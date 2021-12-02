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Черновицкая область (854) Винница (702) подделка (413) СБУ (18668)

СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы "зарабатывали" почти 1 млн грн ежемесячно. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников в Виннице и Буковине, массово подделывавших COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы "обслуживали" более 1 тысячи клиентов ежемесячно и имели миллионные доходы от своей незаконной деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На Буковине схема заключалась в "пакетном предложении": дельцы фальсифицировали документы для выезда за границу. Среди них были сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

По данным следствия, была организована схема 11 жителей Черновицкой области. При необходимости приобщали к своему "бизнесу" медицинских работников.

Дельцы имели 2 офиса в Черновцах. Предлагали широкий спектр услуг как для граждан Украины, так и для иностранцев.

Гражданам Украины обещали изготовить паспорта граждан иностранных государств, в том числе ID-карты и водительские удостоверения международного образца. А еще – брались обеспечить документами, необходимыми для трудоустройства за границей: вызовами на работу, справками, выданными органами государственной власти иностранных государств, предприятиями, учреждениями, организациями, заверенными соответствующими подписями и печатями.

СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы зарабатывали почти 1 млн грн ежемесячно 01

Для беспрепятственного пересечения границы "изготовляли" справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и международных сертификатах о вакцинации от COVID-19.

Иностранцам предлагали помимо справок о негативном результате ПЦР-тестов, якобы сделанных за границей, еще и полный пакет поддельных документов для выезда, трудоустройства и узаконения пребывания в странах ЕС. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.

СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы зарабатывали почти 1 млн грн ежемесячно 02

Злоумышленники вводили в заблуждение своих "клиентов", убеждая, что будут оформлять подлинные европейские документы. В то же время продавали им подделки.

Брали от 200 гривен за фейковую справку о негативном результате ПЦР-теста, а также до 650 евро за полный пакет документов, необходимых для выезда гражданина Украины за границу, включая сертификат о вакцинации.

"Клиентов" находили через личные контакты. По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно "обслуживали" около 1 тысячи человек и это приносило им почти 1 млн грн "дохода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили сразу пять армян с поддельными паспортами, которые они приобрели за 10 тыс. долларов США

СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы зарабатывали почти 1 млн грн ежемесячно 03

В ходе 18 обысков, проведенных в офисных помещениях и по адресам регистрации, постоянного места жительства и временного пребывания участников схемы, правоохранители изъяли:

  • поддельные печати и штампы украинских и зарубежных компаний;
  • готовые для нанесения защитных голограмм бланки;
  • специальное оборудование для изготовления поддельных документов;
  • компьютерную технику с поличным;
  • готовы сертификаты "клиентов" с печатями врачей и медицинских учреждений;
  • 8450 евро и 2800 долларов США.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к преступной сделке лиц.

Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в Черновицкой области совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.

СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы зарабатывали почти 1 млн грн ежемесячно 04

Тем временем в Винницкой области СБУ разоблачила частного врача, который торговал сертификатами о вакцинации от COVID-19.

По данным следствия, организовал это один из частных семейных врачей региона. По договоренности с пациентами он выдавал им сертификат о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 препаратом "Pfizer-BioNTech". Стоимость такой "услуги" злоумышленник установил от 1 до 1,5 тыс. грн.

В ходе обысков, проведенных в рабочем кабинете медработника, обнаружены и изъяты:

  • около 100 поддельных COVID-сертификатов;
  • черновые записи с перечнем вакцинированных лиц;
  • бланки международных свидетельств о вакцинации.

В настоящее время планируется объявление о подозрении правонарушителю по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы зарабатывали почти 1 млн грн ежемесячно 05

Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры.

Служба безопасности Украины обращает внимание, что за изготовление и использование поддельных документов, в том числе результатов тестов и сертификатов о вакцинации COVID-19, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пограничника в Черкасской области обнаружили поддельный COVID-сертификат, ему грозит штраф или арест, - ГПСУ

СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы зарабатывали почти 1 млн грн ежемесячно 06
СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы зарабатывали почти 1 млн грн ежемесячно 07
СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы зарабатывали почти 1 млн грн ежемесячно 08
СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы зарабатывали почти 1 млн грн ежемесячно 09
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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А тех, кто типа "легально" зарабатывает на ковидобесии - когда собираетесь принимать?
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02.12.2021 10:50 Ответить
Самое печальное , что дебилы ведутся и платят деньги .
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02.12.2021 10:50 Ответить
Если всять ВСЕ новости за последний квартал о задержаниях, то получаеться ДЕСЯТКИТЫСЯЧ с липой ходят , а прикинуть сколько не задержали ? Сотнитысяч? Отнять от той цифры которой гордятся ляшко, так там вообще ниочем будет..... и смертность понижается??? прям в аккурат перед праздниками
Это циферно ковидобесие никакой логики/алгоритмов не выдерживает, может кто нибудь напомнить подобный циферный бред в предедущих пандемиях???
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02.12.2021 10:52 Ответить
Ляшко официальные(в базах) данные дает. а на бумашках-шарашках может быть хоть 146% проколотых быть.
только хз - как кого и куда пускают если проверяют по базе?
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02.12.2021 10:57 Ответить
вы даже не представляете СКОЛЬКО проколото на бумаге и в оф. базе, но без реальной прививке, особенно в начале лета, когда это стоило пустяки и небыло такого давления.
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02.12.2021 11:01 Ответить
ну так официально упорот уколот, это же не - шарашно не уколот?
официал спокойно передвигается(насколько мона понять) и заражается, а шарашкин хитрожопец - попадается и наказывается.
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02.12.2021 11:09 Ответить
Ділки "обслуговували" понад 1 тисячу клієнтів щомісяця Джерело: https://censor.net/ua/p3302904\\\\\\\\\

Сралин бы позавидовал такому отрицательному стукачеству)))

\\\\\\\Зловмисники вводили в оману своїх "клієнтів", переконуючи, що оформлятимуть справжні європейські документи. Натомість продавали їм підробки. Джерело: https://censor.net/ua/p3302904\\\\\\

и никто ничо не это вот это все?

\\\\\"Клієнтів" знаходили через особисті контакти. За попередніми даними, зловмисники щомісяця "обслуговували" близько 1-ї тисячі осіб і це приносило їм майже 1 млн грн "доходу". Джерело: https://censor.net/ua/p3302904\\\\\\\

(снимает лопатой с ушей толстый слой лапши)

Это смешно. Взорвать их было бы не так зашкварно. То есть, мы налоги платим совершенно слепым правоох.. что то там?
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02.12.2021 10:55 Ответить
топові аферисти продають бодягу по всьому світі, а дрібнота лише сертифікати про те, що ти наче цю бодягу спожив...їх то менти і в'яжуть.
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02.12.2021 11:00 Ответить
СБУ немає чим зайнятися?
Вони тільки там, де бабло можна "збити", за приказкою "вовка ноги годують".
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02.12.2021 11:31 Ответить
И это же заплатили эти деньги недоразвытые и умственно бракованные!!!
Ну подделывали, плохо конечно, а те кто пользуется?
Вор не тот кто ворует, а тот кто ворованное ест.
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02.12.2021 11:35 Ответить
Вор не тот кто ворует.... Вы долго шли к этому выводу?
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02.12.2021 12:07 Ответить
я привёл цитату, но Вы видимо не в теме.
читайте литературу, в ней много мудрости.
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03.12.2021 11:43 Ответить
основа любых коммерческих взаимоотношений - спрос, который рождает предложение.
потребители ворованного стимулируют воровство, повышают его ценность и преступный мир мгновенно откликается удовлетворением спроса, то есть выбрасывает на рынок предложение. так устроен весь мир. во все времена.

никто с вора не снимает ответственности, но потребитель ворованного должен нести РАВНУЮ ответственность как минимум в уголовном процессе, и в 10 раз большую в моральном осуждении.

вор укравший железнодорожный состав с бензином не употребляет его в своё личное пользование, он его продаёт по поддельным документам, а тот кто покупает это топливо видит своими глазами что документы подложные. и берёт.

небыло бы спроса на поддельные сертификаты - никто бы их не шлёпал со скоростью принтера.
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03.12.2021 11:49 Ответить
 
 