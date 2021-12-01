"Слуги народа" в день выступления Зеленского оделись в футболки "За президента. Проти олігархів". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев пришел сегодня в ВР в футболке с надписью "За президента. Проти олігархів". Позже в Раду стали приходить и другие "слуги народа" в футболке с такой надписью.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В интервью журналистам Гетманцев рассказал, что получил футболку в секретариате фракции. Говоря о том, почему он ее надел, нардеп заявил: "этот лозунг нашей президентской и парламентской кампании, который мы, по существу, внедряем в жизнь".
Он признался, что не знает, сколько его коллег по фракции сегодня придут в футболках.
Отвечая на вопрос, что будет с теми "слугами народа", которые откажутся их одевать, нардеп пошутил: "Вообще, будут ужасные последствия, я даже не знаю, что с такими депутатами делать".
Пожалуйста, подождите...
Надеюсь что конверты сегодня дали "усиленные"???
Трутни против меда.
Тепер підлизує зеленим
Самой ничтожной и подлой породы.
Некомпетентность заходит во власть.
При клоуне только кривляться и красть.
Как люди устали от этого цирка,но смех уже истерический. Еле держимся,чтобы не порвать этих хохмачей,но понимаем,что их отстранение от власти ничего не изменит.
На глобальном уровне народ ничего решить не сможет,слишком много на нас долгов МВФ повесили. Объявить дефолт нам не дадут и прощать нам ничего не будут(хотя сами то мы этих денег не просили).
А вот чтобы восстать и снести всех министров,президента и присвоить активы олигархов тоже не получится.
На Донбассе была попытка отделиться от всех и создать Новороссию,и что мы увидели? Получили люди люлей и от России и от Украины. Ибо нельзя стаду пастись самостоятельно,пастух нужен,который будет стричь и доить...
от як перекладається той надпис на українську
надо против президента за олигархов. Да. 100%.
- В цьому і полягає суттєва різниця між українцями та "слугами урода".
Ми- за Україну, вони- за беніного зЕзідента.