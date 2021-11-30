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поезд (1010) Укрзализныця (2637) вагоны (178) Крюковский вагоностроительный завод (10)

"Укрзализныця" получила современные купейные вагоны повышенной комфортности. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

Фото: Укрзалізниця

"Укрзализныця" приняла 5 новых новейших купейных пассажирских вагонов отечественного производства. До конца года ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" должно поставить еще 10.

Вагоны будут курсировать по маршрутам "Мариуполь - Ворохта, Рахов" и "Харьков - Мариуполь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци "

Новые вагоны оборудованы дополнительными удобствами: системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, розетками и USB портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе.

Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 01
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 02
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 03
Фото: Укрзалізниця

Объем багажного отделения увеличен, а внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения, имеющий 4 режима, индикатор занятости туалета и кнопку вызова проводника.

Всего должен быть поставлен 51 купейный вагон повышенной комфортности.

"Укрзализныця" ждет 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле. Кроме того, госзаказом предусмотрено изготовление отдельно 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 04
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 05
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 06
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 07
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 08
Фото: Укрзалізниця


В следующем году "Укрзализныця" планирует заказать у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" еще 200 вагонов.
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Топ комментарии
+18
Я конечно извиняюсь, но... Посмотрите на гребаную ржд, или мы по классике? Неужели наши ребята не могут сделать что то более футуристическое? Это ж реально какие то стандарты прошлого века, новое но не то, что хочется видеть в 21 веке хотя справедливо замечу, что... Видеть хочется не это, а TGV, чтоб со львова в киев за три часа, а со львова в запорожье не 24часа, а пять, шесть... Ведь это вполне реально
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01.12.2021 00:11
+16
нелох в порыве словоблудия говорил не о 250 а о 500 таких вагонов...
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30.11.2021 23:47
+16
А так слабо?
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01.12.2021 00:57
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нелох в порыве словоблудия говорил не о 250 а о 500 таких вагонов...
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30.11.2021 23:47 Ответить
сотню уже оплатили. только опять же это не зеленое правительство придумывало и организовывало
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30.11.2021 23:59 Ответить
Причем оплатили нашими деньгами!!! В чем здесь заслуга правительства??? Купить у частного предприятия за чужие деньги с откатом и дурак может!!!
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01.12.2021 00:59 Ответить
Нехай це 5 вагонів для початку...Зате зроблені в Україні !
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30.11.2021 23:59 Ответить
это не первые пять и не последние. хотя, конечно, нужны тысячи
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01.12.2021 00:00 Ответить
Я конечно извиняюсь, но... Посмотрите на гребаную ржд, или мы по классике? Неужели наши ребята не могут сделать что то более футуристическое? Это ж реально какие то стандарты прошлого века, новое но не то, что хочется видеть в 21 веке хотя справедливо замечу, что... Видеть хочется не это, а TGV, чтоб со львова в киев за три часа, а со львова в запорожье не 24часа, а пять, шесть... Ведь это вполне реально
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01.12.2021 00:11 Ответить
А по каким рельсам этот ТГВ ездить будет? Поставь хоть ТГВ, хоть Сименс, все равно из Киева в И. ФРАНКОВСК будет ехать 14 часов. Для того, что бы это были современные ЖД, нужны не украинцы, а немцы, британцы, французы и свободные десятки миллиардов долларов в создание ифраструктуры. А если эти ярды дать в руки гражданам Украины, не будет ни ярдов, ни того, кому этими ярдами поручили распорядится...
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01.12.2021 00:24 Ответить
А это уже второй вопрос, я готов платить дороже, но за экономию времени второй вопрос, что УЗ и так берет не дешево, а качество---дно, а все потому, что нет конкуренции, тупо, монополист, и имеет всех как может...
Вот я и надеюсь, что немцы придут в управление УЗ, и хоть что то изменится, уз плодит миллионеров в управлении..... внизу и в поездах - все ужасно... Ну а о рельсах тут можно долго рассуждать... Но по факту, в запорожье у нас дом в метрах двухста от железной дороги, а здесь уменя квартира в тридцати метрах и окна выходят на нее... Так вот тут я почти никогда не слышу как проходит поезд, в запорожье, это ужас, невозмозно ночью спать... Гремящие поезда... Я не могу понять, что с укрзализныцей не так? Когда в городах будут безстыковые рельсы? Ну вобщем к УЗ в плане сервиса и комфорта, гораздо больше вопросов, чем ответов
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01.12.2021 00:58 Ответить
Разочарую. Никакие немцы ничего не смогут сделать. Весь смысл существования государственной собственности в Украине- доить ее прямо и косвенно. Кто же на высшем политическом уровне разрешит немцам проводить тендеры, без того, чтотбы всучить товар втридорога. Кто разрешит немцам увеличить тарифы на перевозки и цены на жд билеты в разы? Как в Германии. А без этого и дальше будете слушать грохот за окном.
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01.12.2021 02:17 Ответить
Щоби все так було , як ви описуєте , то потрібно просто перестати красти мілліардами і все буде у нас , як в Європі !
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01.12.2021 01:00 Ответить
Дух первичен. А не материя. Украина больна материализмом. Потому мы и топчемся на месте. Потому у нас минимум половина населения разочаровалась в курсе на ЕС что материальной выгоды все нет. А все упирается в то что народ пал духом. Сумерки духа накрыли страну. И люди сходят с ума в погоне за материальным, позакрывались в кожной хате с краю. А Сатана он такой что ему всегда мало. Он будет тянуть жилы с человека пока тот не сдохнет. Нам не столько надо в Европу сколько вспомнить о духовном. Остальное приложится. Рашка конечно добавляет, накрывая Украину своими щупальцами злобы, ненависти и обещаниями раздать разные материальные блага тем кто сдастся ей.
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01.12.2021 01:16 Ответить
Конечно, правильно Вы рассуждаете. Так думать можно, когда человеку 20-30 лет. А когда тебе 65 и последние 30 лет ты только и делал, что "затягивал пояса", "ждал", "пахал", то хочется хоть сколько-то пожить просто в человеческих условиях, а не скотских и думать о душе.
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01.12.2021 02:09 Ответить
Будемо відверті. "Не красти"- не про ******* українську ментальність. На жаль. Як це виправити?
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01.12.2021 02:09 Ответить
114 часов. расписание хотя бы посмотри
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01.12.2021 09:14 Ответить
Для начала хотелось бы видеть адекватное население. Думаю что наши пассажиры очень скоро приведут эту полуубогость, хотя спасибо и за такое, до полностью совкового состояния как и остальной парк пассажирских вагонов. Кстати, недавно где то видел репортаж как ведут себя пассажиры в новых электричках, где то типа Яворов Львов И.Франковск. А как будут вести себя условные криворогули страшно подумать.
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01.12.2021 01:05 Ответить
" Для начала хотелось бы видеть адекватное население. Думаю что наши пассажиры очень скоро приведут эту полуубогость, хотя спасибо и за такое, до полностью совкового состояния как и остальной парк пассажирских вагонов.""

уже не надеялся увидит такой комментарий....он должен был появиться в начале поста.....

Удачи всем нам.
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01.12.2021 08:14 Ответить
А так слабо?
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01.12.2021 00:57 Ответить
Да, я когда вижу подобное, я в серьез думаю, что украина в какой то другой вселенной... Не помню как назывался поезд, что то типа мелитополь львов... Там прооостоо вилы! Все такое заср@тое... Ппц я реально под впечатлением был... Лето, купе, окна закрыты, кондиционер не работает... Окно не то, что не открывается, там в него них не видно, оно грязное просто внутри!!!
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01.12.2021 01:04 Ответить
Так у нас еще вагон на рельсах такой гопак исполняет, что ехать стремно.))))
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01.12.2021 01:08 Ответить
Марицполь - Львов был самый усратый поезд, я на нем часто ездил, потом шел Симферополь Львов по убитости, а третий нормальный 42, Днепр Тускавец.
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01.12.2021 09:27 Ответить
Это будет в 22 веке с таким подходом!!
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01.12.2021 08:38 Ответить
ну вы же понимаете, что такое и стоить будет дороже? в европе , кто нужно секономить, в 3этажных спальных купе тоже ездят.
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01.12.2021 09:05 Ответить
Логика у Вас не очень правильная. Стремиться нужно к лучшему и не экономить, а больше зарабатывать.
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01.12.2021 11:20 Ответить
"За 9 месяцев работы в Укрзализнице Сергей Лещенко заработал более 6 млн гривен"
А чого добився ти?
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01.12.2021 01:15 Ответить
это самолет
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01.12.2021 01:16 Ответить
И не для всех.
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01.12.2021 02:10 Ответить
Хорошо, что в купе есть кнопка вызова охраны.
Не факт, что охрана успеет спасти честь и достоинство пассажирок.
Но наличие кнопки - уже прорыв.
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01.12.2021 03:42 Ответить
УЗ сделайте наконец разные цены на верхние и нижние полки. Это и справедливо и умно, тогда билеты будет проще покупать и поступления от продажи билетов чуть увеличатся
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01.12.2021 06:05 Ответить
На верхних полках можно спать парами.
Ноу-хау.
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01.12.2021 06:40 Ответить
можно) видел и такое)
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01.12.2021 09:14 Ответить
багато для Нас, а ще побудували дві пісочниці та одну горку на дитячих майданчиках
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01.12.2021 06:16 Ответить
Это военный отвлекающий манёвр.
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01.12.2021 06:41 Ответить
Поставили відеоспостереження в сральні й всі радіють наче діти.
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01.12.2021 07:44 Ответить
Какие же ур...ды!! 21 век это просто вагоны!!! Какой повышенной комфортности!!???
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01.12.2021 08:36 Ответить
ты шо, поезд никогда не видел?)
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01.12.2021 09:15 Ответить
Можно поднимать цены.
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01.12.2021 09:20 Ответить
а ціна квитка по вартості літака?
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01.12.2021 10:21 Ответить
Пассажиры ездят на разное расстояние
В поезде должны быть разные вагоны на одного пассажира
Если есть спрос
Спальный купе плац карт и общий /если ехать часа два три или четыре/
На любые деньги
Ну хоть немножко сервиса
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02.12.2021 14:48 Ответить
Это уже известная дрянь, которая значительно хуже совковых купейных вагонов последних лет совка. Подобные вагоны уже давно курсируют в Западной Украине. Унылый обивочный материал. Полки уже, чем были, твердые, неудобные, расстояние между ними стало меньше по горизонтали. Раньше в вагоне было 9 купе для пассажиров, сейчас мостят 10. Туалет по площади стал меньше, зайти-выйти труднее, не обтерев одеждой унитаз. На верхнюю полку забираться неудобно. На верхней полке сделали ручку-ограничитель, чтобы кто-то не сваливался вниз. Десятилетиями в советских вагонах, которые напоминали пульмановские, не ставили эти ограничители. То небольшое количество граждан, кто может ночью свалиться, пусть берут себе нижние полки. Почему основаная масса людей должны мучится с этим ограничителем, которые очень мешает забираться и слазить с этой полки? Проход в вагоне между купе стал уже, двум взрослым людям тяжело разминуться. Так чем вы гордитесь? Тем, что государству ЭТО впаривают по весомым ценам? А ведь в этих тюрьмах на колесах вместо вагонов, люди будут мучится еще десятилетиями! Те, кто дает на такое разрешение от имени государства, понятно, на них не ездят. Это тюремные вагоны для рабов, которые были так глупы, что еще не эмигрировали из Украины. Оставшиеся лучше не заслуживают. Посмотрите, какие вагоны уже в Китае ходят, к примеру, какие поезда! Это же просто другой мир!
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03.12.2021 08:10 Ответить
цi савєйскi насправдi були гедеерiвськi. вони дiйсно були i є дуже комфортними i якiсними.
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04.12.2021 23:01 Ответить
непогано, але синя тканина невдала. коричнева и та теракотова бiльш комфортна i свiтло повинно бути теплим, а не як в гебешнiй катiвнi.

берiть за приклад старi гедеерiвськi купейнi та спальнi вагони, там кольори були дуже комфортними i все гарно продумано. якось так, але на ********* рiвнi повинно все бути.

краще був би пластик в купе пiд дерево. хоча б частково.
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04.12.2021 22:59 Ответить
 
 