Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Днепре на завершающий этап вышли работы по строительству Южного обхода – первой объездной дороги в истории города.
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"На финише – работы на новой дороге, соединяющей трассу Н-08 с Южным мостом. Благодаря этой артерии транзитный крупногабаритный транспорт больше не будет портить улицы города и не будет создавать пробок", - заявил глава области Валентин Резниченко.
Объездная протяженностью 7 километров имеет четыре полосы движения. На пересечении с улицей Аэропортовской возвели двухуровневую развязку. А там, где автодорога проходит вдоль полей, построили путепровод – для проезда сельхозтехники. В настоящее время дорожники обустраивают освещение и устанавливают знаки вдоль объездной. В частности, дополнительное освещение устанавливают на участках вблизи развязок и подхода к мосту.
"Южный обход построили по современным стандартам. Сейчас завершаем разметку. Она из пластика. Этот материал обладает повышенной износостойкостью и световозвращающими свойствами. Ночью подсвечивается, отражая во тьме свет фар", – отметил руководитель Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.
Напомним, ранее сообщалось, что в этом году по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также приступила к работам на другой объездной дороге Днепра – Северном обходе.
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Все "большое строительство" делается через жопу, в три дорога и в 5 раз дольше, чем положено. И фото с этим серпантином, лишнее тому подтверждение.
Выкупаю участки? Во-первых это дополнительные расходы на строительство. Во-вторых жители того района должны благодарить Бога, что этого не произошло, так как принудительное отчуждение происходит по совсем другим цена. В-третьих там есть полоса земли которая не застроена и она идеально подходит под строительство дороги.
Желаю тебе от всей души, чтобы твою жилплощадь когда-то "государство выкупило"!
1. Не надо рассказывать мне про "дополнительные расходы". Столько, сколько крадут на "большом строительстве" - не крали никогда и не при ком. Там только за откаты можно не только пару участков выкупить, а целые поселки
2. Во всех странах, есть законы регламентирующие подобные ситуации - т.н. законы об общественной необходимости. И там указан порядок оценки недвижимости. В результате получается нормальная рыночная цена. Закон позволяет даже немного превысить "среднерыночную" цену, но в 3 раза больше, тебе, конечно, никто не заплатит.
3. Причем тут "где-то есть какая-то не застроенная полоса"? Речь о конкретном фото, где вместо прямой дороги - зигзаги.
4. Не принимаешь приоритетность общественного блага - нет проблем. Живи на необитаемом острове и делай там что хочешь. Пока ты живешь в социуме, потребности большинства всегда будут в приоритете.
Только вот беда - нет у нас такого закона. Для наших, прости господи, депутатов и мэров, понятие "общественная необходимость" - это абстрактное понятие. У них есть только личная необходимость и личные шкурные потребности. Именно поэтому дороги строятся зигзагами.
Если предположить, что идеальная объездная дорога это кольцо вокруг города, то это лишь часть этого круга.
Мне гораздо интересней как планируется транспортный поток с Кривого Рога на Киевскую трассу (через Решетиловку). Самый западный мост Днепра это Кайдакский, но там целые жилмассивы... Через Каменское пускать тоже не вариант... Интересно...
и, хорошо, что в запорожье тоже мост строят...тоже разгрузят город днепр