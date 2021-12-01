Турчинов призвал демократические оппозиционные силы объединиться и создать общий штаб для легитимной смены власти. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Через три года Владимир Зеленский так и не понял, что в Кремле понимают только позицию силы - об этом на Майдане во время выступления на митинге заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов. Он также предупредил Зеленского, что "договорняк" с Путиным не пройдет, потому что украинцы этого не позволят, ведь именно это измена и государственный переворот.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинцы на передовой сегодня обеспечивают безопасность государства. Настоящие патриоты сегодня являются тем щитом, который не переступит Путин. Это никак не может понять Зеленский", - отметил Турчинов.
Он отметил, что нынешняя власть коррумпирована и бездарна.
"Никогда в парламенте не было столько грязного черного "бабла", как сейчас. Монобольшинство голосует за "бабло" и принимает законы, которые не дают нормально жить украинцам", – сказал он, напомнив, что вчера был принят "ресурсный" закон, по которому в условиях ковида, экономического кризиса, который сами они создают, будут повышены налоги для украинцев.
"Украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, не голосовали за ложь. За измену украинцы не голосовали, которую Зеленский хочет продвинуть переговорами с Путиным. Именно это измена, это унижение", - сказал Турчинов.
"Именно поэтому, – по его мнению, – нужно определиться, что делать с этой властью. Необходима полная ее перезагрузка, и начать нужно с досрочного прекращения полномочий парламента и избрания новой Верховной Рады. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией, украинскими законами и правом".
По словам руководителя Центрального штаба "Европейской Солидарности", для того чтобы навести порядок в родной стране и защитить ее, необходимо главное - единение нации. "Начать путь к этому единению мы должны, продемонстрировав единство оппозиционных демократических патриотических сил. Настало время создания координационного совета объединенной оппозиции", - подчеркнул Александр Турчинов.
Пожалуйста, подождите...
Мы же критиковали назначение Петром заместителя начальника Внешней разведки, на основании того, что у него родственники в РФ. Тут аналогично - разумная предосторожность и умные, порядочные евреи это поймут.
Зеленский назначает тех кого ему приносит на листочке Ермак. Зеленский вообще выполняет только одну функцию: говорящей головы.
У генерала Наева тоже родственники в РФ; он что, от этого перестал быть патриотом Украины ?
И что вам сделал плохого Гройсман ? Он строил дороги, железку, лично проверял наличие лекарств в аптеках и т.д. "Плохой еврей", правда ?
А КТО тот суд проводил? А почему Израиль не признаёт Голодомор? Уж не потому ли, тогда Украина может выставить счёт Израилю, как Израиль выставил счета не Гитлеру, Гимлеру и Герингу, а платила ВСЯ Германия?
На сколько мне известно, кроме Ермака, рядом с Зеленским, есть еще одна группа евреев, которые вырабатывают свои решения - это Гетьманцев, Милованов, Арахамия.
А почему последний год Зеленский назначает на топ должности только евреев?
Нет, Наев, ВОЮЮЩИЙ на фронте, это одно, и его контролируют и не факт, что патриот и не предаст, а вот руководитель Внешней разведки, имеющий родственников за границей, в случае им в РФ угрозы, может сдать наших агентов там и они погибнут.
Ну например, в прошлом году компании Гройсмана были прокладкой в ремонте дорого по программе Зеленского и прокачали через себя минимум 12 млрд гривен - это прямая связь с бандой Зеленского.
Так строили при нём на деньги граждан Украины (а не премьер Гройсман строил на личные деньги), что Зеленскому типа переделывать приходится, ж/д так отремонтировали, что вагоны чаще сходят с рельсов.
Добавил 10% ПДВ для фермеров, в угоду зарубежным, и теперь Украина закупает огурцы в той же РФ, сало в Польше, импортного молока 30%.
Коболев при ком получил 40 млрд на увеличение добычи газа, но произошло даже падение добычи.
Так что этот еврей, который "Я вас научу страной руководить", пусть возвращается руководить рынком в Виннице.
1) Суд проводили судьи Украины. 2) Израиль признаёт Голодомор, разумеется. Он ещё не принял формальное решение о признании Голодомора геноцидом, это единственная разница. 3) Голодомор был в 1933 году; Израиля вообще не было. Израиль был создан в 1948-м. Евреи, строившие Израиль, были в 1933-м году в Палестине, а не в Украине. 4) Спросите немцев. 5) Группы, находящиеся рядом с Зеленским, назначены властью Украины. Которая избрана в 2019-м году. 5) Спросите у Зеленского: почему он конкретно назначил каждого чиновника, который вас беспокоит. 6) Ремонт дорог нужно делать.
Знаете, ваше раздражение по поводу всех евреев сразу, выглядит смешно.
2. Бла-бла-бла, это не официальное признание, как многими странами и Штатами США.
3. А в 1993-м евреев не было? А тот немецкий фермер, что выплачивал евреям и еще не родился когда правил Гитлер - то же самое, что и Израиль, которого тогда не было, зато евреи сотворили самое страшное преступление в истории Человечества - Голодомор украинской нации.
4. О чем спросить немцев? О том, почему они в годы ВМВ так ополчились на евреев? Может потому, что химическое оружие изобретено евреем?
5. Эта власть сплошь состоит из евреев, а не украинцев. И возглавляется евреем Зеленским. Именно еврейская ОПГ в Украине осуществляет назначения.
6. Ремонт дорог ДО Зеленского, осуществлялся в Украине на основании законов. Для ремонта дорог есть соответствующий фонд, в который идут ПРЯМЫЕ отчисления, в виде большого акциза в евро, с каждого литра бензина и дизельного топлива. Забрать деньги из Ковидного фонда является преступлением. Направление в бюджете 2022 денег из бюджета - нецелевое использование средств.
Гавное. Голодомор устроил не один еврей, а их была масса. Не может в здравом уме украинец забыть самое страшное преступление в мире и роль евреев в этом преступлении. Позже евреи составляли основу заградотрядов, а вот на фронте, в окопах, их почти не было, по крайней мере, среди маршалов Победы их ни одного. Сегодня евреи уничтожают государство украинцев. Потому мне удивителен даже вопрос - почему у меня раздражение про всех евреев.
К слову, есть и порядочные евреи. Я знаю таких, но их меньше, чем у меня пальцев на одной руке.
Я от вас устал. Ваша ненависть иррациональна. Смотрите, не сойдите с ума на этой почве.
При чем тут РФ, если зверства евреи творили в Украине. "Украина - на Россия" (Леонид Кучма, Второй Президент Украины).
Хорошо, напишу новое. А почему не должен нести ответственность Израиль, если потомки тех, кто организовал в Украине Голодомор, в начале семидесятых прошлого века выехали жить в Израиль? Прецедентное право - немцы платили за зверства своих предков, значит и евреи должны заплатить за зверства своих предков.
Устал он )))) Это понятно - контраргументы кончились.
Так я ранее так не рассуждал, я имею ввиду с ненавистью. Да вот еврей Яценюк, со своей хуцпой и калькулятором, заставил меня вспомнить то, ЧТО говорили мне про евреев мой отец и мой дед (это я еще очень мягко выражаюсь, они были гораздо нетерпимее).
Если ваш отец совершил преступление, разве вас можно за него привлекать ?
Ваша ненависть имеет психиатрический характер. Вам нужен доктор.
А чего же тогда те немцы, которые не убивали евреев, платили Израилю, которого собственно во время ВМВ даже не было (вы сами это уточнили). Не коллективная ответственность? Не дети ответили за отцов?
Психиатрический? До сих пор евреи не понесли никакой, даже моральной ответственности за тот Геноцид, за самое страшное убийство более десяти миллионов украинцев ГОЛОДОМ!!! Пока правосудие не осудит виновных я не могу быть спокойным. Тем более, что сегодня еврей Зеленский продолжает уничтожать украинское государство и снова нарушил Конституцию Украины. Как внеочередной он подал законопроект о "множественном гражданстве", что прямо противоречит ст. 4 Конституции Украины, внести изменение в который можно лишь в результате Всеукраинского референдума и этот законопроект нужен еврею для того, чтобы евреи смогли скупить украинские земли, мои земли, земли моих потомков.
Не ті люди при владі, щоби захистити іі.
Тримаймося!
що може зробити пляшка із-під пива....
в тот же час... "
"Днем Держпереворотчика !"
Хотя если б был Турчинов президентом, а не однотуровый - я б наверное и проголосовал за него...
Сприводу Пастора нічого не знаю, але і так здогадуюсь що він не янгол. Вони там всі такі...
УКРАИНСКИЙ КРЫМ -
ответит и.о. президента и
за назначение 01 марта 12914 года предателя адмирала БЕРЕЗОВСКОГО -
командующим ВМФ Украины .
Для справки ботам -
В это время Украина владела 72 (семьюдесятью двумя) боевыми вымпелами !
Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты информации (в/ч А-3346, г. Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации (в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь). Центр морских операций (в/ч А-0825, г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база (в/ч А-4408, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2295, г. Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр. 206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500 «Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура) (1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). - № U802 «Каланчак» - плавучий кран пр. 771 (1962). - № U811 «Балта» - судно размагничивания пр. 130 (1987). - № U812 «Северодонецк» - судно контроля физических полей пр. 18061 (1987). - № U830 «Корец» - морской буксир пр. 745 (1973). - № U947 «Красноперекопск» - рейдовый буксир пр. 498 (1974). - № U954 «МУС-482» - судно-мусоросборщик пр. 14630 (1983). - № U001 «Адмиральский» - рейдовый катер для парадов пр. 371У (1984). - № U783 «Ильичевск» - морской катер пр. 1430 (пассажирский катер (1976)). - № U853 «Коростень» - пограничный катер специальной службы пр. 1387 (Шулявка) (1965). - № U926 - рейдовый катер пр. Р376 (подчинение СБУ (1971)). • 28-й отдельный дивизион аварийно-спасательной службы (в/ч А-4414, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U705 «Кременец» - спасательное буксирное судно пр. 714 (1983). - № U706 «Изяслав» - спасательный буксир пр. 733С (1962). - № U722 «Борщив» - пожарный дезактивационный катер пр. 364 (1954). - № U732 «Ромны» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1984). - № U733 «Токмак» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1983). - № U782 «Сокаль» - пассажирский катер пр. СК620 (санитарный катер (1983)). - № U852 «Шостка» - килекторное судно пр. 141 (1989). - № U855 «Золотоноша» - плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М (1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206 «Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002 (1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412 (корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» - морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский» - большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» - катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)
). • 8-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364 (1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый катер пр. 371У (1984). - № U942 «Новоозерное» - буксирный катер пр. Т63ОЖ (1955). - № U951 «Большая Александровка» - учебно-тренировочное судно пр. 254 (1955). • 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь:
- № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)). • 8-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364 (1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый катер пр. 371У (1984). - № U942 «Новоозерное» - буксирный катер пр. Т63ОЖ (1955). - № U951 «Большая Александровка» - учебно-тренировочное судно пр. 254 (1955). • 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь: • 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина (в/ч А-4515, г. Севастополь (Бельбек)) (МиГ-29С/УБ, L-39). • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». • 40-я отдельная радиотехническая Крымская бригада (в/ч А-1656, г. Севастополь (Любимовка)). - (251-й ортб в/ч А-2255, г. Севастополь (Бельбек)). - (257-й ортб в/ч А-1554 (348-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). - (262-й ортб в/ч А-0883 (259-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Керчь). - (549-я орлр в/ч А-1051, г. Севастополь (Фиолент)). - (727-я орлр в/ч А-1138, Автономная республика Крым, г. Судак (Меганом)). - (729-я орлр в/ч А-1133, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - (740-я орлр в/ч А-0801, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, с. Оползнево). - (Н-ская орлр в/ч А-0879, Автономная республика Крым, г. Евпатория). - (Н-ская орлр в/ч А-1863 (260-й ПНА) Автономная республика Крым, пгт Черноморское (Тарханкут)). - (Н-ская орлр в/ч А-1397, Автономная республика Крым, г. Алушта (Костель)). • 21-я авиационная комендатура (в/ч А-1387, Автономная республика Крым, г. Джанкой). - Н-ский отдельный центр радио и радиотехнической разведки (в/ч А-2708, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 168-й государственный авиационный научно-испытательный центр (в/ч А-0156 (813-й ГНИП), Автономная республика Крым, г. Феодосия (Кировский)). • Крымское территориальное управление ВСП ВСУ (в/ч А-1668, г. Севастополь): • Зональный отдел ВСП ВСУ (Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 82-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2337, Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 85-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2239, г. Севастополь). • Зональные отделения ВСП ВСУ (г. Евпатория, г. Феодосия). • Военно-медицинский клинический центр Крымского региона (в/ч -, г. Севастополь). - 57-й войсковой мобильный госпиталь (в/ч -, г. Севастополь). • 386-й базовый военный госпиталь имени Святителя Луки (в/ч А-4614, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 540-й центральный военно-морской госпиталь (в/ч А-1716, г. Севастополь). • Центр реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава ВМС и ВВС (в/ч А-1883, Автономная республика Крым, г. Судак). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Феодосийский» (в/ч А-1370, Автономная республика Крым, г. Феодосия). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» (в/ч А-0360, Автономная республика Крым, Алуштинский р-н, пгт Партенид). • Центральный детский клинический санаторий (в/ч А-1514, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 4-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-4504, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 1030-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-3172, г. Севастополь). • Крымское территориальное командование внутренних войск МВД Украины (в/ч 2222, Автономная республика Крым, г. Симферополь): • 9-я отдельная бригада внутренних войск (в/ч 3009, Автон
заплатитьобдурить знов так як зеленський.
Редакція ZN.UA проаналізувала, що сказав президент у Раді, та співставила слова його брехні з фактами.
(детальніше читати за ссиллю)
Слава Украине!!!!
А Ахметов платить своїм же шахтярям , які довбають для нього вугіль , на його ж шахтах , які залишились на Луганді ..
Вот тогда и посмотрим с кем он будет обьединяться. Если с Бляхой-мухой. То . Усе. Будэ трындэць.
при Турчинове и Порошенко это все процветало и пахло проходили знаем , скоро Югик из запоя выйдет и подтянется
«Ещё один "глас вопиющего в пустыне"©
и иже с ним - острейший запах нафталина»®
Ба! Так ведь это баптистский диакон Турчин! Небось, Его Святейшее Преосвященство заколебался свершать каждения в шкафу для хранения кодлы "отставной козы барабанщиков"©. Да и от забористого нафталина в жопе засвербело - оно и понятно - вне шкафа даже кадилом махать - и то посподручнее-то будет. Вот и удумал Валентиныч выкарабкаться из шкафа, пробздеться, плешь проветрить, а главное - умишка выведать - вдруг лохмандеи соскучились и опять призовут? Как по мне - рановато - хорошо бы диакону Турчину в том шкафу ещё кадилом покадить.
Порох дал приказ..."©®
(аллюзия на известную песТню)
Да куди ж мені до тебе, Поросяче* Рило? Це ж ти під безпосередньою орудою баптистського диякона Турчина смокчеш надвеликі льодяники "Рошен" на патичках із збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеного смороду.
Що, дізнався розуму баптистський диякон Турчин?
"Сьомий П'ятому не світить"®
_____________________________________________________________________________________
*Слово "ПОРОШЕНКА" Google-перекладач з сербської мови перекладає як "ПОРОСЯ"
Кривавий пастор для зебілів та кацапів, як червоний плащ для бичка. Пастор лише подумає, а у них вже пукани вибухають.
У ток-шоу "Право на владу" Ігоря Коломойського прокрутили вчорашній виступ Олександра Турчинова на Майдані, в якому він нинішню владу назвав "зеленою шмарклею". І тут Наташу понесло. Причому у прямому значенні цього слова.
Мовляв, попередня влада немає права щось говорити, бо сама не відповіла на багато питань і навіть Наталя Мосейчук дорікнула попердній владі у брехні. Хто-хто, а найбільш цінний рупор пропаганди Банкової розуміється у брехні. Якби за кожну брехню Команди Зеленського у бюджет капав хоча б мільйон гривень, то ми були б найбагатшою країною у світі.
Але не так важлива ця словесна діарея, яка ллється з Мосейчук майже щочетверга. У своєму пориві захистити Найвеличнішого лідера ********** вона договорилася до того, що усіх присутніх на вчорашньому Майдані назвала "сектою", котрі "переступали калюжі крові" майданівців.
Dec 2 at 22:59