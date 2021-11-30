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каток (13) Киев (24529) Офис Президента (1687)

Под Офисом Президента начали устанавливать каток. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Киеве под зданием Офиса Президента начали монтировать каток.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня, 30 ноября, под Офисом Президента на ул. Банковой в Киеве начали устанавливать каток. Двор возле ОП оградили металлическим забором. Также там лежат материалы, из которых рабочие монтируют каток.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Офисом Президента начали устанавливать каток 01
Под Офисом Президента начали устанавливать каток 02
Под Офисом Президента начали устанавливать каток 03
Под Офисом Президента начали устанавливать каток 04
Под Офисом Президента начали устанавливать каток 05
Под Офисом Президента начали устанавливать каток 06
Под Офисом Президента начали устанавливать каток 07
Под Офисом Президента начали устанавливать каток 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
лучше эшафот...
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30.11.2021 13:36
+42
На думку спало
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30.11.2021 13:48
+37
жаба очкує
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30.11.2021 13:36
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опа путч на ковзанах
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30.11.2021 13:36 Ответить
по сезону еще песочница должна стоять, но

на катку, так на катку !

але путч по распісанію !
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30.11.2021 13:56 Ответить
Бздливый верховной 🐲🤢🤡👿преграды , от протестующих нагораживает ,ЕЛКА бандюковича не защитила
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30.11.2021 14:32 Ответить
лучше эшафот...
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30.11.2021 13:36 Ответить
А что Вы возмущаетесь , ведь это ВЫ ( 73 % ) ЕГО радостно выбрали !!! Прежде всего , причины всех бед нужно искать В СЕБЕ .......... ......... ................
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30.11.2021 14:50 Ответить
жаба очкує
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30.11.2021 13:36 Ответить
Еще как. Вдруг придет бабайка, и отберет кокс.
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30.11.2021 13:56 Ответить
Кращеб ешафот для бубана і його презекоМанди встановили, бубану, брауні, верещсучці таєлдаку готовий сам за нитку гілйотини дьорнути!!!
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30.11.2021 13:37 Ответить
а Йолку?
як не як на завтра назначений переворот...?!

чи то вже "всьо, атмєняється"?!
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30.11.2021 13:37 Ответить
не с нашим,кгм,счастьем..
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30.11.2021 13:39 Ответить
... и сломает позвоночник в трёх местах
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30.11.2021 13:40 Ответить
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30.11.2021 13:38 Ответить
правильно, делает так как учил дядя вова - прячется за спинами детей... Вот же выродок
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30.11.2021 13:39 Ответить
На ковзанку зверху ще треба встановити "йолку" і розставити навколо пластикових когутів
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30.11.2021 13:39 Ответить
вангую, лед будет желтым
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30.11.2021 13:39 Ответить
«Зеленский, ты - трусливое чмо!», - Лерос
30 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 1


С/ки из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского!
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30.11.2021 13:40 Ответить
Лерос:

"Держите меня четверо за средние пальцы рук и ног !"

Господи, какие убогие ЗЕ-льоные чмошники!
кстати, Лерос и.о. фахера-преЗЕку не назначил вместо себя ?
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30.11.2021 14:00 Ответить
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30.11.2021 14:13 Ответить
Лайфхак от митингов и протестов
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30.11.2021 13:41 Ответить
В Києві під будівлею Офісу Президента почали монтувати ковзанку. Джерело: https://censor.net/ua/p3302467


"Йолочка" по - зеленськи
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30.11.2021 13:42 Ответить
Скользкую дорожку он выбрал ...
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30.11.2021 13:44 Ответить
не-не-не...скользко отдельно,дорожки отдельно
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30.11.2021 14:14 Ответить
Путч не прайдеть!
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30.11.2021 13:47 Ответить
Зато проедет!
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30.11.2021 13:54 Ответить
Просковзить...

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30.11.2021 14:44 Ответить
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30.11.2021 13:47 Ответить
На думку спало
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30.11.2021 13:48 Ответить
а піаніну встановлять?
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30.11.2021 13:51 Ответить
Там же холодно,ще відморозить.Правда у Зеленки дублер є,Дерьмак.
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30.11.2021 17:04 Ответить
Шоб ти Бубочка голову собі розбив на тій ковзанці!
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30.11.2021 13:52 Ответить
Что за дебилизм. Зачем под гос.учреждением устанавливать то площадку детскую, то ковзанку. Или посетители должны сначала пройти препятствие, чтобы попасть в ОФИС. И зачем металлический забор? Чтобы не растянули на осколочки? Трубы им некуда девать, долбоебы. А то без ковзанки у Офиса мир перевернется.
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30.11.2021 13:53 Ответить
Хто що вміє - той те і робить.
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30.11.2021 14:07 Ответить
Не переживай! Майдан знайде цій ковзанці застосування! Туди будуть збирать "ЗЕ-шоблу - щоб не розбігалися І влаштують там "звіринець"!
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30.11.2021 16:51 Ответить
яке ж воно сцикливе...
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30.11.2021 13:56 Ответить
На Йолке хоть повесить можно , а тут как? Катком что ли давить?
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30.11.2021 14:00 Ответить
А вы фильм "замороженный" не смотрели? Рекомендую.
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30.11.2021 14:32 Ответить
В ,,прорубі'' топить...
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30.11.2021 16:17 Ответить
точіть, хлопці та дівчата, ковзани - вони нам ************ !
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30.11.2021 14:01 Ответить
ето ЁЛКА.
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30.11.2021 14:03 Ответить
Правильно - ЙОЛКА
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30.11.2021 16:29 Ответить
Один "лигітимний" за місяць до Нового Року почав ставити ялинку, другий, ще менш легітимний, споруджує ковзанку. Я не здуваюсь, якщо завтра ця потвора ще й дітей навезе під ОПу, а сам, з сьогоднішнього вечора, зачиниться у бункері Щербицького. Воно ж таке сцикливе, що завонює усе навколо себе вже два с половиною роки. Зелю у відставку!
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30.11.2021 14:05 Ответить
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30.11.2021 14:09 Ответить
Пианино на льду - это неудобно. Опудало не попадет по нужным клавишам, и будет страшно фальшивить. Кокофония получится еще та.
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30.11.2021 14:09 Ответить
***** лячно
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30.11.2021 14:10 Ответить
Елка. Нет елка не в тренде. Каток наше все
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30.11.2021 14:10 Ответить
Лучше поставьте инсталляцию - зелёная жаба, вертолёт и бутерброд
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30.11.2021 14:12 Ответить
Это не поможет...
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30.11.2021 14:13 Ответить
свічка

Що з'явиться першим- йолка ілі путч?
******** ці питання....
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30.11.2021 14:15 Ответить
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30.11.2021 14:17 Ответить
цікаво, шоколад почнуть випускати?
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30.11.2021 14:26 Ответить
уже, в штанишки ***********, с подливой
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30.11.2021 14:32 Ответить
Нелох сцикливий)))
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30.11.2021 14:26 Ответить
Гуляю по своему обыкновеннию утром, от Шелковичной до Андреевского. Ментов нагнали просто море. Спрашиваю у одного в оцеплении:
- а шо, путч уже начался?
- нет, - отвечает.
Я ему второй вопрос, - а не подскажите, в котором часу завтра путч начнётся, как ни как, а ваш ********** его таки анонсировал. А он стоит, пятнами покрылся, ртом воздух хватает и глаза выпучил. Ну, а я дальше и пошёл.
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30.11.2021 14:31 Ответить
А почему не йолку?
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30.11.2021 14:40 Ответить
Вава каже, шо йолка - то нєкошерно! А от ковзанка - в самий раз! Бабо беня дозволило .
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30.11.2021 14:54 Ответить
Каменяр


@kameniar_ua

·
2 ч



Якийсь корнієнко (кажуть працює заступником голови верховної ради) каже що в регіонах (чому в регіонах?) дають по 1000 гривень в день за переворот проти Зеленського. Бреше, я думаю. Хто в епоху багатства буде брати нещасні 1000 гривень за переворот проти улюбленого всіма лідера?



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30.11.2021 14:41 Ответить
Прошло 2,5 года и Зеленский, кроме мелких подачек, ни одной толковой реформы не провел действительно в интересах народа. А как только потребовалось защитить себя от народного гнева, он начал действовать моментально.
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30.11.2021 14:41 Ответить
все на путч ))) будет горячий пунш... )))

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30.11.2021 14:45 Ответить
Это чтобы не по асфальту зелёную шоблу е@алом возили а по катку. Всё ж легше))
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30.11.2021 14:47 Ответить
Музыкальный палец не будет тереться концом.
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30.11.2021 18:12 Ответить
Лижні на асфальті не вистачає,работайте лучче!
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30.11.2021 14:48 Ответить
Anton Shvets

3 ч. ·



Ти нормальний взагалі? Шо ти несеш? Шо ти в біса несеш?

Ти перший заступник спікера Верховної Ради, колишній голова партії влади, у якої монобільшість у тій самій Верховній Раді. У вас 100% свій Кабмін, 100% свій генпрокурор, 100% свій міністр МВС, 100% свій голова СБУ, вам підпорядковані ВСІ правоохоронні органи та спецслужби країни. Вся країна ваша окрім НАБУ, яке держпереворотами не займається за підслідністю.

В смислі ти чув про "якісь підвози". Які? В смислі "пропонують 1000 гривен за переворот"? Хто? Кому? В смислі "є різна інформація"? Так заарештуйте цих людей, та дізнайтеся хто даже гроші та кому і за що. Це ж, як ви кажете, ПЕРЕВОРОТ! В смиіслі ти кажеш, що це "менше схоже на переворот". Менше це як? Що взагалі схоже на переворот? Вимога звільнити Єрмака? Єрмак це вже ЦОВВ? Збиратися на вулиці це переворот? Ви там вже у думках у Білорусі живете?

Сук, це не влада, це цирк якийсь, перед всім світом соромно. Реаліті-шоу "Зроби свій переворот" у прямому етері. Ми знаємо, що хтось комусь щось колись, але вам не покажемо, ну є різна іформація. КРРРРВА!

Шо ти несеш?

Ви послухайте:
"ми зі свого боку так тролимо опозиціонерів, які у нас отак збираються і не завжди можуть артикулювати, з якого приводу".

В смислі не завжди може артикулювати з якого приводу? Ми кажемо, що в Офісі Президента не повинні сидіти російські агенти Єрмак, Татаров, Демченко та Шурма. Як тобі ще точніше артикулювати? Ми кажемо що країною всупереч Конституції не можуть керувати люди яких ніхто не обирав. Шо тобі не ясно? Шо тобі крва не ясно?

ВІдкрити карну справу по 109 статті це тролінг тепер? Рілі? Ти курва ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК СПІКЕРА ВЕРХОВНОЙ РАДИ? Ти розповідаєш, що звинувачення у держперевороті та кримінальне переслідування це тролінг? Рілі? А ю фукін інсейн?

Це якийсь трешак просто.

Корочі. Акція "Зупини переворот» почнеться завтра на Майдані о 19:00, де може зібратися більше людей і краще чути звук.

Вдягайтеся тепло. Над Україною холодний вітер. Можливі опади та екскурсії на Банкову. Врахуйте що скоріше за все ляже звʼязок. Майже сертифіікати та тести, не забувайте про маски.

І не плануйте нічого на ніч.

Акція виключно мирна та без зброї.

1 грудня. Київ, Майдан, 19:00.
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30.11.2021 15:05 Ответить
https://eadaily.com/ru/news/2021/11/07/vo-lvove-nachali-varit-pivo-zelyonoe-chmo-kotoroe-my-zasluzhili
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30.11.2021 15:08 Ответить
йолка
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30.11.2021 15:09 Ответить
Теперь, выпадая из окна, сотрудник офиса разобьёт имбало об лёд.
Или это, чтобы переворотчики поскользнулись ?
Кто будет там кататься у ног диктатора ?
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30.11.2021 15:22 Ответить
ССЫТСЯ ПРОСТО *******
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30.11.2021 15:34 Ответить
я думал Зеля действительно каток переворот давить ставит а тут херню какую-то делают

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30.11.2021 15:35 Ответить
Сцыкунишка
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30.11.2021 15:42 Ответить
Там не ковзанку треба, а шибеницю для рашинських шпигунів.
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30.11.2021 16:09 Ответить
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30.11.2021 16:31 Ответить
а злые языки утверждают что в ВСУ не хватает топлива и ГСМ... Клевещут наверное...
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30.11.2021 16:33 Ответить
офис оп это что парк развлечений что ли?)
то детскую плошадку сделают (кстати там хоть детей пускали?или для вида площадку сделали чтобы заборами огородить)
то теперь каток
Зе ты хоть на глазах у народа появляешься?
выходи почаще на улицу, надо дышать свежим воздухом
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30.11.2021 18:00 Ответить
Его давит жаба, что люди валят на каток возле фабрики "Рошен".
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30.11.2021 18:14 Ответить
какая пидступная зрадулечка.
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01.12.2021 04:57 Ответить
 
 