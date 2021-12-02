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больница (1387) Киевская область (3537) Большая стройка (722)

Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Фастовской центральной районной больнице открылось новое приемное отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации,  інформує Цензор.НЕТ.

На строительство лечебного корпуса с достройкой приемного отделения из бюджета было выделено около 23 млн гривен. В двухэтажном строении вместе с приемным отделением разместили также неврологическое отделение с инсультным блоком.

"После проведения всех строительных работ Киевской ОГА было приобретено и передано больнице 65 кислородных концентраторов, 4 монитора пациента, рентгеновскую диагностическую систему, электрокардиограф, систему ультразвуковой диагностики, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование", - добавил глава Киевской ОГА Василий Володин.

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Фастовское приемное отделение стало уже 11-м из построенных и реконструированных в области в ходе "Большой стройки". До конца года должно открыться еще одно отделение.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского начнется реконструкция и модернизация областных взрослых и детских больниц. Всего планируется обновить 48 больниц. Одновременно будут оборудованы 29 вертолетных площадок для медицинской авиации.

Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА 01
Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА 02
Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА 03
Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
" в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского " - от этой фразы уже тошнит . все эти стройки оплачивают налогоплательщики а не Зеля из своего кармана . вот и называйте в рамках выполнения государственной программы
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02.12.2021 12:35
+2
Сколько заявлений написал? С доказательствами, естественно.
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02.12.2021 13:47
+1
Да пошелты.... Я когда начал читать, то обрадовался, а когда увидел про "велике", то поменял свое мнение. Я не по наслышке знаю, когда выделяют средства бюджетной организации деньги на строительство, то или навязывают "определенных" строителей или списывают левую сумму. Скорее всего ты бот зеленского.
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02.12.2021 12:43
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И тут "велике будівництво". сразу тогда возникает вопрос, а сколько украли
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02.12.2021 12:24 Ответить
Бот кремлевский?
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02.12.2021 12:39 Ответить
Да пошелты.... Я когда начал читать, то обрадовался, а когда увидел про "велике", то поменял свое мнение. Я не по наслышке знаю, когда выделяют средства бюджетной организации деньги на строительство, то или навязывают "определенных" строителей или списывают левую сумму. Скорее всего ты бот зеленского.
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02.12.2021 12:43 Ответить
Сколько заявлений написал? С доказательствами, естественно.
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02.12.2021 13:47 Ответить
Пошел ты,думать надо что пишешь таварищь майор,все в Украине плохо? Знаем ,проходили ваши методички еще с 2008 года.
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03.12.2021 15:29 Ответить
Що ви таке кажете, вовочка сам, зі своїх мільйонів виділяє гроші, воно ж так і називається "велике будівництво валадімєра зєлєнскава". То Порох суне своїх підрядників, які обкрадають вовку і його мільйони. А передані концентратори Порошенко і "ЄС", вивозять, фоткають і від свого імені, за гроші, роздають людям. А вовандєр він чесний, останню косоворотку з себе стягнув, а лєнка, взагалі гола і боса сидить під Лаврою милостиню просить, щоб все віддати на потреби ЗСУ
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02.12.2021 16:18 Ответить
" в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского " - от этой фразы уже тошнит . все эти стройки оплачивают налогоплательщики а не Зеля из своего кармана . вот и называйте в рамках выполнения государственной программы
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02.12.2021 12:35 Ответить
Отчитка святой водой Минфина - откуда, сколько и куда идет бабла на эти затеи, и главное - кто будет это отдавать потом.
м?
Значит раньше были все злые, а вот теперь - все другие не такие.
Лично я вижу - говно, ой, "дороги", а то что реконструировалось - тупо нацепило на стену - ВелбудотЗел.(Зеля еще в Квартале это начал делать?)
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02.12.2021 12:37 Ответить
Прошла зима, настало лето, -
Спасибо Зелушке за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, Зелечка, тебе!

За то, что день сменил зарю,
Я Зеленьку благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это Ссаныча забота!

А за субботой выходной.
Спасибо Зелечке родной!
Спасибо презику с народом
За то, что дышим кислородом!

У моей милой грудь бела -
Всё это Зе лошкам дала.
И хоть я с ней в постели сплю,
Тебя я, Зе-ленин, люблю!
((с))
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02.12.2021 12:38 Ответить
Откуда вы такие только...
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02.12.2021 13:56 Ответить
донецкие мы, собачку говорящую, кривороженую, приехали посмотреть...(
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02.12.2021 18:28 Ответить
Здається, приймальні відділення - найголовніші відділення у всіх лікарнях.
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02.12.2021 13:22 Ответить
 
 