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В девятиэтажке в Покровске произошел взрыв, есть пострадавший, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В четверг, 2 декабря, в Покровске (Донецкая область) произошел взрыв в квартире девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"2 декабря, в 11:51, в микрорайоне Южный города Покровск в квартире на 9 этаже 9-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения. Разрушений несущих конструкций нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия травмирован человек.

От ГСЧС привлечены 11 человек и 4 ед. техники.

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В девятиэтажке в Покровске произошел взрыв, есть пострадавший, - ГСЧС 01
В девятиэтажке в Покровске произошел взрыв, есть пострадавший, - ГСЧС 02
В девятиэтажке в Покровске произошел взрыв, есть пострадавший, - ГСЧС 03
В девятиэтажке в Покровске произошел взрыв, есть пострадавший, - ГСЧС 04
Фото: ДСНС

Автор: Анастасія Потіха
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А не дохрена ли у них там секций на батарее? Проветривают небось, а соседи платят за них, ога?
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02.12.2021 14:47 Ответить
наверно "дохрена" - духовкой догревали ещё..
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02.12.2021 15:33 Ответить
хреновую штукатурку положили...
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02.12.2021 15:31 Ответить
судя по стене - вакуумная бомба)))
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02.12.2021 15:36 Ответить
Кто же там так пукнул?
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02.12.2021 15:42 Ответить
Как-то слишком часто начали раздаваться хлопики газа в Украине!
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02.12.2021 16:51 Ответить
 
 