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"Елка-2", вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Елка-2, вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

"Елка" не помогла...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Офисом Президента начали устанавливать каток. ФОТОрепортаж

Елка-2, вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Нужно срочно спасать...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента

Елка-2, вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Это же очень и очень...

Елка-2, вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

OBRAZЦОVЫY LЖЕЦ

Елка-2, вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Суровое испытание

Елка-2, вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

История одной пресс-конференции

Елка-2, вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Всегда на страже

Елка-2, вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Вопрос от избирателей

Елка-2, вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Организатор и исполнитель

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Топ комментарии
+58
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30.11.2021 23:33
+50
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01.12.2021 00:36
+48
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30.11.2021 23:54
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30.11.2021 23:33 Ответить
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30.11.2021 23:35 Ответить
Природа в цьому віпадку помилилася при народжені , бо мала право на помилку

Країна ( не я) зробила помилку другу.

ЦЕ ПЕРЕБІР!!!
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30.11.2021 23:42 Ответить
Знав. Попереджував: клоун після зека - це непотребство буде! Все одно 73% показали свій рівень...
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01.12.2021 01:54 Ответить
не природа а 73% конченых
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04.12.2021 06:25 Ответить
Ринатик - ты за него так топил, из штанов выпрыгивал...
тебя тоже спокойно записываем в "Помилку природи"...!
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01.12.2021 07:52 Ответить
В зеркало посмотри, там точно ошибку природы увидишь.
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01.12.2021 08:18 Ответить
Элажев - ты хоть получил свою выигранную машину по телефону...?)))\и кто "Помилка природи"?)\
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01.12.2021 12:58 Ответить
Дивіться як Гордон на шашличках у вови знав, що він зірвав спейоперацію з Гіркіним на час взяття у нього інтервю Гордоном - Й МОВЧАВ УВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС ,
ЧАС ГОЛОВАНОВА УКРАЇНА 24 (другий час шоугондона)
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30.11.2021 23:40 Ответить
Эээээ, а на державный переворот только на Дii можно зарегистрироваться? А как же вражеские пиндосы? Нам шо делать?
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30.11.2021 23:40 Ответить
Співчуваю
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30.11.2021 23:46 Ответить
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30.11.2021 23:48 Ответить
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01.12.2021 00:27 Ответить
с удалённого доступа, и это точно!, без регистрации, тоже разрешат принимать участие )))
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30.11.2021 23:54 Ответить
OK, then! I'm in!
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30.11.2021 23:56 Ответить
Сподобались про Люсю, вбиту депресією людину, і послідня з вовчиками насмішила
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30.11.2021 23:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM
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30.11.2021 23:47 Ответить
Цього разу прикольні шаржи ))))
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30.11.2021 23:46 Ответить
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30.11.2021 23:52 Ответить
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01.12.2021 00:08 Ответить
Переворот зеленского
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30.11.2021 23:53 Ответить
І при такому перевороті обсереться... Особливо, коли поруч будуть портрети Федини, Звіробій, Бутусова, Порошенка...
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01.12.2021 00:10 Ответить
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01.12.2021 00:29 Ответить
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01.12.2021 08:17 Ответить
Он и без переворота обсира-тся каждый день)))
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01.12.2021 00:42 Ответить
накачався
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01.12.2021 00:22 Ответить
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01.12.2021 00:29 Ответить
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30.11.2021 23:53 Ответить
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30.11.2021 23:54 Ответить
В команде президента уже давно думают о том, чтобы усилить медиа влияние для "Слуги народа", но за казенный кошт))) и решили сделать "ход конем" и создать целый медиа-холдинг, который будет освещать деятельность "слуг народа".

Сразу двое источников в Верховной Раде сообщили , что в партии "Слуга народа" хотят осовременить парламентский телеканал "Рада" и превратить его в полноценный новостной ресурс.

"По задумке команды президента, телеканал "Рада" должен стать полноценным новостным телеканалом, по типу закрытых NewsOne и "112 Украина". В несессионные недели там планируют делать ток-шоу, включения и полноценное вещание, как у других каналов.
По словам ещё одного нардепа, консультации по реформированию "Рады" предоставляет медиа-менеджер Алексей Семёнов, который занимался созданием каналов NewsOne, "112 Украина"
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01.12.2021 00:04 Ответить
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01.12.2021 00:20 Ответить
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01.12.2021 00:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jci47lqpMJU
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів в президенти
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01.12.2021 00:23 Ответить
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01.12.2021 00:27 Ответить
теперь главный "златоуст" украинской политики - зе-шмаркля, Кличко утратил "лидерство".
P.S. до уровня Черномырдина они оба еще не дотягивают - есть куда расти..
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01.12.2021 01:11 Ответить
Кличко знає чотири мови - скількома може похвалитися Ваша руськогаварящая челюсть?
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01.12.2021 08:53 Ответить
Стёб? Или дебил и на самом деле такое выдал?
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01.12.2021 01:45 Ответить
Изречения великого лидера следует учить напамять. А у вас ещё какие-то сомнения.
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01.12.2021 08:37 Ответить
А ми ще не так давно сміялися над "русофобією" Залдостанова!
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01.12.2021 06:53 Ответить
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01.12.2021 00:31 Ответить
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01.12.2021 00:36 Ответить
А цей "король" сподівається, що під загрозою іноземного вторгнення "раби" будуть і далі терпіти його "вибрики".
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01.12.2021 06:57 Ответить
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01.12.2021 00:51 Ответить
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01.12.2021 01:00 Ответить
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01.12.2021 07:22 Ответить
и чем жеж там могли очароваться ???? - вот в чем вопрос !!!!

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01.12.2021 08:39 Ответить
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01.12.2021 08:52 Ответить
Отака вона Зе влада

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01.12.2021 14:35 Ответить
природа таки ошиблась с вовой квартальным . но как природа пошутила над 73 проц. зебуинов . это был перебор
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02.12.2021 19:59 Ответить
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03.12.2021 08:38 Ответить
 
 