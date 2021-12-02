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Автомобиль сбил двух женщин на переходе под Харьковом: одна погибла, другая в больнице. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Люботине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra во время движения сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений 56-летняя гражданка погибла на месте. Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, с травмами доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причину ДТП.

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Автомобиль сбил двух женщин на переходе под Харьковом: одна погибла, другая в больнице 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
декілька разів стикався на дорозі з оленями на номерах серії АХ - люті відморозки. справа не у місті, а у його мешканцях.
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02.12.2021 01:02
+8
там стільки вати, що і не дивно. а у вати ніякої культури, в тому числі і водіння
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02.12.2021 01:19
+7
Більших дибілів, ніж АІ, я ще не бачив... АХ відпочивають біля них...
А по суті - вночі, на неосвітленому переході дві жіночки одіті в темне йдуть через дорогу... А додати сюди ще й можливі погодні умови - і 100% результат... В цій країні все через дупу...
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02.12.2021 07:18
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Правила форума Совет форумчан
Какой-то проклятый город в плане автоаварий
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02.12.2021 00:57 Ответить
декілька разів стикався на дорозі з оленями на номерах серії АХ - люті відморозки. справа не у місті, а у його мешканцях.
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02.12.2021 01:02 Ответить
теж помітив на харківській трасі - АХи літають як в останнє
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02.12.2021 01:08 Ответить
там стільки вати, що і не дивно. а у вати ніякої культури, в тому числі і водіння
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02.12.2021 01:19 Ответить
Більших дибілів, ніж АІ, я ще не бачив... АХ відпочивають біля них...
А по суті - вночі, на неосвітленому переході дві жіночки одіті в темне йдуть через дорогу... А додати сюди ще й можливі погодні умови - і 100% результат... В цій країні все через дупу...
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02.12.2021 07:18 Ответить
судячи з ушкоджень авто, цей підр летів під 130, так жіночки могли переходити по ПІШОХІДНОМУ переходу в темній одежі, але це вже інше питання.
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02.12.2021 09:08 Ответить
та б*же, от рева двигла и звука колес, они могли и насторожиться, не? или он быстрее звука летел? ну кем надо быть чтобы тупо переть? и в правилах пишет шо должны удостовериться и т.д.
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02.12.2021 09:19 Ответить
ну що за ідіотизм у ваших постах, людина(тим більше жінка) могла не взяти до уваги ШВИДКІСТЬ авто, їхав би він по правилам нічого б не сталось. А так вони думали раз авто за 200-300 метрів то спокійно перейдуть дорогу.
Тут вже питання до чинуш, бо нерегульованих переходів на трасах апріорі не повинно бути, а у населених пунктах вони мають бути обладнані острівцями безпеки, та лежачими поліцаями як у країнах европи, щоб такі шумахери або собі підвіску похерили при перевищенні або а космос полетіли.
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02.12.2021 09:54 Ответить
ясно что так, но просто тупо инстинкт самосохр. и т.д. - разве не мог сработать? - что легче остановить - тушку 80кг., или летящее нечто, управляемое возможно слугой, или, повторю - кто-то может за рулем погиб, или вирус напал или Зайцеву выпустили? ну да, типо правы - не удостоверились(Правила) в безопасности.
их детям скажем - ну да, они были правЫ, возрадуйтесь, да?
одно и то же блин. вот на тя лично будет даже не лететь, а ехать кто-то, так удостоверишься шо он остановится, или - "яправ"? плюс, как тут пишут правильно - темно - так наоборот же надо пропустить лучше - вдруг не видит или слуга.
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02.12.2021 10:10 Ответить
так хвилиночку, жінки по вашому смертниці ?.
повторюсь швидкість авто тим більше ввечері або вночі визначити важко.
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02.12.2021 10:16 Ответить
ну а кто же?
трудно определить? - подожди.те
ночью тем более.
б*же, я же написал как будто для первоклашек, разжевал ЖЕ!
Правила что говорят? - Зобов.язаний ПЕРЕСВІДЧИТИСЬ!!!!!.....
ОК? Ну и что шо водилу возможно из-за них накажут? Что их деткам от этого то?
Или щас начнем - если бы он их не сбил, то потом бы врезался в бензовоз и было бы как недавно в Конго(около 200 нигеров погибли и ранились)?
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02.12.2021 10:34 Ответить
Погодите, но есьт же и другие правила, которые обязан был выполнять водила.
12.1
Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним.


12.2
У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги.
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02.12.2021 11:35 Ответить
оно то так, но от чего срачи в таких новостях? - тот должен выбрать и тормозить, эти должны удостовериться и переходить.
в результате часто одни сидят или отдыхают(если мажор), вторые лежат или ездят(если "повезло"(на колясочках то))

а умный, в данном случае пешеход - просто пропустит что-то летящее и так бы и не остановившееся.
"его" упало? - да, до самых пяток, я же чо такой крутой - меня же должны пропустить то.
я не понимаю - чего тут спорить то? - если например Петрович не выключил питание станка - ты полезешь проверять блок - ты же прав, Петрович должен был выключить, и похрен что видишь там искры, да? Тыжеправ чо.
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02.12.2021 11:45 Ответить
Напомнило: "пешеход, помни. Если тебя задавили на пешеходном переходе - ты был прав" (С)
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02.12.2021 12:48 Ответить
Если не ошибаюсь - это всё не оправдание водиле. По правилам если ночь, плохая погода и всё такое, то водила должен снизить скорость до достаточной для обнаружения препятствия и торможения.
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02.12.2021 11:31 Ответить
Медіа можуть зробити так, що буде здаватися ніби то аварії бувають лише в Харкові. Як вам заголовок? Сьгодні в Україні на дорогах загинула рекордна кількість людей - 7. І лише 560 трупів від антивакцинаторів. Висновок: потрібно збільшити штрафи за порушення ПДД, та зняти відповідальність за відмову від вакцинації. Я нічого не переплутав?
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02.12.2021 01:08 Ответить
звісно не тільки. просто ділюсь дорожнім досвідом. бо персонажі дійсно запам'ятались навіть на фоні доволі божевільного щоденного київського трафіку.
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02.12.2021 01:12 Ответить
Вы правы, Харьков по статистике на третьем месте, после Днепра и Львова, но причитая подобные "СМИ" создаётся впечатление, что кроме Харькова нигде ничего не происходит😁
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02.12.2021 09:07 Ответить
Все издания в Украине находятся под чьим то чутким руководством из влиятельных людей и делают акцент на освещении "нужных" событий. Это нормально, так было и будет. По авариям полный трендец за последний месяц, если читать не только цензор конечно, но на этом сайте освещаются в основном Харьковские или аварии "слуг". Я может и пропустил, но ты тут частый гость , про аварию по вине "художника" Пояркова тут освещалась? Который до этого в своем "чудо" блоге жестко гнал с аварии "слуги". Или чудовищная авария в Полтаве? Где на переходе были убиты люди, но о чем это я, водитель хороший же человек, правильных людей поддерживает. Верить никому нельзя в наше время, и цензору верю - остальным нет это тоже ошибка, нужно смотреть на картину полностью.
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02.12.2021 11:10 Ответить
Вот только именно в Харькове судмедэкспертиза массово продаёт свои "выводы". Именно в Харькове людей массово убивают именно на пешеходных переходах и тротуарах.
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02.12.2021 18:45 Ответить
Теперь я буду спокоен, зная что коррупция существует только в Харькове...
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03.12.2021 16:18 Ответить
Корупція існує у всьому світі.
Україна зараз корупційна країна з керівництвом у вигляді бандитської влади у вигляді мігруючого ьандитизма - це по визначенню на основі наукової роботи Аккерман Роуз "Корупція та держава, причини, наслідки..."
Ну а у Харькові в неї дуже високий рівень навіть по українським меркам.
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03.12.2021 19:48 Ответить
Вот и я о том же, в Харькове больше коррупции, больше ДТП (хотя по статистике не так) больше всего, я даже подозревая ,что и жителей там больше чем во всех остальных городах, вообще полный пдц😭
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04.12.2021 10:27 Ответить
Боже помоги простым пешеходам...
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02.12.2021 01:07 Ответить
Этим?
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02.12.2021 02:29 Ответить
щас, нимб тока найти не могу, блин, он упал с тверди небесной прямо на Ермака, так шо вы там берегите своего президента, ой, ну, простого работника офиса
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02.12.2021 09:17 Ответить
ты с дуба упал...Зеля твой ********** и не надо тут ля-ля делать.
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02.12.2021 16:47 Ответить
у тя паспорт есть? вот именно - твой. и не говори что так как и я не ходил на выборы - просто это ничего не меняет то. дай выжру пивка
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02.12.2021 17:16 Ответить
ну что сказать...не ходя на выборы помогаешь другим...каждому своё...
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02.12.2021 22:06 Ответить
ну во втором туре как было? - один меня считает рабом Яхве(и земле 7000 лет же), второй меня считает геем-салоедом(видел клип "пороблено" от Ква.ртала?)
а в первом туре тоже - столько говна и даже Ляшко. там чуть ли не 40 кандидатусов же было то.
Кличко бы всех разбросал, но Фирташ зассал
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03.12.2021 09:18 Ответить
И снова Харьков.....
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02.12.2021 07:21 Ответить
Не Харьков, а Люботин, в данном случае.
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02.12.2021 08:08 Ответить
Ну,Харків - вам наче щось пороблено...
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02.12.2021 07:26 Ответить
За статистикою МВС перше місце за загиблими тримає Київська область, друге - Дніпро і третє вже Харків! Але пишуть тільки за Харків...
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02.12.2021 07:28 Ответить
Это демонизация собственных граждан 'на всякий случай'. Чтоб было проще разбавить соц напряжение на фоне возможных будущих событий.
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02.12.2021 07:48 Ответить
То есть это Бутусов так делает, да? Даже после того как Зеля его обосрал, да? Логично чо.
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02.12.2021 09:16 Ответить
Тёплое с мягким не путай. К тому же бутусов не спешил освещать теракты харьковские в 2014м.
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02.12.2021 09:29 Ответить
а я не тут про них прочитал, не?
ну, когда мину на обочине от марша подорвали, да?
а то шо не торопился - так может готовил статью об этом и имел какую то информацию
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02.12.2021 09:46 Ответить
Ще й помилився, Львівська область теж випереджає Харків. Тому навіть не третє.
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02.12.2021 07:30 Ответить
пешеходы должны понимать, что их не видно ...
как и переходы
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02.12.2021 08:24 Ответить
Плохие погодные условия. Шел снег...
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02.12.2021 08:45 Ответить
А они идут, так как им должны уступать... Только водитель может понять, что значит пешеход в темном месте, в темной одежде ночью. Даже на переходе.
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02.12.2021 08:48 Ответить
Интересно, а на женщинах были какие-то светоотражающие элементы, как предписывают ПДД (а именно пункт 4.4)?
Нет, я не выгораживаю водителя, плюс судя по состоянию передка авто - скорость была не 50, но все же... Наши пешеходы, такое ощущение, специально одеваются в одежду потемнее, причем именно вечером. Уже не раз обращал внимание - днем куча народа в одежде более или менее светлых тонов. Как только темнеет - так большинство шарится в черном. маскируются, что ли?
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02.12.2021 09:06 Ответить
Вообще переходы должны быть освещены а не одежда. Но в Украине на это болт кладут а средства на освещение себе в карман или в офшоры.
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02.12.2021 09:30 Ответить
насчет освещения согласен. Но все же много вы видели пешеходов со светоотражающими элементами? А должны быть. Только на это требование тоже болт кладут, причем сами пользователи.
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02.12.2021 13:05 Ответить
ну если дороги освещены а вы не затонировали авто наглухо то все будут видны и без отражателей. Эта норма скорее для отмазок больших шишек а не реальная повседневность.
ЗЫ: велосипедисты ночью без фонарей и в черной одежде - редкосное зло. Пару раз чуть не наезжал... лезут прям под колеса.
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03.12.2021 12:45 Ответить
Ну и насчет тонировки. У меня авто не тонированное от слова совсем. И что? если слякоть или осадки - на лобовом так или иначе капли есть. И от встречки такая россыпь огней получается! А особенность обработки зрительной информации мозгом в том, что контрастные элементы фиксируются лучше. А когда пешик идет в темном, то даже на подсвеченной дороге (ага, ДРЛками с высоты 6м и это 6м, если он у столба находится. А так-то больше 6) он как-то в глаза не бросается.
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03.12.2021 14:48 Ответить
почему они должны быть, отраатели? т е вместо освещения на переходах, переложить отсветственность на пострадавших, читай пешеходов? или всем поголовно носить отражающую униформу по вечерам? как вы это себе представляете? этого в мире нигде нет.
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03.12.2021 12:47 Ответить
Они должны быть потому, что это указано в п. 4.4 ПДД.
Ну а велосипедисты - это отдельная песня... хотя сейчас они начали как-то хоть немного думать. В ЗП как минимум в жилете ездят, если уж с бортовым светом не сложилось. Но не все, конечно - есть отбитые наглухо.
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03.12.2021 14:43 Ответить
Наплевательски отнеслись к себе. Может кто-то погиб за рулем и некому затормозить, может это слуга этих пешеходов едет, может тормоза отказали - неее, стой, раз-два.Оооой(бум)

Зато дети жепщин с гордостью скажут: гыгы, а моя мамаша была правА, она склеила ласты.
А моя - правА тоже, но не склеила ничего, а просто на колясочке ездит и улыбается.
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02.12.2021 09:14 Ответить
Да не стоит злорадствовать, это горе для их семей. Хотя я согласен с тобой и просто уверен что быть сбитым на дороге НЕВОЗМОЖНО, если ты осторожен и прежде чем перейти дорогу удостоверишся, а не будешь пологаться на авось. А на тротуарах или другой непроезжей части уже все возможно, там человек неожидает подвоха.
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02.12.2021 11:16 Ответить
А світлофор поставити жаба давить?
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02.12.2021 10:01 Ответить
 
 