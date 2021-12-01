Лидер антивакцинаторов Стахив вышел из СИЗО под залог, - адвокат Магарский

Лидер движения антивакцинаторов Остап Стахив вышел из СИЗО после внесения его сторонниками 1 млн грн залога.

Об этом сообщил в фейсбуке его адвокат Михаил Магарский, передает Цензор.НЕТ.

"Остап на свободе!", – отметил адвокат.

Он также распространил сообщение ОО "Права человека" с видео разговора Стахива со сторонниками после выхода из следственного изолятора.