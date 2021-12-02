Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Днепре на завершающий этап вышли работы по строительству Южного обхода – первой объездной дороги в истории города.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На финише – работы на новой дороге, соединяющей трассу Н-08 с Южным мостом. Благодаря этой артерии транзитный крупногабаритный транспорт больше не будет портить улицы города и не будет создавать пробок", - заявил глава области Валентин Резниченко.

Объездная протяженностью 7 километров имеет четыре полосы движения. На пересечении с улицей Аэропортовской возвели двухуровневую развязку. А там, где автодорога проходит вдоль полей, построили путепровод – для проезда сельхозтехники. В настоящее время дорожники обустраивают освещение и устанавливают знаки вдоль объездной. В частности, дополнительное освещение устанавливают на участках вблизи развязок и подхода к мосту.

"Южный обход построили по современным стандартам. Сейчас завершаем разметку. Она из пластика. Этот материал обладает повышенной износостойкостью и световозвращающими свойствами. Ночью подсвечивается, отражая во тьме свет фар", – отметил руководитель Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также приступила к работам на другой объездной дороге Днепра – Северном обходе.

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