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: Миллиард – это 40 носорогов Сенцова 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Бужанський це ворог всього украінського і ця проросійська наволоч спокійно ходить по нашій землі.
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30.11.2021 12:18
+17
Бужанський - це і є справжнє "обличчя" криворагульного ЧМА та його моносброду. Вони просто тимчасово шифруються і видають з себе патріотів.
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30.11.2021 12:23
+13
У бени можно взять. Только вот никто Бужанскому не гарантирует целостность его...Чуть не написал бороды, но это у тупого рта борода. Потому просто "целостность его".
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30.11.2021 12:17
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У бени можно взять. Только вот никто Бужанскому не гарантирует целостность его...Чуть не написал бороды, но это у тупого рта борода. Потому просто "целостность его".
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30.11.2021 12:17 Ответить
Бужанський це ворог всього украінського і ця проросійська наволоч спокійно ходить по нашій землі.
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30.11.2021 12:18 Ответить
Огидні вонючі ЗЕлені тварини. Покажіть Сєнцову, як його фільм в "носорогах" рахують.
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30.11.2021 12:22 Ответить
будем честными, на фильм сенцова очень мало желающих, было 3 человека
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30.11.2021 14:05 Ответить
надо забрать у слуг деньги. там есть. и много
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30.11.2021 12:23 Ответить
Бужанський - це і є справжнє "обличчя" криворагульного ЧМА та його моносброду. Вони просто тимчасово шифруються і видають з себе патріотів.
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30.11.2021 12:23 Ответить
Ігор Савчук



3 грудня незрячі виходять на акцію протесту під ОП та оголошують голодування.

Сиатуція така що УТОС (Українське товариство сліпих) повністю позбавили фінансування.

По суті "слуги" вбивають будь яку можливість соціально-медичної реабілітації сліпих, можливість займатися спортом, видавати нові книжки та проводити інші заходи.

30 000 сліпих УТОС такі як "Третякова та ко" викинули на призволяще.

Дії та бездіяльність влади фактично знищує інфраструктуру Товариства сліпих, позбавляючи незрячих громадян України будь-яких можливостей для соціально-медичної реабілітації, сліпі кричуть про допомогу ми вже не перший рік, а зміни на краще не відбуваються, навпаки - невідворотно відбувається критичне погіршення ситуації.

"Слуги" довели незрячих громадян до стану розпачу і відчаю, коли нам уже нема чого втрачати.
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30.11.2021 12:23 Ответить
Протягом останнього року Українське товариство сліпих зверталося почергово до Президента, до Прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради України, до Міністра соціальної політики.

Ніхто з них не захотів зустрітися з нами, почути наше болюче питання та наші аргументи.

По суті, саме існування Всеукраїнського товариства сліпих, яке об'єднує понад 30 тисяч осіб з інвалідністю в усіх регіонах України, сьогодні віддано на відкуп голові профільного комітету Верховної Ради України - Галині Третьяковій, яка бачить сенс своєї роботи у всіляких "реформах", але не в змозі побачити за цими реформами проблеми великої соціальної групи незрячих громадян нашої держави.
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30.11.2021 12:24 Ответить
слепые не их аудитория, видосики не могут смотреть и сватов...
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30.11.2021 13:29 Ответить
Зачем судьям вообще зарплата?
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30.11.2021 12:28 Ответить
Можна було б продати 40 бужанських(слуг) , але за них не дадуть і копійки .
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30.11.2021 12:30 Ответить
Где взять деньги?
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30.11.2021 12:39 Ответить
В целом от денег толку мало. В основном деньги только и делают, что кончаются.
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30.11.2021 12:40 Ответить
Весёлая еврейская тусовка.
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30.11.2021 12:41 Ответить
даю підказку де взяти гроші, скоротити видатки на : ВРУ, ПУ, ОПУ, КМУ....подайте приклад, як всім потрібно "зятягнути пояси"
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30.11.2021 12:44 Ответить
Так там в чаті хтось написав - у суддів. Цілком правильно, у них і так з/п захмарна у порівнянні з будь-ким, хто отримує з/п з бюджету. Мінімальна з/п судді районного суду - близько 60 тис. грн., що вже говорити про тих, хто вище. От нехай і поділяться зі своїми помічниками.
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30.11.2021 12:45 Ответить
по 400-500тыс у тех кто выше, не считая конвертов
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30.11.2021 13:30 Ответить
Скотный двор.
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30.11.2021 12:49 Ответить
"У кино) Миллиард на кино, это 40 "носорогов" Сенцова", - предложил Бужанский. /Верховная Рада приняла за основу законопроект о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Автор законопроекта - Бужанский .Благодарность шутника Бужанского украинцам за президента-еврея и депутатов-евреев.
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30.11.2021 12:54 Ответить
Слідчі судді підписують відкриття кримінальних справ не читаючи. Всіх їх треба скоротити, прибрати цю статтю витрат, а відповідальність за відкриття кримінальних справ без достатніх підстав покласти на слідчих..
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30.11.2021 12:56 Ответить
Знімати гроші з фінансування культури? Тоді за що ми воюємо? В. Черчіль

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30.11.2021 13:03 Ответить
накуя судьям зряплата, этого не хватит даже на содержание их домашних животных? наколядуют в 20 раз больше за неделю
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30.11.2021 13:12 Ответить
А сколько это в "95 кварталах"?
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30.11.2021 13:23 Ответить
Судей нужно набрать молодых, прям из института и сразу на хорошую з.п. А старых перед этим посадить, освободив места, таким образом, для них. Вот будет классная и качественная судебная реформа- и наглядно, и доходчиво)) Уверяю вас, судей-коррупционеров, которые согласны будут рисковать и без того хорошей з.п. и свободой- практически не останется!
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30.11.2021 13:39 Ответить
Брєд же, по-перше саме університети готують ЦИХ суддів, з усіма мутками, по-друге думаю це в них сімейне і напевне там усі родичі судді-адвокати
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30.11.2021 14:47 Ответить
Да молодёжь потихоньку вводят в "систему". Честных отсеивают- "не прижился". А если молодых и не опытных сразу всех кинуть в бой- они от растерянности будут следовать букве Закона и не шагу налево. "Коррумпированную систему" выстраивают годами, там почти нет "случайных людей" т.к. они для них опасны. А если обновить сплошь "случайными"- система умрёт.
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30.11.2021 15:23 Ответить
Україна - країна для українофобів.
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30.11.2021 14:04 Ответить
У 1+1, Коломоського, Ахметова варіант навіть не розглядається
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30.11.2021 14:43 Ответить
МОНОСБРОД!
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30.11.2021 14:52 Ответить
А мне носорог понравился, сильный, цельный фильм признанного мэтра кино. Острый, социально значимый. Определяющий тут тонкую грань, которая отличает носорога от гепарда или осла. Вполне, в духе нашего времени.
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30.11.2021 15:26 Ответить
дич
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30.11.2021 21:12 Ответить
 
 