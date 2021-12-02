Мать с 5-летним сыном попали под "Газель" и фуру в Кривом Роге: женщина погибла, ребенок госпитализирован. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Кривом Роге вечером 1 декабря водитель грузовика сбил насмерть на пешеходном переходе женщину, которая была с ребенком, и скрылся с места ДТП, ребенок госпитализирован.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Водитель автомобиля "Газ" допустил наезд на двух пешеходов, стоящих в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них совершил наезд грузовой автомобиль "ДАФ". Среди пешеходов были 33-летняя женщина и ее ребенок - мальчик 2016 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате наезда 33-летняя женщина скончалась до приезда скорой. Ее пятилетний ребенок госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
После совершенной аварии водитель скрылся с места происшествия, однако его разыскали и задержали правоохранители.
В настоящее время водитель автомобиля "Газ", 1976 года рождения, задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Драть надо как таксеров с колхозным ксеноном так и пешеходов без светоотражающих повязок.
Часто замечаю пешехода в 5ти метрах от себя, а то и рядом, на скорости до 40км/час еще можно тормознуть и увильнуть, после 50ти это становится уже проблематично.
Горе в семье погибших, к жизни не возвратишь((((