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"Слуги народа" смеются над политическими мемами, выход Сохи из "СН", разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 30 ноября, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание.

Первым вопросом Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам".

Далее стало известно, что нардеп Соха вышел из фракции "Слуга народа": "Не хочу иметь ничего общего с людьми, нарушающими принципы, с которыми шли на выборы".

После этого 330 голосами народные депутаты поддержали предложение председательствующего о приглашении 1 декабря в сессионный зал для награждения по случаю 30-летия проведения всеукраинского референдума о независимости Украины.

Затем Рада предложила Кабмину создать Госслужбу по делам детей.

Кроме того, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил о создании в Верховной Раде двух межфракционных депутатских объединений - "Железная дорога Украины", которую возглавил народный депутат Николай Тищенко ("СН"), и "Галерка" под руководством народного депутата Сергея Власенко ("Родина").

После этого нардепы перешли к рассмотрению так называемого ресурсного законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№5600).

Работа Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 01

"Слуги народа" обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: "Миллиард – это 40 "носорогов" Сенцова".

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 02

Ярослав Железняк ("Голос") и Юрий Камельчук разговаривают со спикером ВР Русланом Стефанчуком.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 03
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 04

"Слуги народа" разговаривают с коллегами.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 05
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 06

"Слуги народа" Сергей Кальченко и Александр Горобец.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 07

Евгения Кравчук ("СН") о чем-то рассказывает Богдану Яременко ("СН").


Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 08

Беседа "слуг народа" в узком кругу.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 09

Пленарное заседание Верховной Рады 30 ноября

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 10

Оксана Дмитриева ("СН") и Артем Дубнов ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 11
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 12

Утренняя пятиминутка группы "За майбутнє".

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 13

"Слуга народа" Даниил Гетманцев с коллегой.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 14

Елена Криворучкина ("СН") и Николай Стефанчук ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 15

Роман Соха объявляет о выходе из фракции "Слуга народа".

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 16

Николай Задорожный ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 17

Бывший спикер Дмитрий Разумков разговаривает с Андреем Николаенко ("Батькивщина").


Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 18

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец разговаривает со спикером Русланом Стефанчуком и первым вице-спикером Александром Корниенко.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 19

Александр Горобец ("СН")

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 20

"Слуга народа"

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 21

"Слуги народа" раскладывают нардепам подготовленные правки к Конституции

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 22

Объятия Галины Третьяковой ("СН") и Михаила Макаренко (ОПЗЖ).

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 23

Тем временем "слуга народа" Николай Задорожный решил поиграть в телефоне.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 24

Дмитрий Разумков разговаривает со "слугами народа".

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 25

Задорожный погрузился в мир игр.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 26
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 27

Разумков с коллегой.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 28

Дружеский разговор "слуги народа" Николая Задорожного и Михаила Макаренко (ОПЗЖ).

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 29

Игорь Фрис ("СН") и Дмитрий Налетов ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 30

Оксана Дмитриева ("СН") и Артем Культенко ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 31

Тем временем "слуг народа" рассмешили фотожабы на фотографию Арсена Авакова, Дмитрия Гордона, Владимира Гройсмана, Евгения Комаровского и Савика Шустера со средневековым оружием.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 32
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 33
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 34

Их коллеги по парламенту также были заняты просмотром видео на своих гаджетах.

Фото: Цензор.НЕТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
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30.11.2021 15:57
+13
Це більше схоже на цирк або зоопарк ніж на вр...
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30.11.2021 15:57
+11
Ну хоть никто не др...ит....
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30.11.2021 15:57
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30.11.2021 15:54 Ответить
Ну хоть никто не др...ит....
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30.11.2021 15:57 Ответить
ківа на роботу не вийшов.
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30.11.2021 16:01 Ответить
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30.11.2021 15:57 Ответить
Слуги народу" розкладають нардепам підготовлені правки до Конституції

с пожизненным назначением клована и отменной выборов?
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30.11.2021 15:57 Ответить
Це більше схоже на цирк або зоопарк ніж на вр...
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30.11.2021 15:57 Ответить
Партійне будівництво це важка справа, тому щільність гей-депутатів у цьому скликанні вражає!
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30.11.2021 15:58 Ответить
Помню в армии, для того чтоб дедов попустило, их свозили на экскурсию, в рядом расположенную тюрьму строго режима - какое-то время были, как шёлковые !
У нас должен стать Президентом человек с характером боевого генерала и всю эту свору периодически (на постоянной основе) возить в тюрьму, на фронт, в госпиталь, меняя очерёдность!
Может хоть тогда начнут работать, а не создавать видимость....
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30.11.2021 16:07 Ответить
им не до смеха уже...
Рейтинг партій: "ЄС" - 17,1%, "СН" - 15%, "Батьківщина" - 13,3%, "Розумна політика" - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2%, "Сила і Честь" - 6,7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,7%, Радикальна партія - 5,4%, "Наші" - 5,3%, - опитування КМІС
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30.11.2021 16:12 Ответить
Шановні українці, зрівняйте усе побачене з діяльніст'ю вищих законодавчих органів США, Великобританії, Німечинни, ... і ви зрозумієте, що треба зробити задля реформування органів влади - знести нахер цей осередок корупції!
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30.11.2021 16:16 Ответить
Євгенія Кравчук, показує Яременку, максимальну довжину, яку можна "досилати туди", куди все ж таки, коли припече, інколи можна. Каже йому, що табу "туди" - то пережитки комуністичних часів.
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30.11.2021 16:17 Ответить
Запомни, Богданчик, анал - табу

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30.11.2021 16:18 Ответить
Зірвалисьте з язика чи то пак з пальця)))



Евгенія Кравчук ("СН") про щось розповідає Богдану Яременку ("СН").

Про щось, про щось - АНАЛ ТАБУ!
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30.11.2021 16:48 Ответить
Богдану сказали, что фистинг это не больно. Обманули дурака на четыре кулака
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01.12.2021 12:59 Ответить
А "анал-табу" что еще в парламенте?!)
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30.11.2021 17:15 Ответить
Да. На особом счету
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01.12.2021 11:53 Ответить
а где "работают" ??? разве это "работают" за 35 000 в мес и конверт в тубзике))) с баксами????
нормально?
та них пахать надо (минные поля)))))
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30.11.2021 17:51 Ответить
Фото з новини нагадало картінку ліворуч. )))

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30.11.2021 18:04 Ответить


-дарите деушкам цветы и конфеты, и тада табу не будет!
-спасибо, буду иметь введу
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30.11.2021 18:44 Ответить
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30.11.2021 21:02 Ответить
Ось це і називається діяльність вищого законодавчого органу. Бомби ФАБ-5000 не хватає на її закріплення.
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30.11.2021 21:05 Ответить
скотный двор в дорогих костюмах и платьице..жесть все тот же цирк уродов...пулемет туда поставить пора на балкон и гасить((
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30.11.2021 21:33 Ответить
как вы достали слуги или господа всех уже.вы псы сидите и решаете свои проблемы в раде за наши деньги которые вам платят.**** отожрали все модные такие.а что для народа вы сделали?не хрена.
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01.12.2021 04:00 Ответить
слуги господ
Не в одной стране мира нет депутатов СЛУГ.
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01.12.2021 19:23 Ответить
А в яку гру грає Задорожній?
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03.12.2021 00:44 Ответить
 
 