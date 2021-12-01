Охрана под трибуной, футболки "За президента! Против олигархов" и сообщение от "слуги народа" - "Столовка работает. Все норм": Рада готовится к выступлению Зеленского. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Верховная Рада готовится к ежегодному обращению Президента Владимира Зеленского с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
Об этом сообщает фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
Охрана проверяет место президента Украины.
Проверка трибуны перед выступлением Владимира Зеленского.
Тем временем депутат "слуги народа" Войцеховский Виталий информирует: "Столовка работает. Все норм. Надевайте футболки "Золотоноша вперед".
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) просматривает контакты.
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) ищет аудиокнигу "Гарри Поттер и философский камень".
"Слуги народа" надели футболки "За президента! Против олигархов".
Фото: Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+43 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий01.12.2021 09:57
+32 саша паламарчук
показать весь комментарий01.12.2021 09:58
+22 Scorpman Y
показать весь комментарий01.12.2021 10:08
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Про маніакальну ненависть Зеленського до Порошенка.
Здавалось би, ну з чого така лють? Ти переміг на виборах, це навіть не протиборство в 5% між Ющенко та Януковичем, хоча між ними не було такої ненависті.
Порошенко достойно програв, привітав. Живи, володарюй, радій.
Навіть подякуй йому, що залишив тобі у спадок ростучий ВВП, позитивне сальдо в бюджеті, повну казну, потужну армію. Але ні!
Від прес-конференції до брифінгу ненависть лише наростає, а кількість згадок Порошенка з його вуст геометрично росте.
Перша причина відома - існування Порошенка перекреслює нікчемного Зеленського. Але то таке, він нарцис і може своєю макітрою так не думає. Тоді ЩО?
Зеленський не виказує ненависть до Януковича, Путіна, бойовиків на Донбасі, Бойка, Медведчука. Лише Порошенко для нього ворог.
Відповідь у збігу інтересів:
Порошенко, майже єдиний з українських політиків - ворог №1 для Кремля.
Зеленський, як кремлівський проект, апріорі ненавидітиме Порошенко, як і його куратори.
Схоже знову "запоребрик" хоче воювати проти людства.
- Сема я вам удивляюс, ви шо не смотрели кина "Полицейская академия"? А вдруг в трибуне таки Мендель?
19 мин. ·
Доброе утро, друзья! Все готовы делать госпереворот? Вы готовы сделать его на турнике? Ну, так многие могут. Но ведь величайший политический лидер современности видит госпереворот по другому. Его бывший сотрудник, который сегодня подрабатывает вице-спикером ВР, даже объявил о том, что людей нанимают по 1000 на этот госпереворот. Видимо в голове выходца их Квартал-95 так и делается их госпереворот. Но у меня возник вопрос, а тысяча на госпереворот и тысяча за вакцинацию - это одна и та же тысяча? Хотя, какая разница? Да, Володимир Зеленський?
А сегодня, я иду на 19-00 на Майдан Незалежности и оттуда мы все пойдём к Офису президента. Пойдем и выскажем все, что накипело. Потому что надоела вечная ложь власти, постоянные факапы Зеленского и #моносброда, нападки на свободу слова, а так же то, что власть пытается атаковать и преследовать всех, кто её критикует. Пора Зеленскому напомнить, что он не царь. Так что до встречи в 19-00 на Майдане. Напишите в комментариях будете ли вы.
PS Отдельная просьба к агрессивно настроенным гражданам. Прошу вас не брать больше одного фака для президента в каждую руку. Давайте будем сдержанными.
Иллюстрирация (с) Богдан Процишин
Это всё, что нужно о них знать.