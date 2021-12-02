В девятиэтажке в Покровске произошел взрыв, есть пострадавший, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В четверг, 2 декабря, в Покровске (Донецкая область) произошел взрыв в квартире девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"2 декабря, в 11:51, в микрорайоне Южный города Покровск в квартире на 9 этаже 9-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения. Разрушений несущих конструкций нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия травмирован человек.

От ГСЧС привлечены 11 человек и 4 ед. техники.

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Фото: ДСНС