Турчинов призвал демократические оппозиционные силы объединиться и создать общий штаб для легитимной смены власти. ФОТО

Через три года Владимир Зеленский так и не понял, что в Кремле понимают только позицию силы - об этом на Майдане во время выступления на митинге заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов. Он также предупредил Зеленского, что "договорняк" с Путиным не пройдет, потому что украинцы этого не позволят, ведь именно это измена и государственный переворот.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцы на передовой сегодня обеспечивают безопасность государства. Настоящие патриоты сегодня являются тем щитом, который не переступит Путин. Это никак не может понять Зеленский", - отметил Турчинов.

Он отметил, что нынешняя власть коррумпирована и бездарна.

"Никогда в парламенте не было столько грязного черного "бабла", как сейчас. Монобольшинство голосует за "бабло" и принимает законы, которые не дают нормально жить украинцам", – сказал он, напомнив, что вчера был принят "ресурсный" закон, по которому в условиях ковида, экономического кризиса, который сами они создают, будут повышены налоги для украинцев.

"Украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, не голосовали за ложь. За измену украинцы не голосовали, которую Зеленский хочет продвинуть переговорами с Путиным. Именно это измена, это унижение", - сказал Турчинов.

"Именно поэтому, – по его мнению, – нужно определиться, что делать с этой властью. Необходима полная ее перезагрузка, и начать нужно с досрочного прекращения полномочий парламента и избрания новой Верховной Рады. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией, украинскими законами и правом".

По словам руководителя Центрального штаба "Европейской Солидарности", для того чтобы навести порядок в родной стране и защитить ее, необходимо главное - единение нации. "Начать путь к этому единению мы должны, продемонстрировав единство оппозиционных демократических патриотических сил. Настало время создания координационного совета объединенной оппозиции", - подчеркнул Александр Турчинов.