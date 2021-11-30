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коррупция (8384) ГБР (2539)

Экс-замглавы Черниговской ОГА и его сообщник за $160 тыс. обещали предпринимателю "победу" в тендере: им грозит до 12 лет заключения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

ГБР завершило расследование мошенничества бывшего заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, заместитель председателя Черниговской ОГА и его сообщник разработали мошенническую схему выманивания денег у участника открытых торгов по продаже гостиничного комплекса "Славянский".

Сообщник, представившись руководителем этой гостиницы, предложил заплатить 160 тыс. долларов США за гарантированную победу в торгах по более низкой цене. Он пообещал, что за эти средства замглавы администрации обеспечит отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.

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В июне 2021 года оперативники ГБР задержали сообщника при получении средств.

Они обвиняются в завладении чужим имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Экс-замглавы Черниговской ОГА и его сообщник за $160 тыс. обещали предпринимателю победу в тендере: им грозит до 12 лет заключения 01
Экс-замглавы Черниговской ОГА и его сообщник за $160 тыс. обещали предпринимателю победу в тендере: им грозит до 12 лет заключения 02
Экс-замглавы Черниговской ОГА и его сообщник за $160 тыс. обещали предпринимателю победу в тендере: им грозит до 12 лет заключения 03
Экс-замглавы Черниговской ОГА и его сообщник за $160 тыс. обещали предпринимателю победу в тендере: им грозит до 12 лет заключения 04

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Масштабная схема вымогательства денег у граждан разоблачена в одном из райсоветов Киевщины: посредник чиновников задержан на взятке в $45 тыс. - СБУ. ФОТО

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
да занесет он в райсуд на новый рендж судье и выйдет...
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30.11.2021 14:46
+2
зелені без тендерів назначають переможців і ДБР ні гу-гу
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30.11.2021 17:08
+1
Прокатался на Рендж Ровере и хватит, теперь сухари погрызи на шконке
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30.11.2021 14:30
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а вы думали откуда средства на дома и джипы по 100 тысяч у.е. .... при зарплате в области 10 тысяч грн ?
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30.11.2021 14:25 Ответить
А это они сами себе дают или это делают те, кто кричит шо как у Европе жить хочет?
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30.11.2021 14:26 Ответить
а ты себе что орёшь ? что хочешь жить в колхозе ?
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30.11.2021 14:28 Ответить
Я не ору, я просто не даю!
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30.11.2021 14:28 Ответить
Загрожує, передбачає строк, передбачене звинувачення... та інша муйня. 160$ тисяч - імунітет від будь-якого тюремного терміну. З року в рік кількість хабарників не меншає, а посадок нема. Якщо є - вирок (не винесений, а набувший остаточної дії) у студію!!!
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30.11.2021 14:28 Ответить
Прокатался на Рендж Ровере и хватит, теперь сухари погрызи на шконке
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30.11.2021 14:30 Ответить
да занесет он в райсуд на новый рендж судье и выйдет...
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30.11.2021 14:46 Ответить
Романтика! Украл, выпил, в тюрьму!
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30.11.2021 14:54 Ответить
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30.11.2021 14:43 Ответить
щось заступник голови ОДА чи його спільник підозріло виглядає як безхатько. чи не хапнули якогось бомжа лише заради галочки?
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30.11.2021 15:56 Ответить
Штраф 51 грн и свободен.
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30.11.2021 16:13 Ответить
зелені без тендерів назначають переможців і ДБР ні гу-гу
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30.11.2021 17:08 Ответить
ЗЕ просто увидел конкурента по "великому крадивництву" в лице мэра Атрошенко. Ведь Атроха изобрел эту схему гораздо раньше. Схема крутая- показываешь лохторату новый асфальт и остановки троллейбуса- и все ликуют, забывая что все это сделано в 4 раза дороже стоимости, и сделано своими строительными фирмами без конкурса. А плебс доволен зрелищами.
И еще приговаривают мантру что Атрошенко выбил эти деньги из Киева. Ахаха, не знают убогие про реформу децентрализации от 2015 года
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30.11.2021 17:39 Ответить
 
 