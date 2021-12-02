РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13080 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
22 820 88
Новый год (805) Рождество (374) Офис Президента (1691)

Под Офисом Президента начали устанавливать домики. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Киеве под зданием Офиса Президента начали монтировать домики, вероятно, для рождественского городка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Сегодня, 2 декабря, под Офисом Президента по ул. Банковой в Киеве начали устанавливать "рождественский городок". Во дворе возле ОП, где ранее начали устанавливать каток, появилось дополнительное металлическое ограждение, которое перекрывает подход к центральному входу в здание, и начали монтировать деревянные домики, традиционно устанавливаемые на рождественских и новогодних ярмарках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Офисом Президента начали устанавливать каток. ФОТОрепортаж

Под Офисом Президента начали устанавливать домики 01
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 02
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 03
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 04
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 05
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 06
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 07
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 08
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 09
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 10
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 11
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 12
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 13
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
У бубочки йолки починаються? Підробляти буде?
показать весь комментарий
02.12.2021 14:27
+23
показать весь комментарий
02.12.2021 15:49
+16
Дивно якось - будки Порошенка, а в них сидять зелебобіки.)
показать весь комментарий
02.12.2021 14:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У бубочки йолки починаються? Підробляти буде?
показать весь комментарий
02.12.2021 14:27 Ответить
кловану нарешті встановили доміки для ігр)
показать весь комментарий
02.12.2021 14:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zXPlWPpRfKU

Зе наркоман, часть №2 - дополнительные доказательства врача
показать весь комментарий
02.12.2021 14:49 Ответить
ЙОЛКА нічому хрипатого не навчила
показать весь комментарий
02.12.2021 14:28 Ответить
може він не знає шо воно таке?
показать весь комментарий
02.12.2021 14:53 Ответить
Будиночки схожі на собачі будки.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:28 Ответить
Або на великі віп-какальники, де можна навіть бобочку посушити.))
показать весь комментарий
02.12.2021 14:35 Ответить
Ничего вы не понимаете. Бабочка обещание исполняет, это жилье АТОшникам
показать весь комментарий
02.12.2021 15:07 Ответить
Там поселять різних Лещенків, Арестовичей, та Іванових з Мосийчучкою.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:15 Ответить
для охраны,походу..
показать весь комментарий
02.12.2021 14:29 Ответить
Какая ковзанка в такой момент?!
показать весь комментарий
02.12.2021 14:29 Ответить
"девмарияхристосовна-св.духиня" удивилась бы шо не свинарню, или где там она, "непорочная"( ) обродилась, а будиночки....
ну просто, я не раз видел - делают стилизованно под ослярнб или под кошару, сено и статуэтки идолов(св. муж ее тоже идол же, муууууу(поправляет рога, разлооогие))
а тут - это что - будки для собаки Ермака что ли?
хотя если троллят, то это тонко -
показать весь комментарий
02.12.2021 14:30 Ответить
Феншуй витриманий у найкращих традиціях толмуду.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:38 Ответить
так за щот христоїдства то реально тупо "рекурсія" - вірун може піти в музей, а потім у церкву або навпаки, і тупо нічого не клинить в голові. Так само як і росіяни - тобто я не знаю, але це виглядає як піонер з портретом Лєніна кричить шо Сцаряубілє, йдучи "хресною ходою"...
і ще тебе вбити готовий якщо йому вкажеш на невідповідність)))
показать весь комментарий
02.12.2021 14:43 Ответить
Йолку уже поставили?
показать весь комментарий
02.12.2021 14:33 Ответить
кстати, в христоедстве - тупо тыщу раз пересказанно перед этим течением - мламламла - непорочка, мламламла - воскрес(Є), мламламла, ууу, ееее, хоспоть боб. и на третий день воскресали куча божков - единственное главное что римский Константин решил шо этим(религией) - лучше всего управлять рабами, вот только и всего то.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:34 Ответить
Ну и хорошо: можно будет сэкономить на палатках и сцене)
показать весь комментарий
02.12.2021 14:34 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 14:34 Ответить
слава зе-кпсс )))) и бурные продолжительные аплодисменты переходящие в овации ))))
показать весь комментарий
02.12.2021 15:37 Ответить
это декорации для "Игры в кальмара" от студии 95 квартал
показать весь комментарий
02.12.2021 14:37 Ответить
Містечко "Деда Зероза"?
показать весь комментарий
02.12.2021 14:39 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 14:41 Ответить
Країна стала посміховиском !

ми єдині в світі, де перед Президентським палацом стоять півники (без голови) , каток та різдвяні будиночки !
показать весь комментарий
02.12.2021 14:42 Ответить
То не будиночки, то собачі будки Порошенка.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:47 Ответить
Дивно якось - будки Порошенка, а в них сидять зелебобіки.)
показать весь комментарий
02.12.2021 14:50 Ответить
Бо не здатні хоч таке збудувати.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:55 Ответить
"стала"....
ну ага
отдать столько ЯО за бамашку - "мы будем помнить"
а за историю, я не скажу, ибо щас меня, извините, заклюют.
то же самое как тут спорил насчет религии с комментатором. ну типо как : единорога нету = нет, он есть а ты погибнешь от рога, раз не веришь.
было смешно, просто из-за таких верунов потери и регресс - не представим даже.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:48 Ответить
-АЙДА! - кличе Вава!
На вас чекає новорічна забава!
показать весь комментарий
02.12.2021 14:43 Ответить
ога...вава гратиме на оргАні
показать весь комментарий
02.12.2021 14:56 Ответить
Зелебудки для зелебобиков
показать весь комментарий
02.12.2021 14:54 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 14:59 Ответить
там будут сидеть купцы и продавать различные нужные крестьянам товары, как-то так
показать весь комментарий
02.12.2021 15:00 Ответить
Шикарно. Будет где протестующим пожить. Осталось только взять примус и фонарик.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:02 Ответить
Короче просто ссыкливый Зеля занимает место чтоб людям негде было собраться для протеста.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:02 Ответить
Майдан открыт. Только там никого нет. Протест закончен.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:06 Ответить
Там никого и не будет.
Праздник у ног диктатора не радует.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:20 Ответить
злобный обосравшийся гундосый срачливый срущийся подкаблучный ермачнык..... = диктатор по вашему???
да твой кот диктатор а не оно.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:11 Ответить
Кто-то там точно диктатор.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:59 Ответить
ну да, диктирует диктулируему президенту диктат)))
показать весь комментарий
02.12.2021 17:15 Ответить
Моніка, Моніка, вихаді із доміка!
показать весь комментарий
02.12.2021 15:03 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 15:28 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 15:49 Ответить
Моника, Моника, помочись на гномика !
показать весь комментарий
02.12.2021 16:01 Ответить
Нефік Вовку турбувати різними дрібницями і ходити кричати під вікнами. Тому Володька придумав дитячі будиночки, що він ніби як члєнін любить дітей.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:04 Ответить
Може то петя переворот готує і будки ставить?
показать весь комментарий
02.12.2021 15:04 Ответить
точно!
ніщо не викривало участі Петі: ні поклади чоколаду всередині, ні написи"ROSHEN" зовні
показать весь комментарий
02.12.2021 15:06 Ответить
так переворот ніби робив Ахметка, Ви що Косоворотці не поваврили?
показать весь комментарий
02.12.2021 15:57 Ответить
З будок будуть рошенки продавати ?
показать весь комментарий
02.12.2021 15:06 Ответить
Это - рюмочные. Шмурдяком будут спаивать и шаурмой травить....
показать весь комментарий
02.12.2021 15:09 Ответить
А может это публичные домики для быстрого секса? Вход платный? Зелину тысячу можно отоварить?
показать весь комментарий
02.12.2021 15:14 Ответить
Домики с вертикальным взлётиком.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:03 Ответить
Надеюсь что это не образцы жилья для участников АТО??
показать весь комментарий
02.12.2021 15:06 Ответить
ЗеЕрмак маладца!

- вот вам гои-малоросьня игрушечные домики с катком и петухом - играйтесь дыбилы малолетние, пока мы вас продаем оптом и в розницу..

- в окошко на вас посмотрим - и посмеемся..
показать весь комментарий
02.12.2021 15:10 Ответить
Это аргумент, когда Зеленскому скажут, что он и собачей будки не построил.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:18 Ответить
так и ставит то не он
показать весь комментарий
02.12.2021 15:26 Ответить
Так це ж вони полегшують роботу по підготовці "Майдану" : в будиночках дівчата-волонтерки будуть видавать каву і чай протестувальникам а загорожу "катка" і турнікети можна використать для організації "опорника" і складування шин - завадить "барбосам" витіснять мітингувальників з площі!
показать весь комментарий
02.12.2021 15:22 Ответить
Зеленский там будет корпоративы давать
показать весь комментарий
02.12.2021 15:22 Ответить
новогодний чёс - это святое !! ))
показать весь комментарий
02.12.2021 15:51 Ответить
а эти деятели не хотят на границе с Московией тоже чего нибудь поставить . ну там ДОТики или ДЗОТики
показать весь комментарий
02.12.2021 15:25 Ответить
хотелось бы знать , кто финансирует?
показать весь комментарий
02.12.2021 15:45 Ответить
Мы с Вами.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:47 Ответить
Зашёл в домик, нюхнул дорожку и на каток.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:47 Ответить
Вот Петр Алексеевич точно построил бы фирменный магазин! А тут что?Смотреть не на что!
показать весь комментарий
02.12.2021 15:47 Ответить
YOлка
показать весь комментарий
02.12.2021 15:49 Ответить
Урядовый квартал 95.



Я вам говорю - этот идиот устроит нам самосбывающееся пророчество. Вот именно до жути боящийся путча клоун устроит этот самый путч. Никто Майдан устраивать не собирается. Даже сейчас. Но он устроит его. Сам. И выведет людей на улицы.
Это сегодня (01.12.21). Урядовый квартал.
Дежа-вю.

А.Бабченко
показать весь комментарий
02.12.2021 15:50 Ответить
А может зеленый клоун решил выполнить обещание: президент будет жить как простой учитель? И переберется жить в этот домик..
показать весь комментарий
02.12.2021 15:57 Ответить
А рояли в домиках для Зеленского будут?
показать весь комментарий
02.12.2021 15:59 Ответить
Ну кто с Майдана пойдёт туда гулять ?
Все "гуляющие" будут рослые, плечистые, будут трогать себя за "ухо"
и поправлять под курткой автомат. Путинская школа.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:00 Ответить
Помню как на Красной площади оппозиция заранее узаконила время проведения митинга, приходят утром, а там выехали сотня полевых кухонь, организованная работниками ФСБ и стала пенсионерам и нагнанным бюджетным работникам раздавать солдатскую кашу, ну что то ФСБ предложило сделать возле ОП
показать весь комментарий
02.12.2021 16:07 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 16:16 Ответить
Зеля с Ермаком переселяются в новые кабинеты, по-ближе до народа?
показать весь комментарий
02.12.2021 16:32 Ответить
Наступний Майдан буде не в наметах, а в спеціальних будиночках, про які подбав наш Найвеличніший.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:33 Ответить
"Куда уходит детство?" Похоже, что у некоторых детство не уходит до старости.
показать весь комментарий
02.12.2021 17:18 Ответить
питух в косоворотке и в уже мочи будет в этот раз?
показать весь комментарий
02.12.2021 17:20 Ответить
це спеціально, щоб мітингуючі не змогли близько підійти?
показать весь комментарий
02.12.2021 17:33 Ответить
Домики вместо палаток?
показать весь комментарий
02.12.2021 17:40 Ответить
Деревянные домики хорошо горят, жаль быстро
показать весь комментарий
02.12.2021 19:26 Ответить
Невже Зеля з держдачі,ближче до місця праці,вирішив переїхати? Держдачі НХЙ,да Шмаркля? А що Ленка скаже?
показать весь комментарий
02.12.2021 19:51 Ответить
домики - явный признак диктатуры. 100%.
показать весь комментарий
02.12.2021 20:10 Ответить
неск. крайних комментов про сожжение.... я не особо верю во всякий бред, но тут вроде бы реально какое то ... святилище шоле - будиночки по любому будут гореть, это было уже что то вроде как в Одессе пожар был и т.д. ну выглядит как не скажу, сотона не дает три глотка угля, смешанного с серой и Арахамией.
в Одессе пожар - в лагере недавно.
просто реально странновато получается с нашим (не ходил на вборы) презом
показать весь комментарий
02.12.2021 20:38 Ответить
Это зедебилы празднуют что им страна , бедные люди , умирающие старики, холод в квартирах и дети спящие в одежде . Жаль это не Голобородько !! Это обман
показать весь комментарий
03.12.2021 13:16 Ответить
А рояль поставят? Или хотя бы пианину?
показать весь комментарий
03.12.2021 16:25 Ответить
а куда дели тот зашквар, что стоял до того? когда собаке нехер делать она яйки лижет, а эти банутые - креативят
показать весь комментарий
03.12.2021 19:24 Ответить
 
 