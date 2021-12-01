РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14885 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
25 797 28
Васильев (21) Вирастюк (82) ВР (28724) Зеленский (16511) Коломойский (1762) Новинский (436) Рабинович (245) Вятрович (274) Южанина (151) Павленко Ростислав (50) Рахманин (117) Разумков Дмитрий (1521) Урбанский (5) Бужанский (102) Литвиненко Сергей (14) Магомедов Муса (20) Третьякова Галина (109) Осадчук Андрей (37) Железняк Ярослав (337) Буймистер (70) Виталий Безгин (38) Рудик Кира (97) Аксенов Андрей (21) Бурмич Анатолий (2) Величкович Николай (1)

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты "ЕС" и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 1 декабря, в ходе очередного пленарного заседания Верховной Рады парламентарии заслушали ежегодное обращение Президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Послание президента Верховной Раде и работа парламента в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 01

Часть "слуг народа" надели футболки "За президента! Против олигархов".

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 02

Бывший спикер Дмитрий Разумков внимательно слушает Вадима Рабиновича (ОПЗЖ).

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 03

Разумков едва сдерживает смех.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 04

Рассказ Рабиновича таки рассмешил Разумкова.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 05

Улыбаются и нардепы "Голоса" Сергей Рахманин и Андрей Осадчук.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 06

Галина Третьякова ("СН") и Виталий Безгин ("СН").

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 07

"Слуги народа" фотографируются с коллегой Василием Вирастюком ("СН").

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 08

Между тем, Игорь Васильев ("СН") сообщает "слугам народа" во фракционном чате: "Путь свободен на парковку. ФОПы уже не те".

В настоящее время ФОПы пикетировали Совет с требованием сохранения "упрощенки".

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 09

Владимир Зеленский в Верховной Раде

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 10
Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 11

Нардепы "ЕС" Владимир Вятрович и Николай Величкович держат плакаты с вопросом к президенту: "Почему президент осуществляет репрессии против журналистов и политиков?".

Некоторые нардепы "ЕС" пришли в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью "Кто из них крот?"


Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 12

"Почему Украина бьет рекорды по смертности от COVID-19?" - написано на плакате у Ростислава Павленко ("ЕС").

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 13

Исключенная из фракции "Слуги народа" Людмила Буймистер принесла Зеленскому две папки материалов. По словам Буймистер, в этих папках законопроекты, аналитические записки и материалы по темам "Деолигархизация и конкуренция", "Реформа регуляторов", "Энергетика (интеграция с ЕС)", "Экология" и "Авторское право".

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 14

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 15

Пленарное заседание Верховной Рады 1 декабря.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 16

Парламент и гости почтили минутой молчания Героев, погибших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 17

"Слуги народа" встали перед сектором "ЕС", чтобы Зеленский не видел плакаты с вопросами к нему.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 18

Также "слуги народы" закрыли Зеленскому и плакат ОПЗЖ.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 19

Президент Украины Владимир Зеленский.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 20

Послание Зеленского Раде.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 21

Анатолий Урбанский ("За майбутнє") внимательно слушает послание Зеленского.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 22

Зеленский продолжает свое выступление.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 23
Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 24
Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 25

За выступлением Зеленского также следят внефракционные Вадим Новинский, Андрей Аксенов и Муса Магомедов.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 26

Разумков пристальным взглядом наблюдает за Зеленским.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 27

Тем временем, Анатолию Бурмичу (ОПЗЖ) уже пришло сообщение от абонента "Соботюк Володя": "Толя, скажи Зе пусть сменит очки с розовых на обычные, человеческие"

27 ноября абоненты обсуждали, возможно, пресс-марафон Зеленского.

"Да, показал себя во всей красе. Все проблемы от него некомпетентного, самолюбимого, жадного, обозленного. Плохо кончит.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 28

"Они другими не будут. Это людям надо прочистить глазами уши. Отличать вранье от действительности", - отвечает на этот раз Бурмич.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 29

Вместе с нардепами в зале Рады Зеленского слушали и приглашенные гости.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 30

"Слуга народа" Максим Бужанский, предлагавший вчера взять деньги на аппарат судов по кино.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 31

Кира Рудик ("Голос") и Ярослав Железняк ("Голос").

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 32

Нардеп ОПЗЖ просматривает посты в Фейсбуке о послании Зеленского.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 33

Разумков и Рахманин переглядываются, слушая Зеленского.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 34

Тем временем "слуга народа" Сергей Литвиненко решил поинтересоваться новостями кинологии.


Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 35

Зеленский продолжает произносить свое послание.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 36
Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 37

Зеленский вручает государственные награды по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 38

Зеленский покидает заседание Рады.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 39

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
показать весь комментарий
01.12.2021 15:15
+34
Це схоже на страшний сон,та нажаль я не сплю...
показать весь комментарий
01.12.2021 15:22
+25
Піду поблюю.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.12.2021 15:15 Ответить
Даже бульдоги против тех, кто "против олигархов"
показать весь комментарий
01.12.2021 15:16 Ответить
ЛОЩЕНЫЙ РОЗУМКОВ 😀😀😀
костюм с отливом
показать весь комментарий
01.12.2021 15:19 Ответить
Сколько стоит такой костюм у политика ?
Вот Суркис когда-то истерил , шо ему наступилив Раде на очень дорогие туфли . Потому он больше в депутаты не ходит 😀😀😀
показать весь комментарий
01.12.2021 15:21 Ответить
Піду поблюю.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:20 Ответить
Почему бы Разумкову не смеяться, он всех бесхозных депутатов подобрал и депутатское брожение ещё продолжается.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:21 Ответить
Це схоже на страшний сон,та нажаль я не сплю...
показать весь комментарий
01.12.2021 15:22 Ответить
Театр абсурду... повний сюр...
показать весь комментарий
01.12.2021 15:22 Ответить
ще раз повторюсь:
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером".......
(народна мудрість)
показать весь комментарий
01.12.2021 15:22 Ответить
Молоді олігархи наділи сорочки "за олігархів президента", просто переплутали послідовність слів так само, як їх слова розбігаються зі справами. З якими олігархами вони будуть боротися з Бенею, який сотворив Зеля? З Ахметовим, який сотворив Шмагаля? Чи з Медведчуком, який сотворив Стефанчука?
показать весь комментарий
01.12.2021 15:25 Ответить
Краткий обзор выступления президента в Раде:
показать весь комментарий
01.12.2021 15:31 Ответить
шестая сверху фотка...надо писать,кто слева,в кто справа.а то непонятно
показать весь комментарий
01.12.2021 15:39 Ответить
Останнє фото - найкраще.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:43 Ответить
Я розумію єдине "послання" зе: усім миром послати його з президентського крісла на лаву підсудних. Він вже на декілька пожиттєвих накосячив.
показать весь комментарий
01.12.2021 16:05 Ответить
"Під час виступу голова держави продемонстрував успішне втілення ще однієї програми - Великого оплесківництва." https://zn.ua/
показать весь комментарий
01.12.2021 16:42 Ответить
это не матрица, это реальность! 3,14 ц просто.
показать весь комментарий
01.12.2021 16:43 Ответить
Так нам и надо.
показать весь комментарий
01.12.2021 16:55 Ответить
Вам будут рассказывать, как важны протесты, призывать выйти под администрации и на улицы, чтобы показать... Показать что? Я не против мирных шествий, но вас хотят использовать для того, чтобы расшатать и повалить власть. Зачем? Вы что, не видите разницы между Януковичем и нынешним президентом? Ну, тогда вы заинтересованное лицо. Или вас используют заинтересованные в хаосе лица. Они не мечтают о могучей, единой и богатой Украине. Они мечтают о власти, о финансовых потоках и, в отсутствии легальных способов их поменять, готовы пойти на любые противозаконные меры. Власть чертовски привлекательная штука. Вы готовы помочь им взять этот приз?
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/strimajte-zapal-dorogi-spivgromadyani-perevorotu-ne-bude.htm

Вам не нравится Зеленский? Ваше право. Но он легитимно, совершенно официально избран и нет никаких реальных оснований его смещать или свергать. Есть влажные мечты тех, кто хочет побыстрее забраться на вершину и им, поверьте, плевать и на вас, и на страну... им на все плевать, кроме власти и денег. Это всегда так работает. Мы не исключение.

Вы недовольны выбором части украинского народа? Ощутите, наконец-то, себя его второй частью, черт побери! Поменяете президента через два с половиной года - это возможно, если вы будете в большинстве. Не волнуйтесь, ничего со страной за это время не случится. Если ее не шатать, с ней вообще ничего не случится.
показать весь комментарий
01.12.2021 16:56 Ответить
Шановний! Він, на думку фахівців з держбезпеки, економіки,ОЗ напрацював "непосильним трудом" на декілька термінів. Тюремних. Але ж ви маєте право на свій погляд . бо в Україні і Рада і суспільство - місце для дискусій.
показать весь комментарий
01.12.2021 17:07 Ответить
Зеля за оставшиеся 2,5 года, "за мир" с Путиным может сделаться губернатором Малороссийского федерального округа, а украинцев сдать под власть путинской диктатуры
показать весь комментарий
01.12.2021 17:42 Ответить
То чому ви - шаталі страну , за минулої влади .. ? Нахріняки .???
Тепер вас відітєлі - нудить від шатання . А вам скотам , тоді говорилось - не плюйте бл.. в колодязь .!! НЕ ПЛЮЙТЕ .. ! Послухали ? Ну от тепер - жрі-тє .. Своє ж лайно . Хоч і до всирачки .
показать весь комментарий
02.12.2021 17:50 Ответить
Доповідь не Президента, а голови Кабміну- " побудували, дорооги, стадіони, спортивні майданчики, відремонували лікарні". Це- не компетенція Президента.
Питання Президента- безпека, Гарантія дотримання Конституції, міжнародні відносини. Що з цього він сказав-? Що мріє про перемовини з Путіним? Що у нас найсильніша армія? А про непохитне дотримання Конституции - ? Може він і не чув, що він-гарант?
Шоу пройшло під бурхливі оплески своїх слуг.
показать весь комментарий
01.12.2021 17:33 Ответить
"побудували, дорооги, стадіони, спортивні майданчики, відремонували лікарні" Более того, какая-то часть из всего перечисленного сделана громадами, главврачами больниц, на деньги благотворителей!
показать весь комментарий
01.12.2021 20:42 Ответить
0_0 перед останнє фото - Зеленський і в Раду у броніку ходить. Що ж воно у нас такий боягуз))
показать весь комментарий
01.12.2021 17:54 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 18:18 Ответить
Самое смешное фото с двумя папками для изучения Зеленским. Можно даже фильм снять, как Володя берет эти папки и с карандашем анализирует написанное, составляет план совещаний по обсуждению некоторых вычитаных в папках слов.
показать весь комментарий
01.12.2021 19:23 Ответить
Є велика вирогідність, що після Зесоплі Розумков буде наступним президентом України, він відносно компромісний, в нього не має великого антирейтингу як у Пороеншко, Юлі, Бойко та інших........... На наступних президентських виборах, це покищо єдиний серьйозний суперник Зе........
показать весь комментарий
06.12.2021 12:42 Ответить
А где делись комменты все этих святых людей, которые в 2019 набивали по 4 страницы за Зелю и по 10 против липецких фабрик, Мальдив и прочей зрады?
показать весь комментарий
07.12.2021 15:57 Ответить
 
 