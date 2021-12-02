Воины ОС провели учения рядом с оккупированным Крымом: Уничтожали десант условного противника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведены тактические учения артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Пивдень".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

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По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, целью было повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

"Подразделения прежде всего должны усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья", - отметил командующий.

Отмечается, что подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению десанта условного противника военнослужащие отрабатывают еженедельно, а боевой опыт оказывает положительное влияние на ход тренировок.

"Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Сейчас именно эти качества им понадобятся во время выполнения боевых задач", - добавил Наев.

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