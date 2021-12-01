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Кривой Рог (1126) школа (2886) Большая стройка (722)

В Кривом Роге модернизируют старую гимназию №95, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Криворожскую гимназию №95 отремонтируют и создадут современное образовательное пространство.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из важнейших реформ современной Украины – образовательная. Сейчас есть возможность превращать обычные школы в новые пространства, отвечающие требованиям времени. После завершения капремонта криворожская гимназия №95 станет интересна детям", - говорит заместитель главы областной администрации Ольга Горб.

В заведении будут яркие цвета, тематические кабинеты, STEM-лаборатории. Модернизация гимназии, выполняемая по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", также предполагает повышение энергоэффективности. В здании заменят все окна и инженерные сети, утеплят фасад.

Также модернизируют спортивный зал, пищеблок и столовую. Вокруг гимназии поставят ограждение для большей безопасности детей. А во дворе будет футбольное поле и мультифункциональная спортивная площадка для занятий воркаутом, игры в баскетбол и волейбол.

Напомним, вместе с инфраструктурной программой "Большая стройка" президент Владимир Зеленский запустил программу "Здоровая Украина". Среди прочего она предполагает новую концепцию уроков физкультуры, изменение системы школьного питания и популяризацию спортивных кружков и секций.

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В Кривом Роге модернизируют старую гимназию №95, - ОГА 01
В Кривом Роге модернизируют старую гимназию №95, - ОГА 02
В Кривом Роге модернизируют старую гимназию №95, - ОГА 03
В Кривом Роге модернизируют старую гимназию №95, - ОГА 04
В Кривом Роге модернизируют старую гимназию №95, - ОГА 05
В Кривом Роге модернизируют старую гимназию №95, - ОГА 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
спасибо жителям Кривбаса за *********** -пи@араса!
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01.12.2021 12:34
+8
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01.12.2021 12:45
+8
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01.12.2021 12:48
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Ну так! Сам найвеличніший в ній навчався.
Який текст буде на табличці, яку присобачать на гімназію після реконструкції?
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01.12.2021 12:30 Ответить
Там все ясно - ГІМНАзія №95. зія - Зелеленскага і Януковоща.
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01.12.2021 12:35 Ответить
Только забыли сумму назвать - 155 млн. грн.
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01.12.2021 12:48 Ответить
Цікаво, якій ще гімназії, школі в Україні так пощастило?
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01.12.2021 12:51 Ответить
Ооо, я б зробив таблички!!! Будь моя воля, я б усі ці універи та школи, де вчились неучі, які дорвались до влади та прославились своїми "знаннями" (Зеленський, Ківа, Янукович, Азіров.....) в обов'язковому порядку, забов'язав чіпляти табличькиі з їх ім'ям, щою усі знали рівень знань що вони надають!!!
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01.12.2021 12:49 Ответить
Еще надо срочно найти ночной горшок зеличайшего, позолотить и водрузить обезглавленному петуху перед ОПой.
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01.12.2021 13:44 Ответить
Теперь там будет Квартал 95
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01.12.2021 12:33 Ответить
До 95 квартала совсем не далеко, метров 300
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01.12.2021 12:54 Ответить
спасибо жителям Кривбаса за *********** -пи@араса!
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01.12.2021 12:34 Ответить
Эту гимназию нужно снести и на ее месте построить церковь!
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01.12.2021 12:39 Ответить
не треба так. Було інтервью його вчителів, то вони дуже несхвально про гундосика розповідали, він ще у молоді роки показав себе як хитродупе нахабне створіння..
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01.12.2021 12:46 Ответить
Может синагогу? Церковь Мудяцкого Патриархата уже есть, рядом с гимназией
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01.12.2021 12:52 Ответить
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01.12.2021 12:45 Ответить
888888 секретарь зеленого обкома товарисч зеленченко зелен зеленяченко
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01.12.2021 21:07 Ответить
это одна из 100500 сданных уже в 2021 ?? она уже вошла в отчет ???
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01.12.2021 12:48 Ответить
100500 разів
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01.12.2021 12:52 Ответить
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01.12.2021 12:48 Ответить
а почему именно 95?цыфра понравилась?
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01.12.2021 12:57 Ответить
В Кривом Роге везде,где только можно лепят МАФы, сразу с табличкой ,,аренда,, . Такого беспредела не видел нигде.
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01.12.2021 13:45 Ответить
ремонт за счет бюджета Украины. Какой еще школе или гимназии повезет? И где еще можно будет отмыть бабло?
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01.12.2021 14:17 Ответить
2 реальних фото, решта візуалізація, певно з проекта, і шо?
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01.12.2021 14:42 Ответить
ну судя по архетектуре это средне поздний совок не такая уж и старая
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01.12.2021 21:06 Ответить
 
 