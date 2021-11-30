Последствия вчерашнего артобстрела Станицы Луганской: ранен мирный житель, поврежден частный дом. ФОТОрепортаж

29 ноября в период времени с 15.10 до 16.20 вооруженные формирования РФ произвели обстрел Станицы Луганской с применением ствольной артиллерии калибра 122мм.

Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якого були встановлені та задокументовані факти обстрілу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на прессцентр штабу ООС.

Наблюдательной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты обстрела, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, огонь велся по направлению Лобачево, вооруженные формирования РФ произвели 47 выстрелов. Расстояние от зоны попаданий до фактической линии столкновения сторон составляет 1740 метров, что свидетельствует об умышленном характере обстрела вооруженными формированиями РФ именно населенного пункта.

"В результате обстрела был ранен гражданин Хлебович Сергей Михайлович, 1965 года рождения, монтер путей Донецкой железной дороги. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и осколочное ранение головы. Также в результате обстрела был поврежден частный дом и прилегающая территория по адресу: ул. Деповская, 14б, а также участок дороги и близлежащую территорию по адресу: ул. Деповская, 1", - говорится в сообщении.











Данные факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Также по данному факту с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны), материалы переданы Луганской областной прокуратуре.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженных формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, внедренного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.