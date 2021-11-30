Суд не смог провести подготовительное заседание по делу Микитася, потому что тот не пришел. ФОТО

30 ноября в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное заседание по делу экс-нардепа и бывшего руководителя "Укрбуду" Максима Микитася. Однако заседание не состоялось, потому что обвиняемый Микитась не пришел в суд.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат Максима Микитася отметил, что не знает, почему его подзащитный не пришел на заседание.

"Я пытался связаться с ним два часа назад и не мог с ним связаться. За полтора месяца он дважды попадал на стационарное лечение", - отметил в суде адвокат обвиняемого экс-нардепа Артур Габриелян.

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Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.



