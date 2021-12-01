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ВР (28725) Зеленский (16523) Гетманцев (389) Слуга народа (2547)

"Слуги народа" в день выступления Зеленского оделись в футболки "За президента. Проти олігархів". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев пришел сегодня в ВР в футболке с надписью "За президента. Проти олігархів". Позже в Раду стали приходить и другие "слуги народа" в футболке с такой надписью.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В интервью журналистам Гетманцев рассказал, что получил футболку в секретариате фракции. Говоря о том, почему он ее надел, нардеп заявил: "этот лозунг нашей президентской и парламентской кампании, который мы, по существу, внедряем в жизнь".

Слуги народа в день выступления Зеленского оделись в футболки За президента. Проти олігархів 01
Слуги народа в день выступления Зеленского оделись в футболки За президента. Проти олігархів 02

Он признался, что не знает, сколько его коллег по фракции сегодня придут в футболках.

Отвечая на вопрос, что будет с теми "слугами народа", которые откажутся их одевать, нардеп пошутил: "Вообще, будут ужасные последствия, я даже не знаю, что с такими депутатами делать".

Слуги народа в день выступления Зеленского оделись в футболки За президента. Проти олігархів 03
Слуги народа в день выступления Зеленского оделись в футболки За президента. Проти олігархів 04
Слуги народа в день выступления Зеленского оделись в футболки За президента. Проти олігархів 05
Слуги народа в день выступления Зеленского оделись в футболки За президента. Проти олігархів 06Слуги народа в день выступления Зеленского оделись в футболки За президента. Проти олігархів 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022, - Гетманцев

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
долбень...по роже видно, а футболочка подчеркивает єто
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01.12.2021 09:40
+16
Хетьманцев Вражина Украины! УпырЬ. могильщик экономики страны!
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01.12.2021 09:40
+15
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01.12.2021 09:40
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долбень...по роже видно, а футболочка подчеркивает єто
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01.12.2021 09:40 Ответить
То Ви ще не бачили написи на трусах.)))))
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01.12.2021 10:08 Ответить
Ну а как еще может прийти личный бухгалтер семьи зеленских и 95 квартала и минимизатор оманских офшоров ЗЕ-каломойсковской банды???
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01.12.2021 10:08 Ответить
Хетьманцев Вражина Украины! УпырЬ. могильщик экономики страны!
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01.12.2021 09:40 Ответить
Пчёлы против мёда...
Надеюсь что конверты сегодня дали "усиленные"???
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01.12.2021 10:38 Ответить
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01.12.2021 09:40 Ответить
И это у них самый умный
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01.12.2021 09:40 Ответить
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01.12.2021 10:04 Ответить
Гнида
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01.12.2021 09:41 Ответить
Эталонный ЗЕдаун
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01.12.2021 09:41 Ответить
Дурдом у Слуг Коломойского!Публичное признание что они идиоты!
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01.12.2021 09:41 Ответить
Пчелы против меда! Ты от кого зарплату за правильное голосование получаешь, придурок?!
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01.12.2021 09:41 Ответить
бджоли проти меду... ну-ну
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01.12.2021 09:42 Ответить
Пчелы работяги, а это трутни.
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01.12.2021 09:44 Ответить
Крысы против сыра.
Трутни против меда.
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01.12.2021 09:43 Ответить
Юзику по спецзаказу шили ?
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01.12.2021 09:43 Ответить
На чехле от танка напечатали. Должно налезть
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01.12.2021 09:56 Ответить
))) вряд ли. ему только на стринги пару парашютов уйдёт.
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01.12.2021 10:07 Ответить
Цей чувак просто символ малоросійств.
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01.12.2021 09:43 Ответить
вівці проти вовків
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01.12.2021 09:43 Ответить
Кто такие эксгибиционисты и зачем они делают это? Сегодня узнаем.
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01.12.2021 09:44 Ответить
Ну хоть не в шлепанцах и плавках для оригинальности.
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01.12.2021 09:45 Ответить
А Вова выйдет в футболке я против кокаина! Во посмеемся в международный день переворота!
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01.12.2021 09:45 Ответить
на спині написано: "ігор валерійович, будьте ніжним зі мною"?
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01.12.2021 09:45 Ответить
Куменді ці "слуги", у яких презитдент від олігарха Коломойського і Боголюбського, прем'єр від олігарха Ахметова і Новінського, спікер парламенту від олігарха Медведчука і Пінчука. То проти яких вони ще олігархів будуть боротися?
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01.12.2021 09:46 Ответить
Я вас умоляю. Все знают, что в Украине один олигарх - Порошенко. Против него даже закон придумали.
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01.12.2021 10:15 Ответить
а чому не на самокаті і не в шортах?)
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01.12.2021 09:47 Ответить
А на спину у нього пише Зєля - *****
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01.12.2021 09:47 Ответить
Гетьманцев - ******** мертвечука, як і Качура.
Тепер підлизує зеленим
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01.12.2021 09:47 Ответить
ми й так знали, що вони за президента, а не за народ
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01.12.2021 09:48 Ответить
Тебе больше придурок подходит "За президента, проти народу".
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01.12.2021 09:49 Ответить
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01.12.2021 09:56 Ответить
Насквозь больные бесстыдством уроды.
Самой ничтожной и подлой породы.
Некомпетентность заходит во власть.
При клоуне только кривляться и красть.
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01.12.2021 09:58 Ответить
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01.12.2021 09:59 Ответить
До футболок ще би мали видати памперси всім слугам морального урода Зєрмака
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01.12.2021 09:59 Ответить
всьо правильно, ібо олігархи єто тє кто нє в долє з найвеличнішим
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01.12.2021 10:04 Ответить
А з зображенням середнього пальця ніхто не прийде? Чи він буде на плакатах? Повинен же бути "плюралізм думок".
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01.12.2021 10:04 Ответить
За что мне это??? Вроде нормально жил я, не подличал, не воровал, котов кормил и спасал... А тут эта банда, да ещё и барановирус... Да, хреновые дела...
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01.12.2021 10:06 Ответить
Негативна селекція у всій красі.

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01.12.2021 10:06 Ответить
ну это вообще мерзость с такими слугами народа и врагов не надо..
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01.12.2021 10:34 Ответить
Тираж футболок профінансовано бізнесменом І.Коломойським з рахунку оффшору В.Зеленського.
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01.12.2021 10:07 Ответить
платить зебилью.
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01.12.2021 10:07 Ответить
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01.12.2021 10:14 Ответить
Ассистенты клоуна сегодня соберутся на очередное представление...
Как люди устали от этого цирка,но смех уже истерический. Еле держимся,чтобы не порвать этих хохмачей,но понимаем,что их отстранение от власти ничего не изменит.
На глобальном уровне народ ничего решить не сможет,слишком много на нас долгов МВФ повесили. Объявить дефолт нам не дадут и прощать нам ничего не будут(хотя сами то мы этих денег не просили).
А вот чтобы восстать и снести всех министров,президента и присвоить активы олигархов тоже не получится.
На Донбассе была попытка отделиться от всех и создать Новороссию,и что мы увидели? Получили люди люлей и от России и от Украины. Ибо нельзя стаду пастись самостоятельно,пастух нужен,который будет стричь и доить...
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01.12.2021 10:21 Ответить
А должно быть написано "на благо народа! против уродов!"
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01.12.2021 10:31 Ответить
Напоминает "славное" прошлое - "За Родину! За Сталина!" . Вечером на тусовках будут тосты -"За президента! За спонсоров-олигархов"!
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01.12.2021 11:23 Ответить
Сытое чмо в такой кризис глумиться над избирателями.
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01.12.2021 10:32 Ответить
ну и рожи...
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01.12.2021 10:40 Ответить
Гандона лучше натяни на голову,а сверху еще и гардона,красивее будешь,чмо зелёное...
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01.12.2021 10:52 Ответить
так это и есть слуги урода.
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01.12.2021 11:00 Ответить
шобло маразматиков!!так держать!!ибо иначе у вас ни чё не получается и получится не может!!(дегенераты пля! )
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01.12.2021 11:04 Ответить
УСІХ ГЕТЬ! Замінити всіх чинуш компами. Політику адмінувати з США, економику з ЕС. За втручання у мережі смертна кара!
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01.12.2021 11:40 Ответить
Не можу не процитувати коняку з мзсрф : " Дебилы, б**ть!"
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01.12.2021 12:00 Ответить
За Беню проти Порошенко
от як перекладається той надпис на українську
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01.12.2021 12:08 Ответить
придурки сер
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01.12.2021 12:36 Ответить
А как с Коломойским?!🤑
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01.12.2021 13:18 Ответить
Клоунами жывут,клоунами и здохнут.
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01.12.2021 17:01 Ответить
Януковича вилікували і зе-клоунів тим паче вилікуєм
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01.12.2021 18:34 Ответить
*идор на фото.
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01.12.2021 19:24 Ответить
Разве только в огород вместо пугала поставить.
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01.12.2021 19:41 Ответить
Потвори, которые скоро будут бежать в Ростов!
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01.12.2021 19:42 Ответить
вот жеж зрада.
надо против президента за олигархов. Да. 100%.
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01.12.2021 22:32 Ответить
Вороженьки ...
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02.12.2021 13:20 Ответить
Як сказала Ірина Геращенко:
- В цьому і полягає суттєва різниця між українцями та "слугами урода".
Ми- за Україну, вони- за беніного зЕзідента.
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02.12.2021 17:08 Ответить
Якийсь парад ВИРОДКІВ! Особливо самий перший!
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02.12.2021 20:10 Ответить
 
 