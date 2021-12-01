РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14885 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
3 460 13
Одесса (7370) химия (94) ГСЧС (4482) хлор (18)

На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Спасатели остановили утечку опасного химического вещества в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прес-сслужба ГСЧС.

"Сегодня, в 10 часов 20 минут, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Одесса, по улице Боровского, на территории предприятия (название и форма собственности устанавливаются) во время проведения работ с содержащей хлор емкостью (объем) 800 литров) произошла ее разгерметизация и утечка опасного вещества", - говорится в сообщении.

Спасатели подавали воду для осаждения паров хлора распыленными струями воды.

Химики – спасатели накладывали бантаж на разгерметизированную емкость, замеряли концентрацию опасных веществ в воздухе.

"Работниками предприятия герметичность емкости восстановлена. Утечка опасного вещества прекращена. Дезактивация места разлива производится путем разбавления водой", - рассказали в ГСЧС.

Также в ведомстве отметили, что на расстоянии 50 метров от очага разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одном из предприятий Винницкой области произошла утечка аммиака: спасатели пытаются осадить ядовитое облако, - ГСЧС. ФОТО

На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества 01
На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества 02
На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества 03
На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества 04
На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества 05
Фото: ГСЧС

На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества 06

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Припортовый завод ? Там вроде емкости с хлором . Вроде Фирташа. Хотя инфа может быть старая . Фирташ активно сражался за припортовый завод раньше
показать весь комментарий
01.12.2021 14:12 Ответить
Припортовый пока ещё государственный, но вот эта формулировка немного обескураживает

на території підприємства (назва та форма власності встановлюються) Джерело: https://censor.net/ua/p3302738
показать весь комментарий
01.12.2021 14:20 Ответить
Когда то делалась оценочная экспертиза для приватизации Припортового завода. Состояние цистерн с хлором оценили в смешные проценты, чтобы как всегда уворовать у государства за копейки .
показать весь комментарий
01.12.2021 14:25 Ответить
Новость не про припортовый, скорее всего, на припортовом свои газоспасатели есть, да и обстановочка на фото не тянет на режимный объект.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:30 Ответить
Припортовый находится в Южном, а в статье ул. Боровского в Одессе.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:42 Ответить
Колись Каломойський шляхом зупинки свого(приХватизованого) заводу ставив під загрозу хлорування питної води. Може і цей завод Каломойського ?
показать весь комментарий
01.12.2021 15:02 Ответить
Если дешево и сердито - то надо было вентилятор помощнее, чтоб разогнать облако, если чуть серьезнее, намешать цемента и опустить так, чтоб раствор закрыл отверсие сантиметров на 10-15. Вода там малоэффективна, а вот раствор сульфита натрия или тиосульфата натрия - то уже другое дело.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:31 Ответить
Мне кажется емкость немного ржавая. Хотя рядом лежат хорошие, надо туда перелить .
показать весь комментарий
01.12.2021 14:34 Ответить
немного?😁 Судя по виду она ровестница города...
показать весь комментарий
01.12.2021 14:44 Ответить
О 10:20 по прибуттю до місця виклику відділення 8 ДПРЧ та проведеної розвідки встановлено що на території підприємства (назва та форма власності встановлюються) під час проведення робіт з ємністю, що містила хлор (обdєм 800 літрів) внаслідок висверлення отвору невстановленою особою відбулась її розгерметизація та відбувся виток небезпечної речовини. Виток відбувся на площі 30 м2.

https://dumskaya.net/news/v-rayone-lenposelka-razlilis-himikaty-zhiteli-zh-155995/
показать весь комментарий
01.12.2021 14:48 Ответить
Хлор - бойова отруйна речовина. ДБР має розібратися хто дозволив зберігати (і навіщо) бойову ОР на території міста ще й у ємності, яка піддалася корозії. Це злочин.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:48 Ответить
Попытка организовать "Дом профсоюзов 2". Спасатели русских уже у границ, в полной боевой ...
показать весь комментарий
01.12.2021 17:50 Ответить
 
 