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"Елка-2", вопросы от избирателей, суровое испытание. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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"Елка" не помогла...
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Нужно срочно спасать...
Это же очень и очень...
OBRAZЦОVЫY LЖЕЦ
Суровое испытание
История одной пресс-конференции
Всегда на страже
Вопрос от избирателей
Организатор и исполнитель
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Країна ( не я) зробила помилку другу.
ЦЕ ПЕРЕБІР!!!
тебя тоже спокойно записываем в "Помилку природи"...!
ЧАС ГОЛОВАНОВА УКРАЇНА 24 (другий час шоугондона)
Сразу двое источников в Верховной Раде сообщили , что в партии "Слуга народа" хотят осовременить парламентский телеканал "Рада" и превратить его в полноценный новостной ресурс.
"По задумке команды президента, телеканал "Рада" должен стать полноценным новостным телеканалом, по типу закрытых NewsOne и "112 Украина". В несессионные недели там планируют делать ток-шоу, включения и полноценное вещание, как у других каналов.
По словам ещё одного нардепа, консультации по реформированию "Рады" предоставляет медиа-менеджер Алексей Семёнов, который занимался созданием каналов NewsOne, "112 Украина"
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів в президенти
P.S. до уровня Черномырдина они оба еще не дотягивают - есть куда расти..