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назначение (2047) Одесса (7370) Труханов Геннадий (305) Стерненко (384)

Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко

Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил титушку и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича на должность и.о. заместителя начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Одессы.

Об этом одесский активист Сергей Стерненко пишет на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Сергея Щербича, титушку и пророссийского коллаборанта из Одесской области с назначением на новую должность! Заказчик трех нападений на меня гражданин РФ и мэр Одессы Геннадий Труханов назначил Щербича на должность и.о. заместителя начальника Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Одессы", - отмечает Стерненко.

Он также высказал догадки, что таким образом Труханов отблагодарил Щербичу за его ложь по отношению к активисту, "благодаря которому ручной суд отправлял зимой его за решетку".

Стерненко напомнил, что ранее глава облсовета от "Слуги народа" вручал Щербичу грамоту, а его жену глава ОГА Гриневецкий также грамотой наградил.

По словам активиста, сам Щербич во время Революции Достоинства ездил в Киев убивать майдановцев, но по дороге был задержан звенигородцами.

"Позже он помогал блокировать выезд ВСУ в зону АТО и был сторонником захвата Одессы российскими оккупантами. Как видим, всякий отброс в Украине вместо посадок получает должности", - напоминает Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стерненко рассказал о невыполненных предвыборных обещаниях Зеленского: "Я вам отвечаю, я вам ничего не должен". ВИДЕО

Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко 01
Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко 02
Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко 03

"Хорошо, что Зеленский не причастен к крыше Труханова и не назначил главой ОГА его дружка-коммуниста Гриневецкого, который выступает за разделение Украины", - резюмировал он.

Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
А я знаю одного который рынов в бане обслуживал
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30.11.2021 14:04
+6
Трухлявий кращий друг Порошенка.
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30.11.2021 13:13
+6
Меня удивляют люди, которые, выбирая в президенты посредственного клоуна, не любящего платить налоги своему государству, думают, что на должности и в свои помощники он будет назначать Бальцеровичей и Гавелов! Неужели было непонятно, что назначать людей он будет по себе, таких же мелких мошенников и посредственных бестолковых людишек, как и он сам.
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30.11.2021 14:11
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Ваш головний, презік, так давно робить, призначаючи ригів на найвищі посади в країні.
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30.11.2021 13:07 Ответить
Я даже знаю одного презика, который у рыгов министром работал.
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30.11.2021 13:54 Ответить
А я знаю одного который рынов в бане обслуживал
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30.11.2021 14:04 Ответить
И такой есть.....
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30.11.2021 14:37 Ответить
що зебубан в бані ригам омлети строчив?
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30.11.2021 15:25 Ответить
Не, он тогда только концерты в Горловке давал
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30.11.2021 14:06 Ответить
Труханов ще не у в'язниці? Це завдяки шмарклі!
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30.11.2021 13:10 Ответить
https://youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
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30.11.2021 13:12 Ответить
скажу так КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ С ОПГ ИМЕНИ ЛЯМПОЧКИ С ТРУХЛЯВЫМ из умных как впрочем и с Зелей никто даже пардон в туалет не пойдет тому и назначают всякий отброс мусор и рванные презервативы.... Генуля сам давно перештопанное изделие № 666 тому и назначил И,О. чтобы если что легко все вернуть обратно ой малость мы тут напутали такие приколы вполне в духе сегодняшнего ОПГ одесского ворсовета и дурдома...
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30.11.2021 15:40 Ответить
Трухлявий кращий друг Порошенка.
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30.11.2021 13:13 Ответить
В розумінні дебілів, саме так.
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30.11.2021 13:31 Ответить
Петро це сам не заперечує

https://youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
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30.11.2021 13:46 Ответить
И ? Поэтому при гундосой шлюхе в аппарате государства рыгомрази типа татаровой и прочих? Т.е у тебя заточка до сих пор на пороха в методичке ?
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30.11.2021 13:49 Ответить
Заточки в аппарате государства рыгомразей типа ложкина или райнина тебя, я так понимаю, не волновали? Клоун продолжает дело Порошенко по отбеливанию рыгомрази. Тот же Татаров неплохо себя чувствовал и после 2014 года.
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30.11.2021 13:54 Ответить
Що в біографії Райніна було не так до 2019 року?
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30.11.2021 14:10 Ответить
У Чикатило до поимки в биографии все было более- менее хорошо. Кто такой Райнин в Харькове было хорошо известно до его назначения.
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30.11.2021 14:25 Ответить
Про Кернеса, Мураєва, Добкіна, Рабіновича, судячи з вибору харків'ян, їм не було все відоме.
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30.11.2021 14:33 Ответить
То, что Харьков или Одесса - ватные города это ни для кого не секрет, непонятно зачем Порошенко пошел путем Ющенко , пытаясь со всеми бывшими рыгами договорится и этим самым дал старт ватному реваншу в Украине?
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30.11.2021 14:38 Ответить
Всі такі ділові та сміливі. Язиком та з "клавами" в руках....
Він мав окрім пуйловської паРаші відкрити другий фронт війни із обраними сотнями тисяч ватяних громадян-малоросів мерами міст-мільйонників?
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30.11.2021 14:50 Ответить
Так, а чего тогда все удивляются рыговскому реваншу? Политика - со всеми договорится приводит в конечном итоге к президенству таких особей, как Янукович или Зеленский. Эта теорема доказана Ющенко и Порошенко.
Революция имеет успех, когда кардинально меняется верхушка, а не тусуются жопы в креслах.
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30.11.2021 14:59 Ответить
Домовлялись не з усіма. З найтоксичнішими боролись законними методами. Наприклад, з Бєнєю. Той же Єфремов був на нарах до приходу у владу Зєлі. Інші махрові риги в бігах.

Законних методів від нас вимагали ті, хто допомагав зупинити набагато сильнішого окупанта, який заявляв претензії на всі області півдня та сходу України, а не тих огризків, які зумів захопити.
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30.11.2021 15:05 Ответить
Ефремов в СИЗО был. Ему так и побоялись что то инкриминировать. Многие вернулись, даже такие, как Аксенов, который организовывал рехверендум в домбабве,и уже в 16 м году стал мэром Доброполье. Штепе, вообще, компенсацию выплатили, Медведчук отлично себя чувствовал, даже, по информации от Сени мутил мутки с Петей и трубой. Татаров возглавлял правовой департамент Укрбуда, одновременно занимаясь адвокатской деятельностью. Напомню, УКРБУД гос контора.
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30.11.2021 15:14 Ответить
Так. Був с СІЗО. А не на волі, як при Зєлі.
Адвокати єфремова старанно затягували розгляд справи в судах. За це їм добре платили.
А Зєля особисто надав адвокату Єфремова звання заслуженого юриста.
Оцінив цінного кадра.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1842401-zelenskiy-dav-zvannya-zasluzheniy-yurist-advokatu-yefremova-ta-lavrinovicha
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30.11.2021 15:21 Ответить
І за Зєлю дали більше 80% голосів.
Красави.
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30.11.2021 14:35 Ответить
Так это Порошенко во всем виноват ? И зе плохой тоже. Все, как а ******************* пишут . И крайний вопрос а кто сейчас президент? Порошенко ?или платят только за обязательное упоминание Порошенко ?
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30.11.2021 16:05 Ответить
Це справа одеситів. Кого обрали, той і призначає і нехай потім не скиглять.
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30.11.2021 13:15 Ответить
серйозно?
ви дарма ділите українські міста на феодальні фортеці.
за такого, одного дня можна прокинутись й побачити в Одесі, підтримуваних місцевими колаборантами, кацапських окупантів.
як на мене, події, які відбуваються в українських містах, є справою всієї України.
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30.11.2021 13:31 Ответить
с.уки !
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30.11.2021 13:21 Ответить
а що, може хтось сліпий, чи дурний, та й не бачить що в Україні все більше і більше на керівних посадах з,являється всяка сволота. введіть в неті ГОЛОБОРОДЬКО РУГАЄТЬСЯ МАТОМ. де президент сам себе назвав під..а..р...асом. тому все в країні саме так а не інакше
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30.11.2021 13:30 Ответить
Та то херня аби не Порошенко.
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30.11.2021 13:39 Ответить
И Порошенко тоже.
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30.11.2021 14:08 Ответить
а хто ж винен? порох...
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30.11.2021 14:12 Ответить
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30.11.2021 14:23 Ответить
Хорошо что стерненко не топил за соплю, был против него изначально. Сирожа он принципиальный. Как лещенко
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30.11.2021 13:59 Ответить
дык, Труха и с Порошенко жили в любви и согласии, и назначал Труха в Одессе на должности всякую сепарню точно так же..
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30.11.2021 14:10 Ответить
Тільки дебіли не бачать рівень сепарні тоді і зараз.
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30.11.2021 14:25 Ответить
так и я об этом
уровень сепарни на должностях у Зели выше чем у Порошенко...
- но оба сепарню лелеяли и обхаживали..
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30.11.2021 14:32 Ответить
Знов ж таки, у розумінні дебілів.
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30.11.2021 14:43 Ответить
так почему Порошенко не закрыл явного сепара с росийским паспортом Труханова?
- напиши еще что бы не раскачивать Одессу, как ты писал раньше..
Так вот - одесситам пофиг на труханова, порошенко, яныка или кого то там еще - одесситам главное бабло, бизнес и тусовки..
Их раскачать можно, если только им в карман залезть..
Порошенко рассчитывал на поддержку сепара Труханова на выборах - а он кинул Лоха, скотина не благодарная..
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30.11.2021 14:49 Ответить
Політика - брудна справа. Воювати проти всіх - одразу вилетиш, особливо якщо в тебе немає монобільшості.
Приходиться йти на тимчасові договорняки заради більш глобальних планів.
Електорату "какая разніца" цього не зрозуміти.
І да, розхитування Одеси - реальна загроза. Доведено Ахметовим на Донбасі.
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30.11.2021 15:33 Ответить
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30.11.2021 14:11 Ответить
Приклад, коли він топив за соплю?
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30.11.2021 14:24 Ответить
Порівнювати Стерненка з Лещенком неприпустимо як мене Патріота Україна та тебе пропідаросіське біосміття!
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30.11.2021 15:28 Ответить
припустимо друже, припустимо. оскільки стерненко така ж бєніна ***** як і бородата бабця.

зі: я негатинвно відношусь до УСІХ бєніних бдядєй, навідмінну від тебе, оскільки ти робиш це вибірково
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30.11.2021 15:41 Ответить
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30.11.2021 16:04 Ответить
Якби був бенін, то не потрапив би за грати при бубану!
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30.11.2021 16:12 Ответить
Меня удивляют люди, которые, выбирая в президенты посредственного клоуна, не любящего платить налоги своему государству, думают, что на должности и в свои помощники он будет назначать Бальцеровичей и Гавелов! Неужели было непонятно, что назначать людей он будет по себе, таких же мелких мошенников и посредственных бестолковых людишек, как и он сам.
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30.11.2021 14:11 Ответить
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30.11.2021 14:36 Ответить
А сттерненко не сидит? Он же бандюган.
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30.11.2021 15:24 Ответить
Скабеєва, стулки пельку.
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30.11.2021 15:35 Ответить
Ниче что до 2014 года Стерненко сам дидов косплеил с колорадкой на пилотке?

А этот тип тоже может как Кива например, натянуть вышиванку, получить корочку атошника и нарид забудет про его прошлое.
Такой нарид. Такая и власть- сейчас в кого ни ткни там- большая часть бывшие рыгионалы яныка, только перекрашенные и якобы "прозревшие" после 2014 г. Нарид такая версия устраивает т.к. нарид сам до 2014 был за дружбу с кремлем по большей части. А свои ошибки он никогда не признает. Виноват всегда кто-то другой, тот кто каждый раз их "обманул"
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30.11.2021 17:34 Ответить
На його місці повинен бути він!!!
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30.11.2021 18:40 Ответить
почему труханов не расстрелян с конфискацией
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30.11.2021 21:06 Ответить
ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ !!!
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02.12.2021 13:48 Ответить
 
 