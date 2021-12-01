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70 км трассы Чугуев - Меловое отремонтировали в Луганской области, - Служба автодорог. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Луганской области завершили ремонт двух больших участков трассы Н-26 Чугуев – Меловое общей протяженностью 70 км.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"В Луганской области на дороге Н-26 Чугуев – Меловое завершены масштабные работы по маршруту "Евсуг – Меловое", общая протяженность 70 километров. Работы проводились на двух участках: от Евсуга до Беловодска, от Беловодска до Мелового", - говорится в сообщении.

Качество работ, выполняемых по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", контролировали независимые эксперты из ООО "Эжис Украина" (Франция).

В ходе ремонта полностью заменили дорожную одежду, расчистили обочину, поставили новые барьеры и автобусные остановки.

Национальная трасса Н-26 имеет большое значение для транспортного сообщения области, поэтому ее ремонт – в приоритете. Ранее были отремонтированы 35 км от Старобельска до Евсуга и другие участки.

Также планируется отремонтировать мосты через реку Евсуг и Боровая.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Волыни недавно завершили ремонт 11 км трассы М-19.

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70 км трассы Чугуев - Меловое отремонтировали в Луганской области, - Служба автодорог 01
70 км трассы Чугуев - Меловое отремонтировали в Луганской области, - Служба автодорог 02

Автор: Наталя Джума
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01.12.2021 14:57 Ответить
от Старобельска до Сватово не смогли отремонтировать ))))
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01.12.2021 14:59 Ответить
И от Северодонецка не смогли.
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01.12.2021 15:11 Ответить
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01.12.2021 15:02 Ответить
При Зеленском много чего строится в Украине. Спасибо , Президент !
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01.12.2021 15:07 Ответить
И уже рассыпается.
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01.12.2021 15:10 Ответить
Уже давно рассыпались.......порошенковские обещания. А Зеленский это настоящий Президент.
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01.12.2021 15:15 Ответить
Мальчик, сколько тебе годков? И в Деда Мороза веришь?
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01.12.2021 15:21 Ответить
Ну ЗЕля с дорогами постарался. Если будет убегать,то все будет "скатертью дорожка".
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01.12.2021 15:14 Ответить
Та не, будет улетать. А от Мелового до Чугуева, Счастья и Беловодска как раз для танчиков с ветерком самое то...
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01.12.2021 15:47 Ответить
А за чей счет в программе прещидента строились эти дороги , на которых согласно иследований журналистов прилипало минимум 30%. Так за счет детей и стариков и дебилы могут составлять такие программы, а вот за счет экономики там нада что мозги работали по другому , а не только как украсть , а для этого надо прежде всего человеком быть , а не х....
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01.12.2021 15:15 Ответить
Вы не понимаете! Это же один из главных путей попадания гордых граждан маладых рыцпублик дыныры и лынырыв Украину - они теперь к нам ездят за пенсией через ка(апстан, а дорога через Меловое - одна из кратчайших. Вот им дорогу и отремонтировали, чтобы 3 часа - и в Харькове.
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01.12.2021 23:26 Ответить
 
 