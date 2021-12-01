РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12306 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
34 134 229
акция (2401) майдан (4138) митинг (2540) протест (5753) Богачук Олег (1431) Офис Президента (1690)

Участники акции "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сейчас митингующие направляются к Офису президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед участниками акции выступили глава партии "Голос" Кира Рудык, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

"Мы требуем справедливого расследования дела вагнеровцев, мы требуем, чтобы виновные были наказаны", – заявила со сцены Рудык.

Глава партии "Демсокира" Юрий Гудыменко объявил, что "граждане Украины берут на себя ответственность за события в Украине" и озвучил требования Майдана:

  • отставка президента Владимира Зеленского;
  • полная перезагрузка власти и расследование ее преступлений, отставки Ермака, Демченко и других агентов влияния РФ;
  • перевыборы в Верховную Раду.

Участники акции встретили эти требования возгласами "Зелю геть".

Также оппозиционеры объявили о создании координационного совета.

"Мы начинаем бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти и возвращение Украины на путь реформ, освобождение оккупированных территорий и евроатлантической интеграции", - сказал представитель "Демократичної Сокири".

После выступления митингующие отправились к Офису президента.

Читайте также: "Кроты слепы - народ нет", "Украина измены не терпит", - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости. ФОТО

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 01
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 02
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 03
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 04
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 05
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 06

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 07
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 08
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 09
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 10

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 11

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 12
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 13
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 14
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 15
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 16
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 17
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 18

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 19

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 20
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 21

После Банковой участники акции направились в сторону Верховной Рады.

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 22
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 23
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 24
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 25
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 26
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 27

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+67
Зелі імпічмент.
Він давно заробив.
показать весь комментарий
01.12.2021 20:58
+47
Новый челендж, - "Выкинь Зелю на мороз!" С Богом!
показать весь комментарий
01.12.2021 20:58
+40
Пані і панове виборці Зе!
Погляньте в очі своїм дітям і онукам. А тепер усвідомте, що ви, так, саме ви вкрали у них щонайменше 5 років кращого життя. Ще раз - це щонайменше. Бо ще невідомо, скільки років тепер Україна відхаркуватиме цю ЗЕлену плісняву.
показать весь комментарий
01.12.2021 21:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ця мадам повинна сидіти у в'язниці разом з крадієм чоловіком з повною конфіскацією.
показать весь комментарий
02.12.2021 00:11 Ответить
А за що сидіти, не підкажете?
Може за те, що повернула державі вкрадені Ахметовим Криворіжсталь і шельф Чорного моря?
показать весь комментарий
02.12.2021 00:18 Ответить
Хлопці з Поліції та НГ , Ви ж читаєте, палюбому читаєте.... НЕ ЇДІТЬ ПРОТИ НАРОДУ УКРАЇНИ, НЕ ВИКОНУЙТЕ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ ВЛАДИ!!!
показать весь комментарий
01.12.2021 23:22 Ответить
Сейчас с полной уверенностью можно утверждать, что украли деньги выделенные на госпереворот.
показать весь комментарий
01.12.2021 23:46 Ответить
Все остальное что ты тут пишешь такая же безапеляционная и глупая херня
показать весь комментарий
02.12.2021 00:00 Ответить
Зелиных ботов здесь полно.
показать весь комментарий
02.12.2021 00:08 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 00:10 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 00:11 Ответить
Патриоты не станут ослаблять страну перед возможной войной. Значит "майданить" собрались за деньги и политические интересы - как шантаж в своих корыстных целях. Олигархи безусловно разжигают, направляют и финансируют. Однако переворот устроить не выйдет, Киев не Донбасс и не Крым. Массовой поддержки эти твари не получат.
показать весь комментарий
02.12.2021 00:12 Ответить
Лахта, бояри тут нема, іді домой.
показать весь комментарий
02.12.2021 00:13 Ответить
Будет обидно, если в новых внеочередных выборах президента, очередной раз, места а бюллетени скупят ставленники олигархата через неконституционный, многомиллионный денежный залог.
показать весь комментарий
02.12.2021 00:15 Ответить
Єрмака у тюрму за роботу на фсб, інших по 111 статті УК України. Ще непогано на зону відправити Коломойшу, Ахметку, Пінчука, Фірташа, Новинського, всіх ригів з ОПЗЖ, а їх ТБ канали НАЦІОНАЛІЗУВАТИ, щоб перестали організовувати кризи і сєпарну пропаганду в Україні.
зеленському ІМПІЧМЕНТ. Шануємо закон
показать весь комментарий
02.12.2021 00:18 Ответить
Головне це перезапустити нові вибори й щоб владу знову не отримали люди Коломойського. Бо зараз він займається клонуванням своєї партії СН в штук 5. А далі буде видно.
показать весь комментарий
02.12.2021 00:32 Ответить
І ще. А те що ви написали було б добре, але його навряд чи найближчі роки можливо виконати.
показать весь комментарий
02.12.2021 00:37 Ответить
Головне поставити перед собою мету - все реально, питання в тому наскільки ми готові до цього.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:05 Ответить
Проходячи повз ОПу учасники акції кидали Зеленському і Єрмаку по 10 копійок. Як сказав модератор акції: "Це їм на весілля".
показать весь комментарий
02.12.2021 01:10 Ответить
У нас через проклятих продажних кремлівських холуїв таких як втікач в паРашу кривавий ЗЕК - Іуда, і який поки ще не втік туди ж екс-клоуна московського ... резидента - ЗЕбіла -капітулянта від них йде страшна загроза втрати суверенітету Української держави.
Але згідно КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. СТАТТІ - 17. в якій говориться що __ЗАХИСТ__ суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Ось чому Український народ має своє святе право на захист рідної Батьківщини яку за вимогою )(уйла намагаються знищити явно що не наша продажна вища антиукраїнська тимчасова, ця прокремлівська влада з проклятих продажних ЗЕбілів -капітулянтів, слуг кремля.
показать весь комментарий
02.12.2021 06:40 Ответить
проходил мимо, да, аж человек триста не согласных пришло..
показать весь комментарий
02.12.2021 07:09 Ответить
Зебил, да у гринпоца и от сотни митингующих памперс протекает
показать весь комментарий
02.12.2021 08:04 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 08:25 Ответить
а почему не потребовали разогнать кровососущий рудимент в виде СБУ?
показать весь комментарий
02.12.2021 09:18 Ответить
стадо баранов
показать весь комментарий
02.12.2021 09:20 Ответить
стадо баранів проголосувало за цього недоумка.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:28 Ответить
Ти відстав від свого стада, барашка стрижена...?
показать весь комментарий
02.12.2021 09:40 Ответить
Стадо баранов в вечном поиске виноватых.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:22 Ответить
Вы не правы. Там четкая организация и управление. Где стоять, что орать, кому провоцировать полицию. Все оплачено, отрепетировано, должно выглядеть как протест народа против "злочыннои влады", как селяне любят выражаться. Боты в инете обсирают и блокируют несогласных. Купленная пресса поддерживает олигархов и поливает власть грязью. Те кого отстранили от власти жаждут реванша и огромного бабла
показать весь комментарий
02.12.2021 09:35 Ответить
Ви не читали висновки поліції ?
Зазначено. ЖОДНИХ правопорушень не було.
Це не ваші проплачені мітинги бидла за гроші. Це прийшла українська нація.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:40 Ответить
У любого стада есть свой пастух.
показать весь комментарий
03.12.2021 10:47 Ответить
Зеленский не самостоятельный игрок (президент) он полностью зависит от Путина. У Путина на Зеленского много компромата, в руках бизнес Зеленского, поэтому Зеленский по настоянию Кремля должен держать возле себя Ермака и других агентов Кремля, периодически сбрасывает секретную информацию. Иначе Путин обнародует компрометирующую информацию на Зеленского. Кроме того, для усиления давления Путин организовал в Украине энергетический кризис, держит на границе войска, которые в любую минуту готовы напасть на Украину. Его позиция на переговорах очень сильна. Его позиция - Крым не оговариваем, на Донбассе нас нет, в НАТО Украина не должна двигаться. У Зеленского для переговоров ничего нет, пустые карманы, ржавый гвоздь в кармане. Кроме всего прочего заметно, что он боится Путина. В таком положении любые прямые переговоры это сдача национальных интересов Украины, это предательство. Зеленский чем-то напоминает зажатую в угол Тимошенко. Вот эти заявления, что меня (Зеленского) поддерживают, кто поддерживает, Меркель, Макрон, Лукашенко и подобные. В переговорах однозначно должны учувствовать США, Великая Британия, которые не будут нянчиться с Путиным, у них серьезные рычаги влияния на Путина, они могут ввести эмбарго на российскую нефть, газ, могут заморозить все российские вклады, отобрать бизнес за границе, они могут развалить Россию. После заявлений Зеленского о прямых переговорах, считать Зеленского президентом Украины нельзя, с это поста он уйдет с позором.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:37 Ответить
Страница 3 из 3
 
 