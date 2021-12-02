Мать с 5-летним сыном попали под "Газель" и фуру в Кривом Роге: женщина погибла, ребенок госпитализирован. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге вечером 1 декабря водитель грузовика сбил насмерть на пешеходном переходе женщину, которая была с ребенком, и скрылся с места ДТП, ребенок госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Водитель автомобиля "Газ" допустил наезд на двух пешеходов, стоящих в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них совершил наезд грузовой автомобиль "ДАФ". Среди пешеходов были 33-летняя женщина и ее ребенок - мальчик 2016 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате наезда 33-летняя женщина скончалась до приезда скорой. Ее пятилетний ребенок госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

После совершенной аварии водитель скрылся с места происшествия, однако его разыскали и задержали правоохранители.

В настоящее время водитель автомобиля "Газ", 1976 года рождения, задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.





Фото: сайт полиции