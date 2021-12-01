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ВР (28725) Зеленский (16523) Рабинович (245) Слуга народа (2547) Войцеховский Виталий (7)

Охрана под трибуной, футболки "За президента! Против олигархов" и сообщение от "слуги народа" - "Столовка работает. Все норм": Рада готовится к выступлению Зеленского. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Верховная Рада готовится к ежегодному обращению Президента Владимира Зеленского с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом сообщает фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 01

Охрана проверяет место президента Украины.

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 02

Проверка трибуны перед выступлением Владимира Зеленского.

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 03
Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 04

Тем временем депутат "слуги народа" Войцеховский Виталий информирует: "Столовка работает. Все норм. Надевайте футболки "Золотоноша вперед".

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 05
Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 06

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) просматривает контакты.

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 07

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) ищет аудиокнигу "Гарри Поттер и философский камень".

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 08

"Слуги народа" надели футболки "За президента! Против олигархов".

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
Могли бы одеть футболки: За Коломойского!, было бы честнее.
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01.12.2021 09:57
+32
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01.12.2021 09:58
+22
Олег Леусенко:
Про маніакальну ненависть Зеленського до Порошенка.
Здавалось би, ну з чого така лють? Ти переміг на виборах, це навіть не протиборство в 5% між Ющенко та Януковичем, хоча між ними не було такої ненависті.
Порошенко достойно програв, привітав. Живи, володарюй, радій.

Навіть подякуй йому, що залишив тобі у спадок ростучий ВВП, позитивне сальдо в бюджеті, повну казну, потужну армію. Але ні!
Від прес-конференції до брифінгу ненависть лише наростає, а кількість згадок Порошенка з його вуст геометрично росте.

Перша причина відома - існування Порошенка перекреслює нікчемного Зеленського. Але то таке, він нарцис і може своєю макітрою так не думає. Тоді ЩО?
Зеленський не виказує ненависть до Януковича, Путіна, бойовиків на Донбасі, Бойка, Медведчука. Лише Порошенко для нього ворог.

Відповідь у збігу інтересів:
Порошенко, майже єдиний з українських політиків - ворог №1 для Кремля.
Зеленський, як кремлівський проект, апріорі ненавидітиме Порошенко, як і його куратори.
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01.12.2021 10:08
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Могли бы одеть футболки: За Коломойского!, было бы честнее.
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01.12.2021 09:57 Ответить
Нее, за каломойского притив олигархов
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01.12.2021 10:19 Ответить
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01.12.2021 10:31 Ответить
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01.12.2021 10:38 Ответить
Давай Зеля. Добей себя уже окончательно.
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01.12.2021 09:58 Ответить
Олег Леусенко:
Про маніакальну ненависть Зеленського до Порошенка.
Здавалось би, ну з чого така лють? Ти переміг на виборах, це навіть не протиборство в 5% між Ющенко та Януковичем, хоча між ними не було такої ненависті.
Порошенко достойно програв, привітав. Живи, володарюй, радій.

Навіть подякуй йому, що залишив тобі у спадок ростучий ВВП, позитивне сальдо в бюджеті, повну казну, потужну армію. Але ні!
Від прес-конференції до брифінгу ненависть лише наростає, а кількість згадок Порошенка з його вуст геометрично росте.

Перша причина відома - існування Порошенка перекреслює нікчемного Зеленського. Але то таке, він нарцис і може своєю макітрою так не думає. Тоді ЩО?
Зеленський не виказує ненависть до Януковича, Путіна, бойовиків на Донбасі, Бойка, Медведчука. Лише Порошенко для нього ворог.

Відповідь у збігу інтересів:
Порошенко, майже єдиний з українських політиків - ворог №1 для Кремля.
Зеленський, як кремлівський проект, апріорі ненавидітиме Порошенко, як і його куратори.
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01.12.2021 10:08 Ответить
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01.12.2021 10:25 Ответить
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01.12.2021 09:58 Ответить
Судячи з кордонів та кількості силовиків в урядовому кварталі, саме так.
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01.12.2021 10:17 Ответить
Даёшь НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ,землю селянам ,фабрики рабочим ,власть советам !!! Даёшь СОЦИЛЬНОЕ РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ !!!СВОБОДА ,РАВЕНСТВО , БРАТСТВО
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01.12.2021 10:01 Ответить
МИР. ТРУД. МАЙ. ИЮНЬ. ИЮЛЬ. АВГУСТ!!!
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01.12.2021 10:33 Ответить
- те ми вже проходили , ще в 1917 .
Схоже знову "запоребрик" хоче воювати проти людства.
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01.12.2021 11:12 Ответить
Так дали. Только за землю неслабый налог ввели.
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01.12.2021 12:41 Ответить
Проститутки против сутенёра.
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01.12.2021 10:01 Ответить
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01.12.2021 10:02 Ответить
За *********** Зе-Ермака! Против Бени Коломойши!
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01.12.2021 10:02 Ответить
Что значит против? Игорь Валериевич Зеленский одно лицо.
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01.12.2021 10:11 Ответить
Доставить в Раду ВСЕХ кровосисив-оллигархов в наручниках и полосатых робах !!!
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01.12.2021 10:02 Ответить
Ща "Поця мамина" расскажет, как нужно родину любить.
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01.12.2021 10:02 Ответить
Бубочка в бронике будет?
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01.12.2021 10:02 Ответить
И в каске)
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01.12.2021 10:06 Ответить
як мінімум в памперсі
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01.12.2021 10:07 Ответить
И памперсе.
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01.12.2021 10:07 Ответить
- Моисей Абрамович, а трибуну зачем проверили?
- Сема я вам удивляюс, ви шо не смотрели кина "Полицейская академия"? А вдруг в трибуне таки Мендель?
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01.12.2021 10:06 Ответить
А ну как там Порошенко шоколадом написал что-нибудь неприличное, вроде "Зеля - лох"?
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01.12.2021 10:31 Ответить
Искал "Гаррі Поттер і філософський камінь", а нашел бнейноах и байтмана.
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01.12.2021 10:09 Ответить
В очикуванні "пірівароту".
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01.12.2021 10:09 Ответить
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01.12.2021 10:13 Ответить
"Переворот" почався, зараз наговорить про наше щасливе майбутнє. Але при цьому дуже всього боїться, може краще не вилазити зі свого "доміка".
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01.12.2021 10:13 Ответить
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01.12.2021 10:13 Ответить
Взрыв мозга! Пришли к власти на деньги олигарха и выступают против. Называется идиотизм в квадрате.
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01.12.2021 10:13 Ответить
Борислав Береза

19 мин. ·



Доброе утро, друзья! Все готовы делать госпереворот? Вы готовы сделать его на турнике? Ну, так многие могут. Но ведь величайший политический лидер современности видит госпереворот по другому. Его бывший сотрудник, который сегодня подрабатывает вице-спикером ВР, даже объявил о том, что людей нанимают по 1000 на этот госпереворот. Видимо в голове выходца их Квартал-95 так и делается их госпереворот. Но у меня возник вопрос, а тысяча на госпереворот и тысяча за вакцинацию - это одна и та же тысяча? Хотя, какая разница? Да, Володимир Зеленський?

А сегодня, я иду на 19-00 на Майдан Незалежности и оттуда мы все пойдём к Офису президента. Пойдем и выскажем все, что накипело. Потому что надоела вечная ложь власти, постоянные факапы Зеленского и #моносброда, нападки на свободу слова, а так же то, что власть пытается атаковать и преследовать всех, кто её критикует. Пора Зеленскому напомнить, что он не царь. Так что до встречи в 19-00 на Майдане. Напишите в комментариях будете ли вы.

PS Отдельная просьба к агрессивно настроенным гражданам. Прошу вас не брать больше одного фака для президента в каждую руку. Давайте будем сдержанными.

Иллюстрирация (с) Богдан Процишин
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01.12.2021 10:14 Ответить
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01.12.2021 10:17 Ответить
жаль что видно только зеленый коммент и не видно ОТВЕТ - там весь цимус ))))))
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01.12.2021 10:21 Ответить
вот продублировал . может хоть на ребенка у модератора рука не поднимется
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01.12.2021 10:26 Ответить
А ще краще - створить йому "опору"! Кілком ... Через задницю!...
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01.12.2021 10:27 Ответить
друже ты его колом в задницу хочешь наказать или поощрить ? а то о Бубочке разное говорят
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01.12.2021 10:51 Ответить
Я - юрист а не ПДРС! Навіть з "технологією" ознайомився колись (прочитав "Історію інквізиції Тортури" - видання дореволюційне бібліографічне Насправді там описані тортури ще з часів Єгипту і Ассірії Навіть наші предки згадані! Ти чув коли-небудь про мурашник? Чи про "бичачий хвіст"? Сира шкіра з бичачого хвоста натягувалася на голу ногу катованого як панчоха і прогрівалася факелом у різних місцях Шкіра від жару стягувалася і ламала кістки та викручувала суглоби) А щодо "Кілка" - так там і вид жиру відігравав свою роль - баранячий чи яловий не підходив - твердий Олія швидко стиралася Краще - свинячий (він м"якшає при температурі тіла але не стирається швидко Підпалене клоччя на зв"язаних руках теж свою роль грало - людина не могла руками завадить входженню кілка в тіло - руки горіли У всьому є своя "майстерність" - навіть у подібному!
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01.12.2021 11:06 Ответить
По-козацькому! Ще і кілок з задирками, "проти шерсті".
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01.12.2021 11:29 Ответить
бурные продолжительные аплодисменты
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01.12.2021 10:18 Ответить
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01.12.2021 10:18 Ответить
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01.12.2021 10:19 Ответить
зеленскього шукають? той мабуть десь краватку смокче з переляку
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01.12.2021 10:42 Ответить
Дарма, Порошенка там немає, як і Федини, ніхто нічого не збирається відкушувати.
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01.12.2021 11:34 Ответить
намекаешь на то что у Вовки такой маленький что нечего и откусить ? совсем рехнулся на 74-ре раза главнокомандующего так гнать ? заколотник
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01.12.2021 11:39 Ответить
Креативненько... И снова повторюсь: за что мне это???
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01.12.2021 10:19 Ответить
ну шо шо а звиздеть монитора - оно научилось (интересно мониторов 3 как в прошлый раз или 4? или в ухе суфлерша? не...ну должен жеж оно делать вид что это оно экспромтом))))
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01.12.2021 10:23 Ответить
Голобородька победил корону с виРУСом,Вагнергейт Христо Грозева и нагарадил генерала Бурбу и Юрия Бутусова за бдительность в борьбе с Мавзолейными *********** и Димоном Радиактьивным пеплом...
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01.12.2021 10:24 Ответить
А где ранее заявленный президентом Ахметов на броневичке?
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01.12.2021 10:29 Ответить
Заседание на ликероводочном заводе-2
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01.12.2021 10:30 Ответить
А "Столовка працює" - це про "роздачу конвертів"?
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01.12.2021 10:42 Ответить
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01.12.2021 10:47 Ответить
Особенно стыдно за хлопающих
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01.12.2021 10:51 Ответить
Главное, что столовка работает....
Это всё, что нужно о них знать.
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01.12.2021 11:04 Ответить
Так там не чай, а конверты
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01.12.2021 11:11 Ответить
Якщо Юзик двері не заблокує, як Вінні-Пух нору Кролика.
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01.12.2021 11:31 Ответить
Сцыкло боится на трибуну выйти в верховной Раде, выбрали параноика наркомана
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01.12.2021 11:21 Ответить
Однако, таки да! В очередной раз президент-лгунишка в истерическом страхе перед избравшимо его народом, полагает избирателей стадом! Не исключено, что г.Зеленский не читал, но во всю реализует известное от А.С.Пушкина (с) "...зачем стадам дары свободы. Их должно резать или стричь. В наследство ж им из рода в роды-ярмо с гремушкою и бичь..." Прискорбно, что на должности Президента г. Зленского все явственне проявляются проблемы с умственной и этической культурой мышления и культурой совести...
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01.12.2021 13:21 Ответить
Так "За Президента!" или "Против олигархов!" ??? Вы уж определитесь. Что-нибудь одно. Просто чтобы не противоречило друг другу
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01.12.2021 13:43 Ответить
зрада везде.
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01.12.2021 22:28 Ответить
 
 