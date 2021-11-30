"Укрзализныця" получила современные купейные вагоны повышенной комфортности. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Экономика Происшествия
"Укрзализныця" приняла 5 новых новейших купейных пассажирских вагонов отечественного производства. До конца года ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" должно поставить еще 10.
Вагоны будут курсировать по маршрутам "Мариуполь - Ворохта, Рахов" и "Харьков - Мариуполь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци "
Новые вагоны оборудованы дополнительными удобствами: системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, розетками и USB портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе.
Объем багажного отделения увеличен, а внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения, имеющий 4 режима, индикатор занятости туалета и кнопку вызова проводника.
Всего должен быть поставлен 51 купейный вагон повышенной комфортности.
"Укрзализныця" ждет 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле. Кроме того, госзаказом предусмотрено изготовление отдельно 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.
В следующем году "Укрзализныця" планирует заказать у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" еще 200 вагонов.
Пожалуйста, подождите...
Вот я и надеюсь, что немцы придут в управление УЗ, и хоть что то изменится, уз плодит миллионеров в управлении..... внизу и в поездах - все ужасно... Ну а о рельсах тут можно долго рассуждать... Но по факту, в запорожье у нас дом в метрах двухста от железной дороги, а здесь уменя квартира в тридцати метрах и окна выходят на нее... Так вот тут я почти никогда не слышу как проходит поезд, в запорожье, это ужас, невозмозно ночью спать... Гремящие поезда... Я не могу понять, что с укрзализныцей не так? Когда в городах будут безстыковые рельсы? Ну вобщем к УЗ в плане сервиса и комфорта, гораздо больше вопросов, чем ответов
уже не надеялся увидит такой комментарий....он должен был появиться в начале поста.....
Удачи всем нам.
А чого добився ти?
Не факт, что охрана успеет спасти честь и достоинство пассажирок.
Но наличие кнопки - уже прорыв.
Ноу-хау.
В поезде должны быть разные вагоны на одного пассажира
Если есть спрос
Спальный купе плац карт и общий /если ехать часа два три или четыре/
На любые деньги
Ну хоть немножко сервиса
берiть за приклад старi гедеерiвськi купейнi та спальнi вагони, там кольори були дуже комфортними i все гарно продумано. якось так, але на ********* рiвнi повинно все бути.
краще був би пластик в купе пiд дерево. хоча б частково.