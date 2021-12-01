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Украинский спутник "Сич-2-30" запустят с мыса Канаверал 10 января 2022 года, - Тафтай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

Изготовленный в Днепре украинский спутник "Сич-2-30" успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке в США. Запуск аппарата намечен на 10 января 2022 года на мысе Канаверал.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный в КБ "Южное" в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США)", - написал он.

Тафтай отметил, что отправка из Днепра в США состоится в ближайшие дни.

"Государственное космическое агентство Украины и КБ "Южное" сработали без отклонений от графика. Все параметры спутника отвечают предъявляемым техническим требованиям. Как я уже говорил, этот спутник – для гражданских нужд нашего государства", – написал он.

По его словам, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.

Также смотрите: Украина и Канада приступают к строительству космопорта, - Госкосмос. ФОТО

"Запуск спутника намечен на 10 января 2022 года", - добавил он.

Украинский спутник Сич-2-30 запустят с мыса Канаверал 10 января 2022 года, - Тафтай 01
Украинский спутник Сич-2-30 запустят с мыса Канаверал 10 января 2022 года, - Тафтай 02
Украинский спутник Сич-2-30 запустят с мыса Канаверал 10 января 2022 года, - Тафтай 03
Фото: Тафтай/фейсбук

Украинский спутник Сич-2-30 запустят с мыса Канаверал 10 января 2022 года, - Тафтай 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Хотя в Ссре дохлом лучшие ракеты в Мире будували именно в КБ Южное...
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01.12.2021 08:18
+3
Це не "куча" і не "космонавтика". Сподіваюсь що цей запуск зміцнить оборону країни.
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01.12.2021 07:46
+2
Так недавно уже запустили проект космодрома Украина-Канада и площадку нашли канадские власти...
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01.12.2021 08:13
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Самое время положить кучу денег в развитие космонавтики)
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01.12.2021 07:40 Ответить
Це не "куча" і не "космонавтика". Сподіваюсь що цей запуск зміцнить оборону країни.
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01.12.2021 07:46 Ответить
Нет, не укрепит. Какая разница что там летает на орбите, когда в ОП сидят зеленские, ермаки, татаровы. Они все-равно все сольют своим хозяевам. Так что в таком случае укрепится? Ничего.
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01.12.2021 08:00 Ответить
Сначала надо победить путч. А уж затем улетать в космос.
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01.12.2021 08:01 Ответить
путч по расписанию..
потом фуршет с журнаглистами и пресс-конференция на фуд-хранилище остатков фуда в течении пяти часов..
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01.12.2021 08:10 Ответить
І розклад не змінювати.
Шреку , моє шанування !!!
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01.12.2021 09:19 Ответить
Так недавно уже запустили проект космодрома Украина-Канада и площадку нашли канадские власти...
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01.12.2021 08:13 Ответить
Мавзолейные бараны ********** СкреПОНОСом изойдут...
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01.12.2021 08:17 Ответить
Хотя в Ссре дохлом лучшие ракеты в Мире будували именно в КБ Южное...
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01.12.2021 08:18 Ответить
клята комуняцька спадщина! нi шоб тримбiтой плюнути у космос!
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01.12.2021 08:20 Ответить
То ще хвашистська спадщина - фон Браун, Фау-2.
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01.12.2021 09:01 Ответить
Є ДНІПРО - Є УКРАЇНА!
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01.12.2021 09:03 Ответить
"Внимание не вскрывать"-написано по русски. Подозреваю, что америкосы так и будут относится- "русский спутник".
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01.12.2021 09:14 Ответить
Яка ганьба!
Запускати такий шмат лайна під такі фанфари може тільки така зе простота..
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01.12.2021 21:34 Ответить
 
 