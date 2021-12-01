Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты "ЕС" и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 1 декабря, в ходе очередного пленарного заседания Верховной Рады парламентарии заслушали ежегодное обращение Президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Послание президента Верховной Раде и работа парламента в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Часть "слуг народа" надели футболки "За президента! Против олигархов".
Бывший спикер Дмитрий Разумков внимательно слушает Вадима Рабиновича (ОПЗЖ).
Разумков едва сдерживает смех.
Рассказ Рабиновича таки рассмешил Разумкова.
Улыбаются и нардепы "Голоса" Сергей Рахманин и Андрей Осадчук.
Галина Третьякова ("СН") и Виталий Безгин ("СН").
"Слуги народа" фотографируются с коллегой Василием Вирастюком ("СН").
Между тем, Игорь Васильев ("СН") сообщает "слугам народа" во фракционном чате: "Путь свободен на парковку. ФОПы уже не те".
В настоящее время ФОПы пикетировали Совет с требованием сохранения "упрощенки".
Владимир Зеленский в Верховной Раде
Нардепы "ЕС" Владимир Вятрович и Николай Величкович держат плакаты с вопросом к президенту: "Почему президент осуществляет репрессии против журналистов и политиков?".
Некоторые нардепы "ЕС" пришли в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью "Кто из них крот?"
"Почему Украина бьет рекорды по смертности от COVID-19?" - написано на плакате у Ростислава Павленко ("ЕС").
Исключенная из фракции "Слуги народа" Людмила Буймистер принесла Зеленскому две папки материалов. По словам Буймистер, в этих папках законопроекты, аналитические записки и материалы по темам "Деолигархизация и конкуренция", "Реформа регуляторов", "Энергетика (интеграция с ЕС)", "Экология" и "Авторское право".
Пленарное заседание Верховной Рады 1 декабря.
Парламент и гости почтили минутой молчания Героев, погибших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
"Слуги народа" встали перед сектором "ЕС", чтобы Зеленский не видел плакаты с вопросами к нему.
Также "слуги народы" закрыли Зеленскому и плакат ОПЗЖ.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Послание Зеленского Раде.
Анатолий Урбанский ("За майбутнє") внимательно слушает послание Зеленского.
Зеленский продолжает свое выступление.
За выступлением Зеленского также следят внефракционные Вадим Новинский, Андрей Аксенов и Муса Магомедов.
Разумков пристальным взглядом наблюдает за Зеленским.
Тем временем, Анатолию Бурмичу (ОПЗЖ) уже пришло сообщение от абонента "Соботюк Володя": "Толя, скажи Зе пусть сменит очки с розовых на обычные, человеческие"
27 ноября абоненты обсуждали, возможно, пресс-марафон Зеленского.
"Да, показал себя во всей красе. Все проблемы от него некомпетентного, самолюбимого, жадного, обозленного. Плохо кончит.
"Они другими не будут. Это людям надо прочистить глазами уши. Отличать вранье от действительности", - отвечает на этот раз Бурмич.
Вместе с нардепами в зале Рады Зеленского слушали и приглашенные гости.
"Слуга народа" Максим Бужанский, предлагавший вчера взять деньги на аппарат судов по кино.
Кира Рудик ("Голос") и Ярослав Железняк ("Голос").
Нардеп ОПЗЖ просматривает посты в Фейсбуке о послании Зеленского.
Разумков и Рахманин переглядываются, слушая Зеленского.
Тем временем "слуга народа" Сергей Литвиненко решил поинтересоваться новостями кинологии.
Зеленский продолжает произносить свое послание.
Зеленский вручает государственные награды по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.
Зеленский покидает заседание Рады.
Фото: Цензор.НЕТ
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костюм с отливом
Вот Суркис когда-то истерил , шо ему наступилив Раде на очень дорогие туфли . Потому он больше в депутаты не ходит 😀😀😀
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером".......
(народна мудрість)
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/strimajte-zapal-dorogi-spivgromadyani-perevorotu-ne-bude.htm
Вам не нравится Зеленский? Ваше право. Но он легитимно, совершенно официально избран и нет никаких реальных оснований его смещать или свергать. Есть влажные мечты тех, кто хочет побыстрее забраться на вершину и им, поверьте, плевать и на вас, и на страну... им на все плевать, кроме власти и денег. Это всегда так работает. Мы не исключение.
Вы недовольны выбором части украинского народа? Ощутите, наконец-то, себя его второй частью, черт побери! Поменяете президента через два с половиной года - это возможно, если вы будете в большинстве. Не волнуйтесь, ничего со страной за это время не случится. Если ее не шатать, с ней вообще ничего не случится.
Тепер вас відітєлі - нудить від шатання . А вам скотам , тоді говорилось - не плюйте бл.. в колодязь .!! НЕ ПЛЮЙТЕ .. ! Послухали ? Ну от тепер - жрі-тє .. Своє ж лайно . Хоч і до всирачки .
Питання Президента- безпека, Гарантія дотримання Конституції, міжнародні відносини. Що з цього він сказав-? Що мріє про перемовини з Путіним? Що у нас найсильніша армія? А про непохитне дотримання Конституции - ? Може він і не чув, що він-гарант?
Шоу пройшло під бурхливі оплески своїх слуг.