Украинский спутник "Сич-2-30" запустят с мыса Канаверал 10 января 2022 года, - Тафтай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии
Изготовленный в Днепре украинский спутник "Сич-2-30" успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке в США. Запуск аппарата намечен на 10 января 2022 года на мысе Канаверал.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный в КБ "Южное" в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США)", - написал он.
Тафтай отметил, что отправка из Днепра в США состоится в ближайшие дни.
"Государственное космическое агентство Украины и КБ "Южное" сработали без отклонений от графика. Все параметры спутника отвечают предъявляемым техническим требованиям. Как я уже говорил, этот спутник – для гражданских нужд нашего государства", – написал он.
По его словам, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.
"Запуск спутника намечен на 10 января 2022 года", - добавил он.
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потом фуршет с журнаглистами и пресс-конференция на фуд-хранилище остатков фуда в течении пяти часов..
Шреку , моє шанування !!!
Запускати такий шмат лайна під такі фанфари може тільки така зе простота..