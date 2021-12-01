РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4776 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
15 240 77
ВР (28721) Зеленский (16498) охрана (697) Нацполиция (15727) Национальная гвардия (1845) Шевченко Евгений (141)

На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Агент НАБУ Евгений Шевченко опубликовал фотографию перекрытия спецтранспортом и стражами порядка квартала вокруг Верховной Рады в связи с выступлением президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, это фото не времен Революции Достоинства – это сегодня. Именно так выглядит страх позорного президента перед народом Украины", – рассказал Шевченко.

На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 01

Также перекрытие кварталов вокруг Верховной Рады зафиксировал фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 02
На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 03
На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 04
На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Охрана под трибуной, футболки "За президента! Против олигархов" и сообщение от "слуги народа" - "Столовка работает. Все норм": Рада готовится к выступлению Зеленского. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
показать весь комментарий
01.12.2021 12:19
+62
показать весь комментарий
01.12.2021 12:32
+55
Боится *****...
показать весь комментарий
01.12.2021 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.12.2021 12:19 Ответить
#забрєжнєвєл А шо у нас буде Малая Земля? Щоб у нас цілини після такої ЗЕбільної влади не було...
показать весь комментарий
01.12.2021 13:12 Ответить
"бурные аплодисметны, переходящие в овации",

наш дорогой ЗЕбеня ЗЕльич

после его "Вэлыкивныцтв-Удивныцтв" от Украины точно останется малая земля
показать весь комментарий
01.12.2021 19:13 Ответить
Боится *****...
показать весь комментарий
01.12.2021 12:19 Ответить
Сцить потвора ,коли лячно !!!)))
показать весь комментарий
01.12.2021 12:23 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:32 Ответить
Маячня параноїдного шизофреніка неосяжна та незбагненна !!!)))
показать весь комментарий
01.12.2021 12:42 Ответить
кто бы этому еврейскому недоноску и ублюдку пояснил что бимбу не надо искать на улице она в его голове или теле разрыв аорты крупной артерии сосудов и все бабах и нет Вовы....
показать весь комментарий
01.12.2021 13:41 Ответить
Там некуда пояснять, не влезет. Там бородатая бабушка с гудящим дядюшкой успешно делят Украину и весьма не против подороже ее продать бункерфюреру.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:48 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:53 Ответить
ну здраствуй, свободная Белоруссия....
показать весь комментарий
01.12.2021 12:19 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:47 Ответить
Зеля серло.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:19 Ответить
Оно 💩🤢🐲🤬- ВРАГ , ничтожество 🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
01.12.2021 12:37 Ответить
схоже на 2013-й...
показать весь комментарий
01.12.2021 12:20 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:21 Ответить
зеленая смердючка опасается за свое смердючее бытие.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:21 Ответить
і правильно робить......... ******* відчуває що кінець блиЗЕнько!
показать весь комментарий
01.12.2021 13:52 Ответить
Зеленський звичайний комедіант, з нього президент як з мене балерина.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:22 Ответить
Пачку вже вдягав мабуть, інакше звідки ж знаєш.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:05 Ответить
Якось ФБ читав пост про коня , що спочатку наклав купу по серед манежу , а потім її боявся
Здавалося б , до чого тут президент і переворот
показать весь комментарий
01.12.2021 12:23 Ответить
поздоровляю всіх мудрих зебілів проголосувавших за оце.
Наробили разом...
показать весь комментарий
01.12.2021 12:23 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
показать весь комментарий
01.12.2021 12:25 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:23 Ответить
Охрана президента ( Рады и правительства) тем более в одном месте, это нормально.( хотя вот в таком формате возможно она и излишняя) Больше вопросов это к дебильным белым футболкам, как оказалось в грандиозным " успехам" за последние 2,5 года и постоянные рукоплескания, вставания и т.д., в течении всего выступления Зеленского, что напоминает выступления " дорогого и любимого Леонида Ильича". Ну и камера постоянно выхватывала показом "вице президента" Ермака, жертву "покушения" Шефира в ложе правительства Украины ( интересно, они у нас что - члены правительства) и наоборот ни разу не показывала места размещения в Раде оппозиционных партий.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:25 Ответить
А где же протестующие ? Нема желающих бесплатно поморозиться ?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:26 Ответить
Заради такої події, коли сам "найвеличніший" дає концерт для депутатів то під Радою мали б стояти всі ті 73% його фанів. Але "Нема желающих бесплатно поморозиться".
показать весь комментарий
01.12.2021 12:41 Ответить
І я ось думаю , знову бох 73% лохів збрехав , де обіцяний переворот
показать весь комментарий
01.12.2021 12:47 Ответить
А де Ви пане Шевченко побачили тут народ? В Україні 73% наріду, який сам себе гонить на бойню і їх ніхто нвіколи не перевиховає.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:26 Ответить
С каждым выступлением он все дальше отлетает от реальности и теряет связь с реалиями жизни у него к стране и народу осталось только страх и ненависть такой през нафиг не нужен до добра не доведет
показать весь комментарий
01.12.2021 12:26 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:27 Ответить
А во сколько переворот будет? Я на обед успею сходить?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:29 Ответить
Переб'ється бутербродами, які залишилися від дня народженя Єрмака.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:41 Ответить
Сегодня прямо эпидемия веселья! Что ли себе тоже пойти грамм 50 на грудь принять!
показать весь комментарий
01.12.2021 12:42 Ответить
Зебил даже не понимает что идет по ВСЕМ граблям Януковоща. Даннинг-Крюгер
показать весь комментарий
01.12.2021 12:29 Ответить
Дурдом


@durdominua

·
16 ч



Політтехнологи ОП
показать весь комментарий
01.12.2021 12:30 Ответить
А помните как Зеленский, когда шел на инаугурацию в Раду, здоровался с каждым. Вот то фото и сегодняшнее из серии было-стало
показать весь комментарий
01.12.2021 12:32 Ответить
...с каждым специально привезенным зе-банатом.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:02 Ответить
цей виступ в Раді цілком відображає усі комплекси гундосика
показать весь комментарий
01.12.2021 12:36 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:39 Ответить
срамота...
показать весь комментарий
01.12.2021 12:36 Ответить
А ввечері ще не така "вистава" буде, перекриють рух рух наземного транспорту, "замінують" станції метро, территорію поблизу ОПи, аварійно відключать світло і т.д., не буду далі "подавати ідеї", я до тієї "команди" не відношуся.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:37 Ответить
Давно вже забутий лозунг "Владу геть!!!!" як ніколи на часі.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:38 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:38 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:38 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:40 Ответить
Видимо поэтому любое дело надо довести до конца.лучше вражеского.остались же изменники Украины.при Ющенко с начаг обосрались, при порохе уже гуляли ,как поняли ,что демократия пр ,а сейчас и вовсе берега потеряли
показать весь комментарий
01.12.2021 13:10 Ответить
1 ДЕКАБРЯ. Дэржавный пэрэворот уже был или я что то пропустил?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:40 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:42 Ответить
Зеленский это отличный Президент . Эта не та шушера , которую мы скинули в 2019 году на Президентских выборах.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:43 Ответить
Вова не красиво о себе писать так...
показать весь комментарий
01.12.2021 12:49 Ответить
"Не справлюсь - уйду!"
показать весь комментарий
01.12.2021 12:49 Ответить
Для вас, кацапов, да.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:07 Ответить
Нужно выбирать президентов раз в два года, по моим наблюдениям, далее они начинают творить ху... ню, во вред стране и населению.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:46 Ответить
Следующим шагом будет выселение киевлян из Киева чтобы зеленый дрыстун не пугался и наконец-то сократил кортеж?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:47 Ответить
Сцикло.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:50 Ответить
страшно ... выйдешь на улицу , а там рас и народ , тот самый которому " служишь " ...страшно
показать весь комментарий
01.12.2021 12:51 Ответить
Вот плохая примета грузовиками так перекрывать Садовый переулок. В 2013-2014 в том месте они случайно самовозгорались.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:55 Ответить
Надо ещё венка в лобешник дождаться ,вот тогда ,точно Всё.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:12 Ответить
Автозаки - примета правления "слуги народа". Расчехлился...😡
показать весь комментарий
01.12.2021 13:09 Ответить
Зе як поясниш це? це для мене який голосував за тебе?
показать весь комментарий
01.12.2021 13:14 Ответить
Какая у вас короткая память!!! Напоминаю. Зеленский на сегодня назначил начало путча. Завтра - конец. Уличные гуляния, лучшие люди города чествуют юбиляра.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:19 Ответить
Дорогой Леонид Федорович Зеленский, верной дорогой катитесь
показать весь комментарий
01.12.2021 13:29 Ответить
Це все за гроші українців.Але ж ці самі українці,в більшості саме цього і хочуть.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:29 Ответить
те же терпилы, на тех же позициях, как и в 2014м...
..февраль 2014го у Зели начался в декабре 2021го...
не хотелось бы давать хйлу поводы, но Зеля Тупорылая со своим фаворитом старается для ***** с Мордора...(((
показать весь комментарий
01.12.2021 13:30 Ответить
Так виглядає «народний» препіздєнт і саме «слуги» народу…
показать весь комментарий
01.12.2021 13:43 Ответить
"Эх Моська... Знать она сильна, коль лает на слона"...
Женя, хватит лаять, а то в будке закроют☝
показать весь комментарий
01.12.2021 14:05 Ответить
Коли народу видадуть по "припудреній коксом тищі" для "перевороту"?
показать весь комментарий
01.12.2021 14:09 Ответить
Так, зєля непомєрними шагами ступає шляхом яника. А как хорошо іграв на роялі.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:27 Ответить
кокаинщик марионетка жида развонялся
показать весь комментарий
01.12.2021 14:31 Ответить
Видимо всё идёт к тому, что следующее послание Зе будет делать из бункера
показать весь комментарий
01.12.2021 15:50 Ответить
Які знайомі пейзажі на вилицях... Це тоно Україна?
показать весь комментарий
01.12.2021 16:01 Ответить
презік обісраний
показать весь комментарий
01.12.2021 16:46 Ответить
бымший огенд набу снова набрехал.
показать весь комментарий
02.12.2021 01:30 Ответить
 
 