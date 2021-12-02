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Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Днепре на завершающий этап вышли работы по строительству Южного обхода – первой объездной дороги в истории города.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На финише – работы на новой дороге, соединяющей трассу Н-08 с Южным мостом. Благодаря этой артерии транзитный крупногабаритный транспорт больше не будет портить улицы города и не будет создавать пробок", - заявил глава области Валентин Резниченко.

Объездная протяженностью 7 километров имеет четыре полосы движения. На пересечении с улицей Аэропортовской возвели двухуровневую развязку. А там, где автодорога проходит вдоль полей, построили путепровод – для проезда сельхозтехники. В настоящее время дорожники обустраивают освещение и устанавливают знаки вдоль объездной. В частности, дополнительное освещение устанавливают на участках вблизи развязок и подхода к мосту.

"Южный обход построили по современным стандартам. Сейчас завершаем разметку. Она из пластика. Этот материал обладает повышенной износостойкостью и световозвращающими свойствами. Ночью подсвечивается, отражая во тьме свет фар", – отметил руководитель Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также приступила к работам на другой объездной дороге Днепра – Северном обходе.

Также читайте: Мы уже построили 13 тыс. км дорог. Наша цель на следующие два года – 15 тыс. км дорог, - Зеленский

Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 01
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 02
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 03
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 04
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 05
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 06
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Этот участок проходит через жилую застройку застройку города (самый край города). По другому никак потому, что дорога должна выйти к мосту через р. Днепр "Южный мост", который и находиться на краю города. То что на фото с правой стороны видны только деревья, может ввести в заблуждение "а почему не сделать прямой участок?", но так не получиться, там дома. Плюс в этом месте есть уклон/спуск в сторону реки.
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02.12.2021 10:29
+4
А чего первая в истории города? Объезд города с Запорожья на Кривой Рог - не объездная? Что за чёс?
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02.12.2021 10:32
+3
Уже какой месяц "завершают"...
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02.12.2021 10:30
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Шот я не понял логику этого участка
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02.12.2021 10:12 Ответить
старались сохранить деревья)))
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02.12.2021 10:26 Ответить
Этот участок проходит через жилую застройку застройку города (самый край города). По другому никак потому, что дорога должна выйти к мосту через р. Днепр "Южный мост", который и находиться на краю города. То что на фото с правой стороны видны только деревья, может ввести в заблуждение "а почему не сделать прямой участок?", но так не получиться, там дома. Плюс в этом месте есть уклон/спуск в сторону реки.
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02.12.2021 10:29 Ответить
При чем тут "там дома"? В нормальных странах, при таком строительстве, государство выкупает необходимые для строительства участки.
Все "большое строительство" делается через жопу, в три дорога и в 5 раз дольше, чем положено. И фото с этим серпантином, лишнее тому подтверждение.
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02.12.2021 10:51 Ответить
А я смотрю ты специалист в этой области! Ты из Днепра? Врядли... Иначе бы подобной чуши не писал. Хоть в гугл картах посмотри этот район.
Выкупаю участки? Во-первых это дополнительные расходы на строительство. Во-вторых жители того района должны благодарить Бога, что этого не произошло, так как принудительное отчуждение происходит по совсем другим цена. В-третьих там есть полоса земли которая не застроена и она идеально подходит под строительство дороги.
Желаю тебе от всей души, чтобы твою жилплощадь когда-то "государство выкупило"!
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02.12.2021 11:28 Ответить
Так бы и хотелось чтобы к этому вилорогому передасу пришло наше прекрасное государстов выкупать и выгонять его из дома из земли. Геша Корбан что бы заявился и распальцевал шо да как.
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02.12.2021 11:55 Ответить
У тебя в голове полная каша. Ты уж как-нибудь определись кто ко мне прийти должен: государство или Гена Корбан. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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02.12.2021 12:09 Ответить
Корбан как и Коломойский были вполне гос властью. Ну я образно, у нас в городе полно всяких деятелей.
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02.12.2021 12:14 Ответить
Прежде чем фантазировать, адекватные люди интересуются у собеседника кто он и что он. Так вот сообщаю тебе: Что я - архитектор и, как назло тебе, именно из Днепра.
1. Не надо рассказывать мне про "дополнительные расходы". Столько, сколько крадут на "большом строительстве" - не крали никогда и не при ком. Там только за откаты можно не только пару участков выкупить, а целые поселки
2. Во всех странах, есть законы регламентирующие подобные ситуации - т.н. законы об общественной необходимости. И там указан порядок оценки недвижимости. В результате получается нормальная рыночная цена. Закон позволяет даже немного превысить "среднерыночную" цену, но в 3 раза больше, тебе, конечно, никто не заплатит.
3. Причем тут "где-то есть какая-то не застроенная полоса"? Речь о конкретном фото, где вместо прямой дороги - зигзаги.
4. Не принимаешь приоритетность общественного блага - нет проблем. Живи на необитаемом острове и делай там что хочешь. Пока ты живешь в социуме, потребности большинства всегда будут в приоритете.
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02.12.2021 12:06 Ответить
Если крадут, так подавайте в прокуратуру, вы такой грамотный и без каши.
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02.12.2021 12:15 Ответить
Вот только эта рыночная цена никак не поможет приобрести участок земли в городе, подвести к нему все коммуникации, построить коробку и сделать хоть минимальную внутреннюю отделку.
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02.12.2021 12:15 Ответить
Все зависит от закона. Что мешает прописать, что цена компенсации предусматривает покупку аналогичного участка с аналогичным домом, при отсутствии дома - стоимость строительства аналогичного.
Только вот беда - нет у нас такого закона. Для наших, прости господи, депутатов и мэров, понятие "общественная необходимость" - это абстрактное понятие. У них есть только личная необходимость и личные шкурные потребности. Именно поэтому дороги строятся зигзагами.
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02.12.2021 12:55 Ответить
плюс ко всему есть расчетный радиус поворота для определенной скорости....
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02.12.2021 10:59 Ответить
Вообще -то ,через пень колоду! Такие участки,да еще в пределах города ,должны быть освещены в темное время суток. Если туман,голололед,метель.Должны быть предупреждающие и ограничительные знаки..Впрочем ,освещение на окружной Харькова намедни не спасло людей от наркомана -водителя.Нужно принять закон,что водитель в состоянии опьянения за рулем ,при жертвах, должен априори получать пожиттеве.
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02.12.2021 11:21 Ответить
В верхнем левом углу есть название такой "логики"
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02.12.2021 10:46 Ответить
И - интеллект! В верхнем левом углу ничего нет!
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02.12.2021 10:49 Ответить
что ты хочешь от зануды?)))
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02.12.2021 11:00 Ответить
так видел художник!)))
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02.12.2021 11:01 Ответить
Самое оригинальное - это развязка с дорогой на аэропорт. Ее проектировали те-же идиоты, что и кольцо со сквозным проездом на какой-то из недавно построенных трасс.
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02.12.2021 11:20 Ответить
Ещё бы на въезде в город выдавать водителям грузовиков навигатор , а лучше мозги .
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02.12.2021 10:24 Ответить
Уже какой месяц "завершают"...
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02.12.2021 10:30 Ответить
А чего первая в истории города? Объезд города с Запорожья на Кривой Рог - не объездная? Что за чёс?
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02.12.2021 10:32 Ответить
Почему чёс? От криворожской трассы до запорожской - это участок Южного обхода, сдан лет 5 назад (точно не помню). От запорожской трассы до синельниковской (через Приднепровск) этот тоже участок Южного обхода. Вот теперь весь Южный обход города почти завершен, и он действительно первый в истории.
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02.12.2021 10:42 Ответить
Будет завершен, когда съезд с Южного моста через Приднепровск сделают на трассу Харьков-Симферополь, и сам Южный мост ДОДЕЛАЮТ. Мост - "аварийный" все годы после постройки.
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02.12.2021 10:49 Ответить
Мост не аварийный. Там нет гидроизоляции, поэтому асфальт стягивается и покрытие ежегодно ремонтируют. Привет Паше Лазаренко! Филатов хотел довести его до ума - но, в Городе много "специалистов-мостостроителей", типа дубинского, и мэр решил поберечь нервы... оно и правильно - мост, при таком трафике, к концу лета "убьют", потом всплывёт право собственности и Город сэкономит кучу денег на ремонте. В перспективе второй аэропорт - киевские понты есть, а аэропорта нет. Ну, то такое... Ещё бы Северный обход успеть закончить и привести в нормальное состояние Донецкое шоссе - его не перейти ни переехать, "развитой социализм" рассчитанный на трафик 10 машин в час.
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02.12.2021 11:56 Ответить
"Аварийный" - я написал. Поясню - отсутствие гидроизоляции приводит к сползанию асфальта в разные "малые архитектурные формы", что приводит к конкретным авариям авто, убиванию ходовой и т.д. А так вообще конструкции моста ещё послужат - лет 20 и всё
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03.12.2021 09:48 Ответить
Я из Каменского в Запорожье езжу раз в месяц так точно, и всегда считал и считаю эту дорогу полноценной объездной Днепра из ЗП в КР
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02.12.2021 10:51 Ответить
И правильно Вы считаете. Полноценная дорога. Просто это часть дороги которая планировалась еще много лет назад. Часть сделали раньше, часть доделывают сейчас, еще части в будущем.

Если предположить, что идеальная объездная дорога это кольцо вокруг города, то это лишь часть этого круга.
Мне гораздо интересней как планируется транспортный поток с Кривого Рога на Киевскую трассу (через Решетиловку). Самый западный мост Днепра это Кайдакский, но там целые жилмассивы... Через Каменское пускать тоже не вариант... Интересно...
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02.12.2021 11:39 Ответить
давно писал, что транзитный транспорт с днепра нужно перекинуть на кременчуг и там строят мост, что уже хорошо...
и, хорошо, что в запорожье тоже мост строят...тоже разгрузят город днепр
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02.12.2021 11:04 Ответить
Гораздо раньше. Скорей всего еще до 2012. Тогда же начались работы и по этому, сдаваемому сейчас, участку, но потом были надолго заброшены.
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02.12.2021 11:17 Ответить
А в Харькове до сих пор нет полностью завершенной кольцевой объездной дороги.В Районе Аэропорта вечные пробки в узком горле.
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02.12.2021 10:43 Ответить
Дорога нужная, но для максимального удешевления наделано много неисправимых ошибок: нет развязок в разных уровнях, нет в жилой зоне звукоотражающих экранов, нет зон отдыха и парковок и т.д. Не понятно по каким стандартам они строятся.
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02.12.2021 12:01 Ответить
Ну, экранирование, вроде, предусмотрено. Трасса задумана как транзитная, никаких развязок, что бы исключить попадание транзита в Город. По этой же причине нет парковок и зон отдыха. А Игрень и Александровка?! О це буде жах!!!
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02.12.2021 16:38 Ответить
А с дорогой на аэропорт что помешало сделать развязку?
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02.12.2021 18:37 Ответить
Яка в сраку "перша в історії"? Шо ви за клоуном повторюєте?! %(
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02.12.2021 17:21 Ответить
Блин, неужели у нас наконец-то появятся современные хорошие дороги?! Сколько лет все говорили, а ничего никто сделать не мог. Зеленский красавчик!
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02.12.2021 19:36 Ответить
это хорошо.
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02.12.2021 20:14 Ответить
Внимание на развязку с аэропортовской: она на холме, это самая высокая точка объездной, логично было сделать выемку и новую дорогу пропустить под аэропортовской, таким образом сгладить продольный профиль, но наши строители решили сделать этот бугор ещё больше.
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02.12.2021 21:11 Ответить
Почему нет заездов и съездов с Аэропортрвской, при движении в город? в чем смысл?? Из города едешь, развязка есть, обратно - нет...
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03.12.2021 20:42 Ответить
 
 