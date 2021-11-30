"Укрзализныця" получила современные купейные вагоны повышенной комфортности. ФОТОрепортаж

Фото: Укрзалізниця

"Укрзализныця" приняла 5 новых новейших купейных пассажирских вагонов отечественного производства. До конца года ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" должно поставить еще 10.

Вагоны будут курсировать по маршрутам "Мариуполь - Ворохта, Рахов" и "Харьков - Мариуполь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци "

Новые вагоны оборудованы дополнительными удобствами: системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, розетками и USB портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Объем багажного отделения увеличен, а внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения, имеющий 4 режима, индикатор занятости туалета и кнопку вызова проводника.

Всего должен быть поставлен 51 купейный вагон повышенной комфортности.

"Укрзализныця" ждет 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле. Кроме того, госзаказом предусмотрено изготовление отдельно 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця



В следующем году "Укрзализныця" планирует заказать у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" еще 200 вагонов.