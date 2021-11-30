"Слуги народа" смеются над политическими мемами, выход Сохи из "СН", разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 ноября, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание.

Первым вопросом Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам".

Далее стало известно, что нардеп Соха вышел из фракции "Слуга народа": "Не хочу иметь ничего общего с людьми, нарушающими принципы, с которыми шли на выборы".

После этого 330 голосами народные депутаты поддержали предложение председательствующего о приглашении 1 декабря в сессионный зал для награждения по случаю 30-летия проведения всеукраинского референдума о независимости Украины.

Затем Рада предложила Кабмину создать Госслужбу по делам детей.

Кроме того, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил о создании в Верховной Раде двух межфракционных депутатских объединений - "Железная дорога Украины", которую возглавил народный депутат Николай Тищенко ("СН"), и "Галерка" под руководством народного депутата Сергея Власенко ("Родина").

После этого нардепы перешли к рассмотрению так называемого ресурсного законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№5600).

Работа Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: "Миллиард – это 40 "носорогов" Сенцова".

Ярослав Железняк ("Голос") и Юрий Камельчук разговаривают со спикером ВР Русланом Стефанчуком.





"Слуги народа" разговаривают с коллегами.





"Слуги народа" Сергей Кальченко и Александр Горобец.

Евгения Кравчук ("СН") о чем-то рассказывает Богдану Яременко ("СН").





Беседа "слуг народа" в узком кругу.

Пленарное заседание Верховной Рады 30 ноября

Оксана Дмитриева ("СН") и Артем Дубнов ("СН").





Утренняя пятиминутка группы "За майбутнє".

"Слуга народа" Даниил Гетманцев с коллегой.

Елена Криворучкина ("СН") и Николай Стефанчук ("СН").

Роман Соха объявляет о выходе из фракции "Слуга народа".

Николай Задорожный ("СН").

Бывший спикер Дмитрий Разумков разговаривает с Андреем Николаенко ("Батькивщина").





Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец разговаривает со спикером Русланом Стефанчуком и первым вице-спикером Александром Корниенко.

Александр Горобец ("СН")

"Слуга народа"

"Слуги народа" раскладывают нардепам подготовленные правки к Конституции

Объятия Галины Третьяковой ("СН") и Михаила Макаренко (ОПЗЖ).

Тем временем "слуга народа" Николай Задорожный решил поиграть в телефоне.

Дмитрий Разумков разговаривает со "слугами народа".

Задорожный погрузился в мир игр.





Разумков с коллегой.

Дружеский разговор "слуги народа" Николая Задорожного и Михаила Макаренко (ОПЗЖ).

Игорь Фрис ("СН") и Дмитрий Налетов ("СН").

Оксана Дмитриева ("СН") и Артем Культенко ("СН").

Тем временем "слуг народа" рассмешили фотожабы на фотографию Арсена Авакова, Дмитрия Гордона, Владимира Гройсмана, Евгения Комаровского и Савика Шустера со средневековым оружием.







Их коллеги по парламенту также были заняты просмотром видео на своих гаджетах.

Фото: Цензор.НЕТ.