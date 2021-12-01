На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Агент НАБУ Евгений Шевченко опубликовал фотографию перекрытия спецтранспортом и стражами порядка квартала вокруг Верховной Рады в связи с выступлением президента Владимира Зеленского.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, это фото не времен Революции Достоинства – это сегодня. Именно так выглядит страх позорного президента перед народом Украины", – рассказал Шевченко.
Также перекрытие кварталов вокруг Верховной Рады зафиксировал фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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наш дорогой ЗЕбеня ЗЕльич
после его "Вэлыкивныцтв-Удивныцтв" от Украины точно останется малая земля
Здавалося б , до чого тут президент і переворот
Наробили разом...
@durdominua
·
16 ч
Політтехнологи ОП
..февраль 2014го у Зели начался в декабре 2021го...
не хотелось бы давать хйлу поводы, но Зеля Тупорылая со своим фаворитом старается для ***** с Мордора...(((
Женя, хватит лаять, а то в будке закроют☝