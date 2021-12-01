Участники акции "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую. ФОТОрепортаж

Сейчас митингующие направляются к Офису президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед участниками акции выступили глава партии "Голос" Кира Рудык, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

"Мы требуем справедливого расследования дела вагнеровцев, мы требуем, чтобы виновные были наказаны", – заявила со сцены Рудык.

Глава партии "Демсокира" Юрий Гудыменко объявил, что "граждане Украины берут на себя ответственность за события в Украине" и озвучил требования Майдана:

отставка президента Владимира Зеленского;

полная перезагрузка власти и расследование ее преступлений, отставки Ермака, Демченко и других агентов влияния РФ;

перевыборы в Верховную Раду.

Участники акции встретили эти требования возгласами "Зелю геть".

Также оппозиционеры объявили о создании координационного совета.

"Мы начинаем бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти и возвращение Украины на путь реформ, освобождение оккупированных территорий и евроатлантической интеграции", - сказал представитель "Демократичної Сокири".

После выступления митингующие отправились к Офису президента.

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После Банковой участники акции направились в сторону Верховной Рады.













Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ