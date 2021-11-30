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Пробирки с кровью, биологическими жидкостями и шприцы: в Киевской области разоблачена преступная группировка, сбрасывающая на открытые участки медотходы из COVID-отделений. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киевской области разоблачена преступная группировка, которая совершила загрязнение территорий медицинскими отходами из инфекционных больниц, которые получала на утилизацию, сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора Украины во вторник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора директору общества уведомлено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 УК Украины). А его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенных в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УК Украины).

По данным следствия, участники организованной преступной группировки, используя подконтрольное общество, на протяжении 2020-2021 годов получили для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов. Среди них отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений: пробирки с кровью, биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и т.д. Вместо сжигания они сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Пробирки с кровью, биологическими жидкостями и шприцы: в Киевской области разоблачена преступная группировка, сбрасывающая на открытые участки медотходы из COVID-отделений 01

Кроме того, после аннулирования в апреле 2021 года лицензии обществу на операции по обращению с опасными отходами, его должностные лица продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. В результате они завладели средствами в сумме более полумиллиона гривен.

Решается вопрос о сообщении о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избрании подозреваемым меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госэкоинспекция и Минздрав обещают усилить контроль за обращением с медицинскими отходами

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Национальной полиции в Киевской области при оперативном сопровождении сотрудников Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами Нацполиции Украины.

Пробирки с кровью, биологическими жидкостями и шприцы: в Киевской области разоблачена преступная группировка, сбрасывающая на открытые участки медотходы из COVID-отделений 02

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пробирки с кровью, биологическими жидкостями и шприцы: в Киевской области разоблачена преступная группировка, сбрасывающая на открытые участки медотходы из COVID-отделений 03
Фото: сайт Офиса Генпрокура

Автор: Наталя Джума
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Ці ковідні відходи треба розглядати як біологочну зброю масового знищення. Причетних до злочину покарати за відповідною статтєю. Тільки так можно запобігти спробам нажитися будь на чому, -на епідеміях , на смертях.
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30.11.2021 12:48 Ответить
"Причетних до злочину покарати за відповідною статтею. "

Точно.

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30.11.2021 13:05 Ответить
Газ-то-ого. На дровах тоже не разгонишься.
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30.11.2021 12:49 Ответить
я еще сразу говорил про вопрос утилизации масок - он так и не решен !!! и "утилизация" масок удалась - разбросаны маски по улицам Всех городов как и эти "отходы"!!! так что я не удивлен...
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30.11.2021 13:19 Ответить
Сколько обколотых. Время пошло....
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30.11.2021 13:51 Ответить
аморальные уроды
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30.11.2021 14:01 Ответить
Это не люди, это твари, которым нет и не может быть прощения.
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11.03.2022 22:25 Ответить
 
 