Участники акции "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сейчас митингующие направляются к Офису президента Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Перед участниками акции выступили глава партии "Голос" Кира Рудык, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.
"Мы требуем справедливого расследования дела вагнеровцев, мы требуем, чтобы виновные были наказаны", – заявила со сцены Рудык.
Глава партии "Демсокира" Юрий Гудыменко объявил, что "граждане Украины берут на себя ответственность за события в Украине" и озвучил требования Майдана:
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отставка президента Владимира Зеленского;
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полная перезагрузка власти и расследование ее преступлений, отставки Ермака, Демченко и других агентов влияния РФ;
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перевыборы в Верховную Раду.
Участники акции встретили эти требования возгласами "Зелю геть".
Также оппозиционеры объявили о создании координационного совета.
"Мы начинаем бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти и возвращение Украины на путь реформ, освобождение оккупированных территорий и евроатлантической интеграции", - сказал представитель "Демократичної Сокири".
После выступления митингующие отправились к Офису президента.
После Банковой участники акции направились в сторону Верховной Рады.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Може за те, що повернула державі вкрадені Ахметовим Криворіжсталь і шельф Чорного моря?
зеленському ІМПІЧМЕНТ. Шануємо закон
Але згідно КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. СТАТТІ - 17. в якій говориться що __ЗАХИСТ__ суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Ось чому Український народ має своє святе право на захист рідної Батьківщини яку за вимогою )(уйла намагаються знищити явно що не наша продажна вища антиукраїнська тимчасова, ця прокремлівська влада з проклятих продажних ЗЕбілів -капітулянтів, слуг кремля.
Зазначено. ЖОДНИХ правопорушень не було.
Це не ваші проплачені мітинги бидла за гроші. Це прийшла українська нація.