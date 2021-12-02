Под Офисом Президента начали устанавливать домики. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В Киеве под зданием Офиса Президента начали монтировать домики, вероятно, для рождественского городка.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
Сегодня, 2 декабря, под Офисом Президента по ул. Банковой в Киеве начали устанавливать "рождественский городок". Во дворе возле ОП, где ранее начали устанавливать каток, появилось дополнительное металлическое ограждение, которое перекрывает подход к центральному входу в здание, и начали монтировать деревянные домики, традиционно устанавливаемые на рождественских и новогодних ярмарках.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+27 Зайда
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Зе наркоман, часть №2 - дополнительные доказательства врача
ну просто, я не раз видел - делают стилизованно под ослярнб или под кошару, сено и статуэтки идолов(св. муж ее тоже идол же, муууууу(поправляет рога, разлооогие))
а тут - это что - будки для собаки Ермака что ли?
хотя если троллят, то это тонко -
і ще тебе вбити готовий якщо йому вкажеш на невідповідність)))
ми єдині в світі, де перед Президентським палацом стоять півники (без голови) , каток та різдвяні будиночки !
ну ага
отдать столько ЯО за бамашку - "мы будем помнить"
а за историю, я не скажу, ибо щас меня, извините, заклюют.
то же самое как тут спорил насчет религии с комментатором. ну типо как : единорога нету = нет, он есть а ты погибнешь от рога, раз не веришь.
было смешно, просто из-за таких верунов потери и регресс - не представим даже.
На вас чекає новорічна забава!
Праздник у ног диктатора не радует.
да твой кот диктатор а не оно.
ніщо не викривало участі Петі: ні поклади чоколаду всередині, ні написи"ROSHEN" зовні
- вот вам гои-малоросьня игрушечные домики с катком и петухом - играйтесь дыбилы малолетние, пока мы вас продаем оптом и в розницу..
- в окошко на вас посмотрим - и посмеемся..
Я вам говорю - этот идиот устроит нам самосбывающееся пророчество. Вот именно до жути боящийся путча клоун устроит этот самый путч. Никто Майдан устраивать не собирается. Даже сейчас. Но он устроит его. Сам. И выведет людей на улицы.
Это сегодня (01.12.21). Урядовый квартал.
Дежа-вю.
А.Бабченко
Все "гуляющие" будут рослые, плечистые, будут трогать себя за "ухо"
и поправлять под курткой автомат. Путинская школа.
в Одессе пожар - в лагере недавно.
просто реально странновато получается с нашим (не ходил на вборы) презом