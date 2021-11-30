Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил титушку и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича на должность и.о. заместителя начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Одессы.
Об этом одесский активист Сергей Стерненко пишет на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю Сергея Щербича, титушку и пророссийского коллаборанта из Одесской области с назначением на новую должность! Заказчик трех нападений на меня гражданин РФ и мэр Одессы Геннадий Труханов назначил Щербича на должность и.о. заместителя начальника Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Одессы", - отмечает Стерненко.
Он также высказал догадки, что таким образом Труханов отблагодарил Щербичу за его ложь по отношению к активисту, "благодаря которому ручной суд отправлял зимой его за решетку".
Стерненко напомнил, что ранее глава облсовета от "Слуги народа" вручал Щербичу грамоту, а его жену глава ОГА Гриневецкий также грамотой наградил.
По словам активиста, сам Щербич во время Революции Достоинства ездил в Киев убивать майдановцев, но по дороге был задержан звенигородцами.
"Позже он помогал блокировать выезд ВСУ в зону АТО и был сторонником захвата Одессы российскими оккупантами. Как видим, всякий отброс в Украине вместо посадок получает должности", - напоминает Стерненко.
"Хорошо, что Зеленский не причастен к крыше Труханова и не назначил главой ОГА его дружка-коммуниста Гриневецкого, который выступает за разделение Украины", - резюмировал он.
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https://youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
Він мав окрім пуйловської паРаші відкрити другий фронт війни із обраними сотнями тисяч ватяних громадян-малоросів мерами міст-мільйонників?
Революция имеет успех, когда кардинально меняется верхушка, а не тусуются жопы в креслах.
Законних методів від нас вимагали ті, хто допомагав зупинити набагато сильнішого окупанта, який заявляв претензії на всі області півдня та сходу України, а не тих огризків, які зумів захопити.
Адвокати єфремова старанно затягували розгляд справи в судах. За це їм добре платили.
А Зєля особисто надав адвокату Єфремова звання заслуженого юриста.
Оцінив цінного кадра.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1842401-zelenskiy-dav-zvannya-zasluzheniy-yurist-advokatu-yefremova-ta-lavrinovicha
Красави.
ви дарма ділите українські міста на феодальні фортеці.
за такого, одного дня можна прокинутись й побачити в Одесі, підтримуваних місцевими колаборантами, кацапських окупантів.
як на мене, події, які відбуваються в українських містах, є справою всієї України.
уровень сепарни на должностях у Зели выше чем у Порошенко...
- но оба сепарню лелеяли и обхаживали..
- напиши еще что бы не раскачивать Одессу, как ты писал раньше..
Так вот - одесситам пофиг на труханова, порошенко, яныка или кого то там еще - одесситам главное бабло, бизнес и тусовки..
Их раскачать можно, если только им в карман залезть..
Порошенко рассчитывал на поддержку сепара Труханова на выборах - а он кинул Лоха, скотина не благодарная..
Приходиться йти на тимчасові договорняки заради більш глобальних планів.
Електорату "какая разніца" цього не зрозуміти.
І да, розхитування Одеси - реальна загроза. Доведено Ахметовим на Донбасі.
зі: я негатинвно відношусь до УСІХ бєніних бдядєй, навідмінну від тебе, оскільки ти робиш це вибірково
А этот тип тоже может как Кива например, натянуть вышиванку, получить корочку атошника и нарид забудет про его прошлое.
Такой нарид. Такая и власть- сейчас в кого ни ткни там- большая часть бывшие рыгионалы яныка, только перекрашенные и якобы "прозревшие" после 2014 г. Нарид такая версия устраивает т.к. нарид сам до 2014 был за дружбу с кремлем по большей части. А свои ошибки он никогда не признает. Виноват всегда кто-то другой, тот кто каждый раз их "обманул"