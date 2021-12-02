Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Фастовской центральной районной больнице открылось новое приемное отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации, інформує Цензор.НЕТ.
На строительство лечебного корпуса с достройкой приемного отделения из бюджета было выделено около 23 млн гривен. В двухэтажном строении вместе с приемным отделением разместили также неврологическое отделение с инсультным блоком.
"После проведения всех строительных работ Киевской ОГА было приобретено и передано больнице 65 кислородных концентраторов, 4 монитора пациента, рентгеновскую диагностическую систему, электрокардиограф, систему ультразвуковой диагностики, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование", - добавил глава Киевской ОГА Василий Володин.
Фастовское приемное отделение стало уже 11-м из построенных и реконструированных в области в ходе "Большой стройки". До конца года должно открыться еще одно отделение.
Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского начнется реконструкция и модернизация областных взрослых и детских больниц. Всего планируется обновить 48 больниц. Одновременно будут оборудованы 29 вертолетных площадок для медицинской авиации.
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святой водойМинфина - откуда, сколько и куда идет бабла на эти затеи, и главное - кто будет это отдавать потом.
м?
Значит раньше были все злые, а вот теперь - все другие не такие.
Лично я вижу - говно, ой, "дороги", а то что реконструировалось - тупо нацепило на стену - ВелбудотЗел.(Зеля еще в Квартале это начал делать?)
Спасибо Зелушке за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, Зелечка, тебе!
За то, что день сменил зарю,
Я Зеленьку благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это Ссаныча забота!
А за субботой выходной.
Спасибо Зелечке родной!
Спасибо презику с народом
За то, что дышим кислородом!
У моей милой грудь бела -
Всё это Зе лошкам дала.
И хоть я с ней в постели сплю,
Тебя я, Зе-ленин, люблю!
((с))