СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы "зарабатывали" почти 1 млн грн ежемесячно. ФОТОрепортаж
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Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников в Виннице и Буковине, массово подделывавших COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы "обслуживали" более 1 тысячи клиентов ежемесячно и имели миллионные доходы от своей незаконной деятельности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На Буковине схема заключалась в "пакетном предложении": дельцы фальсифицировали документы для выезда за границу. Среди них были сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов.
По данным следствия, была организована схема 11 жителей Черновицкой области. При необходимости приобщали к своему "бизнесу" медицинских работников.
Дельцы имели 2 офиса в Черновцах. Предлагали широкий спектр услуг как для граждан Украины, так и для иностранцев.
Гражданам Украины обещали изготовить паспорта граждан иностранных государств, в том числе ID-карты и водительские удостоверения международного образца. А еще – брались обеспечить документами, необходимыми для трудоустройства за границей: вызовами на работу, справками, выданными органами государственной власти иностранных государств, предприятиями, учреждениями, организациями, заверенными соответствующими подписями и печатями.
Для беспрепятственного пересечения границы "изготовляли" справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и международных сертификатах о вакцинации от COVID-19.
Иностранцам предлагали помимо справок о негативном результате ПЦР-тестов, якобы сделанных за границей, еще и полный пакет поддельных документов для выезда, трудоустройства и узаконения пребывания в странах ЕС. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.
Злоумышленники вводили в заблуждение своих "клиентов", убеждая, что будут оформлять подлинные европейские документы. В то же время продавали им подделки.
Брали от 200 гривен за фейковую справку о негативном результате ПЦР-теста, а также до 650 евро за полный пакет документов, необходимых для выезда гражданина Украины за границу, включая сертификат о вакцинации.
"Клиентов" находили через личные контакты. По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно "обслуживали" около 1 тысячи человек и это приносило им почти 1 млн грн "дохода".
В ходе 18 обысков, проведенных в офисных помещениях и по адресам регистрации, постоянного места жительства и временного пребывания участников схемы, правоохранители изъяли:
- поддельные печати и штампы украинских и зарубежных компаний;
- готовые для нанесения защитных голограмм бланки;
- специальное оборудование для изготовления поддельных документов;
- компьютерную технику с поличным;
- готовы сертификаты "клиентов" с печатями врачей и медицинских учреждений;
- 8450 евро и 2800 долларов США.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к преступной сделке лиц.
Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в Черновицкой области совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.
Тем временем в Винницкой области СБУ разоблачила частного врача, который торговал сертификатами о вакцинации от COVID-19.
По данным следствия, организовал это один из частных семейных врачей региона. По договоренности с пациентами он выдавал им сертификат о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 препаратом "Pfizer-BioNTech". Стоимость такой "услуги" злоумышленник установил от 1 до 1,5 тыс. грн.
В ходе обысков, проведенных в рабочем кабинете медработника, обнаружены и изъяты:
- около 100 поддельных COVID-сертификатов;
- черновые записи с перечнем вакцинированных лиц;
- бланки международных свидетельств о вакцинации.
В настоящее время планируется объявление о подозрении правонарушителю по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры.
Служба безопасности Украины обращает внимание, что за изготовление и использование поддельных документов, в том числе результатов тестов и сертификатов о вакцинации COVID-19, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
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Это циферно ковидобесие никакой логики/алгоритмов не выдерживает, может кто нибудь напомнить подобный циферный бред в предедущих пандемиях???
только хз - как кого и куда пускают если проверяют по базе?
упоротуколот, это же не - шарашно не уколот?
официал спокойно передвигается(насколько мона понять) и заражается, а шарашкин хитрожопец - попадается и наказывается.
Сралин бы позавидовал такому отрицательному стукачеству)))
\\\\\\\Зловмисники вводили в оману своїх "клієнтів", переконуючи, що оформлятимуть справжні європейські документи. Натомість продавали їм підробки. Джерело: https://censor.net/ua/p3302904\\\\\\
и никто ничо не это вот это все?
\\\\\"Клієнтів" знаходили через особисті контакти. За попередніми даними, зловмисники щомісяця "обслуговували" близько 1-ї тисячі осіб і це приносило їм майже 1 млн грн "доходу". Джерело: https://censor.net/ua/p3302904\\\\\\\
(снимает лопатой с ушей толстый слой лапши)
Это смешно. Взорвать их было бы не так зашкварно. То есть, мы налоги платим совершенно слепым правоох.. что то там?
Вони тільки там, де бабло можна "збити", за приказкою "вовка ноги годують".
Ну подделывали, плохо конечно, а те кто пользуется?
Вор не тот кто ворует, а тот кто ворованное ест.
читайте литературу, в ней много мудрости.
потребители ворованного стимулируют воровство, повышают его ценность и преступный мир мгновенно откликается удовлетворением спроса, то есть выбрасывает на рынок предложение. так устроен весь мир. во все времена.
никто с вора не снимает ответственности, но потребитель ворованного должен нести РАВНУЮ ответственность как минимум в уголовном процессе, и в 10 раз большую в моральном осуждении.
вор укравший железнодорожный состав с бензином не употребляет его в своё личное пользование, он его продаёт по поддельным документам, а тот кто покупает это топливо видит своими глазами что документы подложные. и берёт.
небыло бы спроса на поддельные сертификаты - никто бы их не шлёпал со скоростью принтера.