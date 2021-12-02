РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9631 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж ДТП
8 481 22
ДТП (7441) Кривой Рог (1128) смерть (9034)

Мать с 5-летним сыном попали под "Газель" и фуру в Кривом Роге: женщина погибла, ребенок госпитализирован. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Кривом Роге вечером 1 декабря водитель грузовика сбил насмерть на пешеходном переходе женщину, которая была с ребенком, и скрылся с места ДТП, ребенок госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Водитель автомобиля "Газ" допустил наезд на двух пешеходов, стоящих в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них совершил наезд грузовой автомобиль "ДАФ". Среди пешеходов были 33-летняя женщина и ее ребенок - мальчик 2016 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате наезда 33-летняя женщина скончалась до приезда скорой. Ее пятилетний ребенок госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

После совершенной аварии водитель скрылся с места происшествия, однако его разыскали и задержали правоохранители.

Мать с 5-летним сыном попали под Газель и фуру в Кривом Роге: женщина погибла, ребенок госпитализирован 01

В настоящее время водитель автомобиля "Газ", 1976 года рождения, задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также смотрите: Один мужчина умер, один госпитализирован вследствие столкновения четырех грузовиков на Николаевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Мать с 5-летним сыном попали под Газель и фуру в Кривом Роге: женщина погибла, ребенок госпитализирован 02
Мать с 5-летним сыном попали под Газель и фуру в Кривом Роге: женщина погибла, ребенок госпитализирован 03
Фото: сайт полиции

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Сядь в машину и проедет вечером. Быдло наставили ксенон и слепят встречных а пешеходы одеваются в чёрное и превращаются в невидимок.
Драть надо как таксеров с колхозным ксеноном так и пешеходов без светоотражающих повязок.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:12
+4
Криворіжжяя....
показать весь комментарий
02.12.2021 08:10
+3
Взагалі то дороги в місті, а особливо пішохідні переходи, мають бути добре освітлені. Ну і світловідбиваючі елементи на одязі пішоходів теж повинні бути.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Криворіжжяя....
показать весь комментарий
02.12.2021 08:10 Ответить
Звиздец
показать весь комментарий
02.12.2021 08:25 Ответить
Блин задрали рыгоместа, как не родина клоуна, так Харьков. Автомобіль збив двох жінок на переході під Харковом: одна загинула, інша в лікарні. ФОТО
показать весь комментарий
02.12.2021 08:45 Ответить
Горе-мамаша (претендентка на премію Дарвіна) ввечері переходила дорогу ПОЗА пішохідним переходом в темному місці.
показать весь комментарий
02.12.2021 08:56 Ответить
А что водители слепые ? Или бухие?
показать весь комментарий
02.12.2021 09:04 Ответить
Сядь в машину и проедет вечером. Быдло наставили ксенон и слепят встречных а пешеходы одеваются в чёрное и превращаются в невидимок.
Драть надо как таксеров с колхозным ксеноном так и пешеходов без светоотражающих повязок.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:12 Ответить
"збив на смерть на пішохідному переході жінку, яка була з дитиною" Джерело: https://censor.net/ua/p3302868
показать весь комментарий
02.12.2021 09:25 Ответить
Не знаю, що пишуть на Цензорі, але в першоджерелі (сайт поліції) про пішохідний перехід ані слова.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:35 Ответить
Неделю назад ехал вечером в дождь по проспекту. Скорость около 40 км. Переходов настроили через 50 метров. В последний момент увидел бегущего ребенка и мамашу на тратуаре. Пешкодрала вы что бессмертные, вы что творите. Сами жить не хотите, так зачем водителям жизнь укорачивать?
показать весь комментарий
02.12.2021 09:19 Ответить
Взагалі то дороги в місті, а особливо пішохідні переходи, мають бути добре освітлені. Ну і світловідбиваючі елементи на одязі пішоходів теж повинні бути.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:30 Ответить
Вы главное забыли , пешеход не имеет право выходить на проезжую часть ( переход) не убедившись а безопасности
показать весь комментарий
02.12.2021 10:38 Ответить
Da non . Вы вобще нормальный ? Или такой же водятел, водитель должен придерживаться безопасной скорости движения , и если это 5 км в час , значит 5 , если не видишь, остановись.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:37 Ответить
Якщо Ви дебіл - краще мовчіть...
показать весь комментарий
02.12.2021 09:52 Ответить
Видишь идиота на тратуаре? Так вы тогда пишите на лбу ,- идиот и водители будут знать что он бросится под машину
показать весь комментарий
02.12.2021 10:36 Ответить
Виктор Сотник , если плохая видимость , снизь скорость , не видишь совсем остановись и иди пешком , у вас в руках 2 тонны метала при скорости 40 , так вы потенциальный убийца .
показать весь комментарий
02.12.2021 09:41 Ответить
Почему вы считаете что водители обязаны выполнять ПДД а пешеходы нет? Мягко говоря странная логика. Что такое безопасная скорость? У меня был случай когда я ехал на военном тчгаче на скорости менее 5 км и ребенок прыгнул под колеса. Я успел остановиться. Пишите и дальше свой бред и удачи вам а вашем опасном деле.
показать весь комментарий
02.12.2021 10:29 Ответить
Все машины должны стоять а идиоты бегать по дороге-- принято к исполнению.
показать весь комментарий
02.12.2021 10:33 Ответить
Как убеждает нас МВС, это все ерунда, главное - побольше установить камер на дорогах.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:50 Ответить
Раз утікав значить вбивство було навмисним.
показать весь комментарий
02.12.2021 10:34 Ответить
Киллер? Вот так поворот!
показать весь комментарий
02.12.2021 10:40 Ответить
Такі да . Подстеріг задавив і драпать.
показать весь комментарий
02.12.2021 10:59 Ответить
Тотальная проблема: ксенон в глаза со встречки и одетые в чёрное пешеходы.
Часто замечаю пешехода в 5ти метрах от себя, а то и рядом, на скорости до 40км/час еще можно тормознуть и увильнуть, после 50ти это становится уже проблематично.
Горе в семье погибших, к жизни не возвратишь((((
показать весь комментарий
02.12.2021 11:40 Ответить
 
 