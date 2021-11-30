Под Офисом Президента начали устанавливать каток. ФОТОрепортаж

В Киеве под зданием Офиса Президента начали монтировать каток.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня, 30 ноября, под Офисом Президента на ул. Банковой в Киеве начали устанавливать каток. Двор возле ОП оградили металлическим забором. Также там лежат материалы, из которых рабочие монтируют каток.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ