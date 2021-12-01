РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9631 посетитель онлайн
Новости Фото Политика Украины
15 455 34
ВР (28725) Зеленский (16523) Южанина (151) Европейская Солидарность (998)

Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью "Кто из них крот?". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня несколько нардепов "Европейской Солидарности" пришли в ВР на выступление президента Владимира Зеленского в футболках с надписью "Кто из них крот?" Над этой надписью – фото Зеленского и главы ОПУ Андрея Ермака.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нашему корреспонденту удалось сфотографировать в такой футболке Нину Южанину. Впрочем, некоторые другие нардепы этой политсилы тоже были замечены в футболках с такими надписями.

Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 01
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 02
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 03
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 04
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 05
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 06

Также смотрите: Охрана под трибуной, футболки "За президента! Против олигархов" и сообщение от "слуги народа" - "Столовка работает. Все норм": Рада готовится к выступлению Зеленского. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Завидую Вашей нервной системе! Смотреть это еще и со звуком....
показать весь комментарий
01.12.2021 10:22
+22
показать весь комментарий
01.12.2021 10:36
+17
показать весь комментарий
01.12.2021 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.12.2021 10:18 Ответить
Дуже симпатичний і позитивний! )ТОЧНО НЕ ЗЕКЛОУН ВАВОЧКА!)
показать весь комментарий
01.12.2021 10:25 Ответить
КАК ПО МНЕ ОБА ДВОЕ И ВОВЧКИ КЛОВУН И РЕЗИДЕНТ ФЕДОРОВ ДЕРЬМАКОВ ЦТУГЕНМОЙШЕВИЧ.... и не кроты а украинские гниды и промосковские воши....
показать весь комментарий
01.12.2021 10:35 Ответить
клас!!!
показать весь комментарий
01.12.2021 10:19 Ответить
Смотрю сейчас его выступ. О какой стране он вообще говорит.?
показать весь комментарий
01.12.2021 10:19 Ответить
Завидую Вашей нервной системе! Смотреть это еще и со звуком....
показать весь комментарий
01.12.2021 10:22 Ответить
Я не дивлюсь. Просвітіть коли виступ на роялі?))
показать весь комментарий
01.12.2021 10:22 Ответить
Боже, какую ересть он несет!Такое впечатление, что действительно Ермак его с ванны не выпускает.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:24 Ответить
Оба. Только это кроты семейства кротосвиньевых.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:20 Ответить
200%
показать весь комментарий
01.12.2021 10:22 Ответить
Ми знаємо - один простий кріт, а другий зелений кріт.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:22 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 10:24 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 10:36 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 10:59 Ответить
Про безмозглость порохобота, слепившего эту жабу, говорит уже сразу шапка- «доказано прокуратурой». Прокуратура обвиняет, а не оправдывает.
Ну а далее носом в свистёж по каждому пункту:
- Липецкая фабрика полностью остановлена 1.04.2017года. Благополучно работала три первых (самых кровавых) года войны.
- По Ротердам+, согласно вердикту некоторых инстанций, действительно якобы нет состава преступления. Хотя этим всё ещё многие не согласны, в том числе НАБУ. Нет состава преступления и полезно- это две большие разницы.
- По Илловайску:
В ВСК перечислили факторы, которые могли обусловить произошедшее. Среди них:

невведение военного положения;
ошибочные кадровые решения;
непринятие руководством армии и страны всех мер по разблокированию Иловайской группы и организации коридора для вывода украинских войск из окружения.

- Крым действительно сдать немного не успел. Крым сдали до его инаугурации.

Эту иллюстрацию порохоботской дурости разобрали.)) Давай следующую!
показать весь комментарий
01.12.2021 11:18 Ответить
Ну давай, пробежимся по кацапской методичке

Пердь первый-
16 апреля 2015 года Басманный районный суд города Москвы принял постановление о взыскании с ОАО «Липецкая кондитерская фабрика "РОШЕН"» 180 млн рублей налоговой задолженности. 24 апреля 2015 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации на основании этого постановления наложило арест на имущество Липецкой фабрики. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 2 млрд рублей[5]. - соответственно с арестованным имуществом, никаких действий проводить низзя

Пердь второй -
Роттердам+ - ваше мнение ошшень ценно для нас. Но таки есть 100% своя прокурворша, поплачтесь ей в ... ну не знаю куда

Пердь третий -
"факторы, которые могли" - а могли и не обусловить Самый главный фактор - Величайший Гавнокомандующий был на концерте в Горловке.
показать весь комментарий
01.12.2021 11:52 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:16 Ответить
От именно так выглядит портянка, после открытия дела в Панаме
показать весь комментарий
01.12.2021 12:24 Ответить
Что, больно на бутылке сидеть?
показать весь комментарий
01.12.2021 14:43 Ответить
ваван, тьфу *** і цей вава, що, знову в калюжу перднув, не задихнувся, чмо?
показать весь комментарий
03.12.2021 01:12 Ответить
Я через 2.5 роки візьму булаву і покажу як треба керувати
показать весь комментарий
01.12.2021 11:46 Ответить
Русские в Лондоне?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:13 Ответить
Так показывают по каналу NEWSONE

показать весь комментарий
01.12.2021 10:37 Ответить
Так медведчук і так на свободі, Володя не давав команду його закривати, бо він працює і використовує телеканал "1+1", який є власністю Коломойського і Медведчука.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:44 Ответить
А по-моему- зря это. Не стоило уподобляться этим футболочкам "слуг", а вот на очередном литре дерьма, которое выливается из уст оратора, просто встать и уйти, всей фракцией. Вот это- был бы демарш! А так... сыграли в мячик, две команды.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:41 Ответить
горло луженое промочил бы шо ли... так хрипеть, повторяться, путать слова и пропускать окончания... более мерзкого крикливого выступления с такими бурными аплодисментами и бредом противоречащим фактам и аргументам.... ой постановка...
короче - манная каша сама себя хвалит )))) жри-те! ))))
показать весь комментарий
01.12.2021 10:44 Ответить
Вася, по-моему ты бредишь, уважаемый!
показать весь комментарий
01.12.2021 10:49 Ответить
да брежу... уже 2,5 года брежу окончанием этого фарса, очковтирательства и популизма...
показать весь комментарий
01.12.2021 10:52 Ответить
жри гавно, не отвлекайся...
показать весь комментарий
01.12.2021 10:52 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
показать весь комментарий
01.12.2021 10:50 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 10:53 Ответить
Странное сравнение, по должности крутость наверно

Неплохо смотрится цветная печать на футболке , но можно было бы и по интереснее цвет выбросать, а то белая в Раде не будет сильно привлекать внимание. Что-то из этих цветов было бы интереснее

показать весь комментарий
25.12.2021 07:03 Ответить
А в своїй партії не пробовала пошукати.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:46 Ответить
 
 