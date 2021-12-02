Под Офисом Президента начали устанавливать домики. ФОТОрепортаж

В Киеве под зданием Офиса Президента начали монтировать домики, вероятно, для рождественского городка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Сегодня, 2 декабря, под Офисом Президента по ул. Банковой в Киеве начали устанавливать "рождественский городок". Во дворе возле ОП, где ранее начали устанавливать каток, появилось дополнительное металлическое ограждение, которое перекрывает подход к центральному входу в здание, и начали монтировать деревянные домики, традиционно устанавливаемые на рождественских и новогодних ярмарках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Офисом Президента начали устанавливать каток. ФОТОрепортаж





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ