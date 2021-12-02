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Воины ОС провели учения рядом с оккупированным Крымом: Уничтожали десант условного противника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведены тактические учения артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Пивдень".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, целью было повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

"Подразделения прежде всего должны усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья", - отметил командующий.

Отмечается, что подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению десанта условного противника военнослужащие отрабатывают еженедельно, а боевой опыт оказывает положительное влияние на ход тренировок.

"Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Сейчас именно эти качества им понадобятся во время выполнения боевых задач", - добавил Наев.

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Воины ОС провели учения рядом с оккупированным Крымом: Уничтожали десант условного противника 01
Воины ОС провели учения рядом с оккупированным Крымом: Уничтожали десант условного противника 02
Воины ОС провели учения рядом с оккупированным Крымом: Уничтожали десант условного противника 03
Воины ОС провели учения рядом с оккупированным Крымом: Уничтожали десант условного противника 04

Автор: Наталя Джума
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знищувати починати тре кожну істоту у вр, яка на камеру вьісерає ротом москальській язьік.
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02.12.2021 10:17 Ответить
*****............................. кое слово, УСЛОВНО,
живу в тепле, сытый, помытый, ***.........дь , да когда вы, УСЛОВНО, будете жить, так, как я.?
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02.12.2021 10:22 Ответить
Аж мурахи по коже от учений! Зрелищно
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02.12.2021 10:30 Ответить
Епаный стыд на листике в 3 тысячелетии пишут. Стандарты НАТО ? А че не на глиняных дощечках Га ?
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02.12.2021 10:35 Ответить
Я сам пехота. Якойсь випадково довелося брати участь в якості обслуги д30 приданого дівізіону у навчальних стрельбах. Респект і уважуха артє, розвідникам, наводчикам, зарядникам, собам з іхніми бусолями, планшетами, таблицями і іншою хрінню! Відчув себе справжнім ідіотом))))
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02.12.2021 10:59 Ответить
почему сразу спам((((
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02.12.2021 10:39 Ответить
Радует что тягачи наши украинские, а не старье советское!
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02.12.2021 11:10 Ответить
Добре що не було пострілу на відео бо ручне ДБР зрадника янєлоха відкрили б справу за "разжіганіє кацапських перD@ків"....
Слава Захистникам України!
Кацапізм/рашизм - не пройде!
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02.12.2021 11:26 Ответить
Ребятки пристреляйтесь по титаноновому заводу вблизи Армянска и если орда двинет в Украину снесите его к ефрени фени.
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02.12.2021 14:10 Ответить
Обережно, хлопці, бо риго-плісняве дбр порушить справу про розв'язання війни.
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02.12.2021 17:16 Ответить
Самое главное в отражении любого десанта, єто иметь крота во вражеском штабе которій сольет информацию, побережье то большое. Но самое старшное єто иметь дезинформатора. Тогда все єти учения до лампочки.
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02.12.2021 17:29 Ответить
 
 